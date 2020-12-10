25-летие провозглашения нейтралитета Туркменистан отмечает в глубоком кризисе, - В.Панфилова

00:02 11.12.2020

Изоляционизм Ашхабада не мешает стране идти на сближение с Турцией

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.12.2020



Туркменистан 12 декабря отпразднует 25-летие провозглашения нейтралитета и обретения соответствующего статуса. К юбилею президент Гурбангулы Бердымухамедов приготовил туркменскому народу подарок – свою новую книгу "Туркменистан – родина Нейтралитета". Эксперты отмечают, что частое апеллирование к своему статусу нейтралитета загоняет страну… во все большую изоляцию.

Новая книга стала 55-й в списке произведений Гурбангулы Бердымухамедова. По его словам, в ней он продемонстрировал роль "нейтрально-правового статуса государства в решении сложнейших вопросов современности". "Это произведение призвано раскрыть читателю непреходящее значение идей, объединяющих народы во имя светлого будущего человечества", – цитирует главу туркменского государства госинформагентство ТДХ.



По случаю юбилея в стране и за рубежом должны были пройти грандиозные мероприятия, однако из-за пандемии какие-то из них переведены в онлайн-формат, а другие вовсе отменены. Кстати, туркменские власти продолжают настаивать, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Хотя при этом в регионах создаются карантинные зоны, растет заболеваемость среди школьников. В больницах и аптеках не хватает лекарств. Людям приходится лечиться народными средствами, которые далеко не всегда эффективны. Но так или иначе, а туркменская реальная статистика по COVID-19 неизвестна.



Другой причиной отмены массовых гуляний, посвященных Дню нейтралитета, стал экономический кризис. Раньше подобные мероприятия финансировались предпринимателями, которые были отодвинуты от "кормушки". По распоряжению местных властей их обязывали "купить", "оплатить", "накрыть столы" и т.д. Но сегодня дела у них идут плохо, многие были вынуждены закрыть свой бизнес. Посему отсутствие гуляний власти попытались компенсировать "праздничным ассортиментом" дешевых продуктов в государственных магазинах – на прилавках появились говядина, курятина, апельсины, киви и бананы. Фрукты отпускали по килограмму на человека, а окорочков можно было взять 3 кг, но с нагрузкой неликвидных товаров – отказываться от них никак нельзя.



Вообще в Туркменистане по-прежнему много чего нельзя. Например, в Ашхабаде нельзя сдавать в аренду квартиры иностранцам. Сотрудники правоохранительных органов бдительно следят за этим и переселяют гостей в отели, где цены на порядок выше. Нельзя получить водительские права женщинам моложе 40 лет, а те, кто получил их раньше, не могут их продлить.



В стране не хватает наличных денег. У банкоматов постоянно скапливаются люди в надежде обналичить карточку. В очередях часто возникают конфликты, которые порой приводят к спонтанным акциям протеста. И тогда в ситуацию вмешиваются правоохранительные органы. Власти ужесточили контроль за населением. Это также связано и с активностью туркменской диаспоры за рубежом. Открытым преследованиям и репрессиям подвергаются родственники активистов, проживающих за рубежом, а также жители Туркменистана, подозреваемые в связях с ними или симпатии к ним. Об этом "НГ" рассказал глава Туркменской инициативы по правам человека, проживающий в Вене Фарид Тухбатуллин.



"Вопросы несоблюдения Туркменистаном обязательств по нейтралитету, вопросы фундаментальных прав и свобод туркменских граждан поднимались нами на встречах в ЕС и Европарламенте. Кое-что удалось затормозить, особенно после того, как стало ясно, что никакие энергетические проекты ЕС с Туркменистаном не будут реализованы. Но ЕС продолжает сотрудничество с туркменским режимом, равно как и с режимами в других странах Евразии, с тем, чтобы иметь инструмент влияния. Это устоявшаяся практика. В Ашхабаде Брюсселю с большим трудом удалось открыть Дом Европы, где, по идее, должны проводиться различные курсы для местного населения и фестивали дружбы. Но он полноценно так и не заработал", – отметил Тухбатуллин.



Правозащитник отметил, что туркменская власть приравняла понятие нейтралитета к изоляционизму. Изначально, по его словам, как пример нейтралитета бралась Швейцария – открытая страна, не вступающая ни в какие военные блоки. Но от этой идеи осталось только то, что Туркменистан никуда не вступает, а об открытости говорить не приходится – Ашхабад первым на постсоветском пространстве ввел визовый режим для всех бывших республик Союза и до сих пор от него не отказывается. Если раньше существовал безвизовый режим для жителей районов, граничащих с Казахстаном и Узбекистаном, и людям разрешалось посещать родственников в течение трех–пяти дней без виз, то сейчас Ашхабад отказался и от этого.



Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что абсолютного нейтралитета не может быть в принципе. "Если взять опыт, то такие страны, считающиеся классикой международного нейтралитета, как Швейцария и Швеция, например, в период Второй мировой войны не были абсолютно нейтральными. Они давали ресурсы воюющим сторонам, предоставляли свою территорию для транзита и т.д. Нейтралитет Туркменистана тем более под сомнением. Это инструмент внешней политики Ашхабада, который используется ситуативно, ровно так, как сегодня необходимо", – сказал "НГ" Князев. По словам эксперта, можно привести массу ярких примеров несоблюдения самим Туркменистаном этого нейтралитета. Например, он осуществлял достаточно планомерную поддержку в военной сфере движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане в 90-е годы. Тогда талибам поставлялись ГСМ, оружие и боеприпасы, талибские командиры лечились в туркменских клиниках, нередко талибские отряды в поисках безопасности перебирались на территорию Туркменистана.



"Но апелляция к нейтралитету позволяла и сегодня позволяет дистанцироваться от участия в военных альянсах, например в ОДКБ, или проектах, связанных с НАТО. Это, кстати, не означает, что Ашхабад не сотрудничает с Россией или с США в военной сфере. Просто это сотрудничество вуалируется в разные формы", – отметил Князев. Он также подчеркнул, что существует активное военно-техническое сотрудничество Туркменистана с Турцией. Это уже не показатель нейтралитета.