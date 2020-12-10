 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иранское влияние в Ираке начинает ослабевать. Шииты раскололись, - И.Субботин
00:05 11.12.2020

15 тысяч бойцов шиитских формирований уходят из-под влияния Тегерана
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
10.12.2020

Иракская коалиция шиитских иррегулярных формирований, которую принято считать одним из инструментов иранского влияния, лишилась сразу четырех фракций. Об этом сообщили источники издания Middle East Eye (MEE). Эти группировки объявили о выходе из структуры Сил народной мобилизации и создании на территории Ирака параллельной военизированной организации, которая будет действовать без оглядки на интересы Ирана. Эта инициатива наносит серьезный удар по амбициям Тегерана на региональном уровне.

Ушедшие из Сил народной мобилизации группировки составляют примерно 15 тыс. бойцов. Они демонстрируют лояльность к командованию Вооруженных сил (ВС) Ирака и выступают сторонниками духовного наставника иракских мусульман-шиитов аятоллы Али Систани. По словам одного из информированных источников MEE, религиозный лидер и был вдохновителем раскола внутри шиитской коалиции для того, чтобы нанести удар по иранскому влиянию в республике. "Систани не раз предупреждал Иран, чтобы тот не саботировал интересы Ирака, однако иранцы не восприняли его предупреждение всерьез, – цитирует MEE свой источник. – Он давал два года, чтобы организовать, упорядить управление и легализовать работу фракций".

Силы народной мобилизации формально были созданы в 2014 году для борьбы с боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). В них – несколько крупных групп влияния. Одна связана с шиитской школой в Наджафе, которую представляет Систани, другая – с шиитским проповедником Муктадой ас-Садром. За третьей стоит иранская военная элита в лице Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Она считается наиболее многочисленной и хорошо вооруженной группой. Раскол уже наметился в этом году после убийств командующего силами "Кудс" в составе КСИР Касема Сулеймани и фактического лидера Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса, которое произошло по распоряжению президента Дональда Трампа.

Проблема лояльности и подчинения была одной из наиболее острых для Сил народной мобилизации все эти годы. Несмотря на получение финансирования и оснащения от иракского правительства, подавляющее число группировок не подчинялось приказам командования ВС Ирака, входя в их состав только номинально. Кроме того, многие из боевиков оказались причастны к нарушениям прав человека в отношении гражданских. Решение отделить несколько фракций от Сил народной мобилизации в финансовом, материально-техническом и оперативном плане было принято Багдадом еще в 2019 году, но проводники иранских интересов оказали давление на центральные власти с тем, чтобы этот план был отложен в сторону, отмечают источники MEE.

Тем не менее противостояние иранскому влиянию вовсе не означает политического перекоса нового объединения милиций в пользу какой-то другой внешней силы. Систани выступал против идеи любого иностранного вмешательства в дела Ирака. Так, в прошлом году, комментируя заявления Трампа о планах использовать американское военное присутствие в Ираке для наблюдения за иранцами, духовный наставник заявил: "Ирак стремится строить сбалансированные отношения со всеми пограничными странами и другими дружественными правительствами на основе общих интересов, не вмешиваясь во внутренние дела, не подрывая суверенитет и независимость. Ирак не станет плацдармом для нанесения вреда любой другой стране".

От соотношения сил внутри шиитских формирований может зависеть и безопасность иностранных объектов в Ираке. В начале этого месяца сообщалось о том, что Ирак временно покидают десятки американских дипломатов – из-за страха эскалации после убийства иранского физика-ядерщика. Тем более что как дипломатические учреждения, так и военные базы США за эти годы регулярно становились мишенями для тех шиитских боевиков, которые считаются верными командирам КСИР. Пока что американское посольство в Багдаде продолжает работу, а посол Мэтью Туллер не планирует покидать страну. Госдепартамент постоянно адаптирует свою дипломатическую работу за рубежом к обстановке, отмечали в пресс-службе ведомства.

Раскол внутри Сил народной мобилизации тем не менее должен стать тревожным сигналом для иранских стратегов, которые рассматривают Ирак в качестве арены своих интересов. Те люди, которые покинули иракскую шиитскую коалицию, говорят о том, что существует очень много желающих присоединиться к ним. Всего за неделю командование новой структуры, как утверждается, получило 50 тыс. запросов на вступление. "30 тыс. этих заявок поступили от представителей суннитских организаций, а остальные были поданы боевиками шиитских группировок", – утверждает один из собеседников MEE. Вероятно, американские критики амбициозной иранской политики на Ближнем Востоке могут говорить о небольшой победе.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607634300
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