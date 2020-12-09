Прототип корабля Starship SN8 Маска взорвался при посадке (видео)

00:10 11.12.2020

Прототип космического корабля для полетов на Марс Starship взорвался во время очередных испытаний в Техасе. Трансляция взлета и посадки велась на YouTube-канале SpaceX.



Корабль SN8 стартовал на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Через несколько минут он достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При посадке он неровно опустился на асфальтированную площадку, после чего взорвался.



"Низкое давление в топливном бачке во время посадки привело к высокой скорости приземления, что стало причиной жесткой (и захватывающей!) посадки", - говорится в сообщении SpaceX.







При этом глава компании Илон Маск высоко оценил результаты проведенных испытаний.



"Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления, - написал он в Twitter. - Мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!"



Почти все испытания прототипов Starship SN8 заканчивались неудачно. В том числе и предыдущее, которое состоялось 14 ноября. Тогда в ходе стратегических огневых тестов, которые предполагают зажигание двигателя без запуска ракеты, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой. Однако другие системы показали хороший результат, например предохраняющий клапан ракеты.