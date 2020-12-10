Турция и Азербайджан приготовились к дележу армянских земель, - А.Арешев

08:30 11.12.2020

АНДРЕЙ АРЕШЕВ | 10.12.2020 |



Чем обернется для Армении дружба с идейными наследниками Энвер-паши?



10 декабря, через месяц после окончания активных боевых действий в ходе второй карабахской войны, в Баку состоялся "парад Победы" с участием подразделений вооруженных сил Турции и Азербайджана. Высказывания лидеров двух стран, прозвучавшие в ходе церемонии с демонстрацией трофейной армянской военной техники, не оставляют сомнений в нацеленности Анкары и Баку на экспансию.



"Сегодня тот день, когда души Энвер-паши, Нури-паши и доблестных воинов Кавказской Исламской армии счастливы...", – провозгласил в Баку Реджеп Тайип Эрдоган, демонстрируя преемственную связь с одним из противников Мустафы Кемаля (Ататюрка) и видным организатором геноцида армянского народа в годы Первой мировой войны. "Кавказская Исламская армия" была создана Османской империей в конце Первой мировой войны для оказания помощи мусульманским народам Кавказа. После поражения турок в 1918 году Энвер-паша подался в Москву, чтобы втереться в доверие к большевикам, а спустя короткое время обмануть их, став во главе басмачей. Погиб этот авантюрист в 1922 году в горах Восточной Бухары, а в середине 1990-х годов его останки были торжественно перезахоронены в Стамбуле.



Акоп Мелкумов - командир красного отряда, уничтожившего Энвера и его банду



"Зангезур [Сюникская область Армении. – Прим. авт], Гейча [Севан], Иреван [Ереван] – наши исторические земли, и борьба будет продолжена", – этими словами Ильхам Алиев в очередной раз подтвердил претензии официального Баку если не на всю территорию нынешней Республики Армения, то по крайней мере на большую ее часть.



Территориальные притязания



Территориальные притязания "Азербайджанской демократической республики" 1918-1920 гг.



И надо признать, что бездарная политика Никола Пашиняна и его ближайшего окружения способствует осуществлению планов по окончательному демонтажу армянской государственности. После установления перемирия по периметру того, что осталось от охраняемого российскими миротворцами Нагорного Карабаха (около 2,5 тысячи кв. км), между этими районами и районами, занятыми азербайджанской армией, возникли "серые зоны". Как показывает опыт Донбасса, вооруженные инциденты и провокации в таких зонах – лишь вопрос времени, особенно при усилении турецкого присутствия. Более того, под угрозой – государственные границы Армении на ряде участков в Тавуше, Гехарунике (это показала история вокруг золоторудного месторождения Сотк) и в Сюнике, охраняемые преимущественно силами местных армянских добровольцев и отдельных воинских частей. И не случайно в передаче аффилированного с турецкими властями телевизионного канала Зангезур был обозначен как принадлежащий Азербайджану.



Турецкое телевидение приписало Зангезур Азербайджану



Символически турецко-азербайджанский "парад Победы" 10 декабря в Баку совпал по времени с двумя годовщинами – референдума о независимости Нагорно-Карабахской Республики (10 декабря 1991 года) и начала "Капанской операции" годом позже, по итогам которой на юге Армении была создана "зона безопасности", а жители Капана и других поселений в Сюнике получили возможность выбраться из подвалов. Примечательно, что непосредственное участие в событиях 28-летней давности принимали Юрий Хачатуров (с которым Пашинян сводил затем личные счеты, дискредитируя членство Армении в ОДКБ) и Вазген Манукян (хорошо знакомый в России кандидат на пост временного главы правительства Армении от 17 партий, оппозиционных Пашиняну).



Сейчас в Ереване и других городах Армении не стихают выступления протеста. Участники выступлений требуют отстранения от власти Пашиняна, который вцепился в премьерское кресло мертвой хваткой. Вместо того чтобы защищать "вновь обретенные" границы бывшей Армянской ССР (после утери Карабаха они удлинились более чем на 500 км), полицейские и непонятные личности в камуфляже задерживают митингующих, которые во многом пытаются копировать тактику, принесшую успех самому Пашиняну весной 2018 года. Правда, на этот раз протестующих не так много (несколько тысяч): во-первых, проигранной войной армянскому обществу нанесен тяжелейший морально-психологический удар, последствия которого (как и любой посттравматический синдром) еще только предстоит осознать; во-вторых, закрытые границы и падающая экономика вынуждают многих сосредоточиться на вопросах физического выживания. Не стоит недооценивать и "оптимизм" части политических кругов и бизнеса, готовых в новых условиях приумножать "деловые связи" и с западным, и с восточным партнерами. По некоторым данным, наличие подобных связей было важным фактором дезорганизации армянского фронта и тыла в период активных военных действий в октябре и начале ноября.



Пока крупные бизнесмены армянского происхождения из России (Самвел Карапетян, Ара Абрамян, Рубен Варданян и др.) выступают за отставку Пашиняна, тот встречается с деятелями, связанными с турецким направлением. Один из них, глава Союза промышленников и предпринимателей Арсен Казарян, известен бурной деятельностью в рамках программы "Содействие улучшению армяно-турецких отношений", поддерживаемой USAID. Казарян одним из первых заговорил о прибыльном для перевозчиков "трабзонском направлении" доставки грузов в Армению как более дешевой альтернативе грузинскому Поти. Известный в Армении олигарх, неоднократно встречавшийся с Пашиняном Самвел Алексанян (Лфик Сямо), как утверждается, тоже давно работает с Турцией, получая за это таможенное льготы.



Никол Пашинян и



Никол Пашинян и "Лфик Сямо" времен "бархатной революции", 2018



Выступая в Баку, Эрдоган заявил: "Армянские политики и диаспорские организации обрекли армянский народ на бедствия. Если он сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то для региона начнется новая эра". Депутат фракции "Мой шаг" Андраник Кочарян говорит о необходимости установления дипломатических отношений с Турцией для "предотвращения напряженности". Это уже не первая попытка подобного рода; вспомним усилия Левона Тер-Петросяна в начале 1990-х годов, неуспех которых привел к подписанию оборонных соглашений с Россией, и армяно-турецкое "примирение" 2000-х под эгидой трансграничных НПО и Хиллари Клинтон.



Пока сложно сказать, какие конкретно формы и очертания примет намечающаяся "великая дружба" с идейными наследниками Энвер-паши. Напомним, что в партнерах эрдогановской Партии справедливости и развития по правящей коалиции ходит Партия националистического движения Девлета Бахчели, ориентированная крайне радикально.



Символика запрещенных в России "Серых волков" на параде в Баку



Символика запрещенных в России "Серых волков" на параде в Баку



…Ровно сто лет назад по результатам проигранной войны с турецкими националистами Мустафы Кемаля последнее дашнакское правительство Симона Врацяна подписало Александропольский договор, де-факто превращавший Армению в турецкий протекторат. Этот позорный документ не был признан ни провозглашенной тогда же Советской Арменией, ни Советской Россией, приход которой на Кавказ прекратил межнациональную резню и ознаменовал переход народов Кавказа к мирному развитию. А сегодня, когда российские миротворцы возвращают Степанакерт к мирной жизни, президент Армении, он же бывший многолетний посол в Великобритании Армен Саркисян просит Владимира Путина поддержать процесс демаркации границ с Азербайджаном, "чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий".



Сто лет спустя, в принципиально иных геополитических условиях история идет по кругу. Снова под невнятное бормотание "западных друзей армянского народа" ребром ставится вопрос: "Турция или Россия?"