Карабахский провал. Падение Армении предопределила техническая несостоятельность, - А.Рамм

08:52 11.12.2020 10.12.2020



Об авторе: Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.



Замирение в Нагорном Карабахе наступило после ввода российских миротворцев. Фото Reuters

К моменту выхода азербайджанских сил в район стратегически важного города Физули армянская оборона, развернутая у границы, перестала существовать. Оставшиеся в укрепленных районах пулеметно-артиллерийские подразделения стали покидать позиции и отступать.



Как ни удивительно, критическими для армянских Вооруженных сил стали большие потери автомобильной техники. Грузовые автомобили "КамАЗ", "ГАЗ" и "Урал" были основным транспортным средством пулеметно-артиллерийских подразделений, без них они теряли подвижность и были вынуждены передвигаться пешком – без тяжелого вооружения.



В первые часы боев азербайджанское командование начало целенаправленную охоту за автомобильным транспортом. Скорее всего в Баку смогли правильно оценить опыт боев весны 2016 года и понять, что грузовики – ахиллесова пята армянских Вооруженных сил.



На убыли автомобильного парка сказалась и низкая культура обслуживания. Большое количество неисправных грузовых автомобилей армянские подразделения оставили при отступлении в пунктах постоянной дислокации, а также на позициях. На официальном YouTube-канале азербайджанского военного ведомства было опубликовано несколько сюжетов, где были показаны захваченные армянские военные городки. На кадрах можно рассмотреть несколько десятков брошенных неисправных автомобилей.



Еще в начале конфликта появились сообщения о переброске Россией дополнительной военной техники в Армению. Считалось, что она предназначена для 102-й военной базы ВС РФ. Судя по опубликованным кадрам, речь шла о десятках грузовых автомобилей семейств "КамАЗ" и "Урал".



Не исключено, что часть техники могла быть передана армянским военным. Если это было сделано, то грузовики должны были компенсировать большие потери грузового автопарка в первые дни войны.



Гибель мобильных сил



К началу штурма Физули армянское командование начало сосредотачивать силы для контрудара, который наносился с северного направления по оси трассы Степанакерт-Мартуни-Физули, а также на юге в районе Худафринского водохранилища. В районе Физули рельеф местности давал определенные преимущества Вооруженым силам Нагорного Карабаха и Армении. Участвующие в контрнаступлении части находились на возвышенности, тогда как азербайджанские роты и батальоны были сосредоточены в низине. Также горный рельеф позволил армянским формированиям скрытно для разведки Азербайджана провести сосредоточение войск.



Существует версия, что ближайшей целью армянского контрнаступления должно было быть освобождение Физули. При благоприятном исходе командование вооруженных сил НКР рассчитывало выйти к иранской границе.



В этом случае азербайджанская группировка, наступающая на юге, была бы рассечена на две части. При этом можно было ожидать образования котла, куда попали бы части и подразделения ВС Азербайджана, действующие западнее линии Физули-Горадиз-иранская граница.



Но сейчас, когда во время политического кризиса в Армении были обнародованы сведения о ходе боев, становится понятно, что вооруженные силы НКР просто не имели достаточно сил для таких масштабных действий. Скорее всего в замысел армянского контрудара освобождение города Физули даже не входило. Несколько потрепанных мотострелковых и два танковых батальона не выдержали бы столкновения с азербайджанскими силами.



Расчет строился на том, чтобы выиграть время для пулеметно-артиллерийских подразделений, отступавших от бывшей линии соприкосновения. Эти силы командование вооруженных сил Нагорного Крабаха планировало использовать для наполнения второй линии. Ее укрепления размещались в Лачинском коридоре, вокруг Степанакерта и на подступах к Шуши. Из-за срыва мобилизационного плана армянские Вооруженные силы к этому моменту не имели достаточно сил, чтобы полноценно занять эти рубежи.



Армянское контрнаступление продолжалось двое суток. Для его поддержки командование вооруженных сил НКР смогло собрать достаточно мощный артиллерийский кулак из нескольких дивизионов самоходных гаубиц 2С1 и 2С3, а также реактивных систем залпового огня "Град".



Наутро 17 октября – первого дня контрнаступления – несколько армянских мотострелковых батальонов вступили бой с азербайджанскими передовыми отрядами на северо-западе Физули в районе трассы на Мартуни. Пока точные сведения о ходе тех столкновений не опубликованы ни Ереваном, ни Баку. Но можно предполагать, что армянским пехотинцам удалось сбить несколько азербайджанских постов и начать обходить Физули.



Уже к вечеру армянское Минобороны сделало заявление, что им удалось остановить азербайджанское наступление. В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинин даже успел сообщить, что части и подразделения Азербайджана попали в окружение в районе иранской границы. Правда, предоставить доказательства такого крупного успеха армянский лидер обещал позже.



В ночь с 17 на 18 октября армянские силы ввели в бой полнокровный танковый батальон. Танкисты наступали в районе Худафринского водохранилища. Но в отличие от пехотинцев в районе Физули танкистам повезло меньше. Батальон попал под удар беспилотников, реактивных систем залпового огня и дальнобойных противотанковых ракетных комплексов. На опубликованном Минобороны Азербайджана видео запечатлен разгром армянских танкистов. За считаные минуты азербайджанским военным удалось уничтожить около десятка танков Т-72.



Утром 18 октября азербайджанские части и подразделения перешли в наступление. Уже к вечеру армянские мотострелки у Физули понесли большие потери и были отброшены на исходные позиции. На юге после гибели танкового батальона армянская сторона не смогла сдержать азербайджанские атаки в районе водохранилища. Поэтому оставшиеся силы и подразделения были вынуждены отступить на запад и отойти к армянской границе с Нагорным Карабахом.



Вечером 18 октября победные заявления армянской стороны сменились жалобами на то, что в нарушение гуманитарного перемирия Баку продолжил вести бои. В результате неудачного контрудара вооруженные силы КНР лишились последних мобильных частей и подразделений. Также серьезные потери понесли артиллерийские подразделения. Азербайджан опубликовал видео, запечатлевшее уничтожение более десятка самоходных и буксируемых артустановок, а также реактивных систем залпового огня.



Правда, за время боев выйти из азербайджанского тыла удалось нескольким армянским разрозненным пулеметно-артиллерийским подразделениям. Без отдыха и пополнения они были направлены в укрепленные районы на подступах к Шуши. Позже туда же отступили отставки мотострелковых батальонов мобильных сил.



Бросок к Лачинскому коридору



После завершения армянского контрнаступления у азербайджанского командования открылось несколько возможностей. Первая – ударом вдоль трассы выйти к Мартуни, потом к Шуши или сразу двинуться на Степанакерт.



На юге азербайджанские части могли ударить строго на север и выйти к Лачинскому коридору. Но в Баку решили не спешить. Вместо решительных бросков азербайджанские военные начали постепенно занимать населенные пункты в Физулинском районе. На юге же они перешли в наступление в сторону границы Нагорного Карабаха и Армении. Его целью было завершение разгрома южной группировки армянских Вооруженных сил и вытеснение ее остатков за пределы республики.



К 20 октября азербайджанские части и подразделения завершили выполнение задачи в районе границы и перешли в наступление на север. Его целью стал населенный пункт Кубатлы. Уже 23 октября армянская сторона признала, что этот населенный пункт был потерян.



С момента провала контрнаступления вооруженные силы Нагорного Карабаха бросили все силы на укрепление подступов к Лачинскому коридору. Практически все части и подразделения, отмобилизованные к этому времени, были задействованы в его обороне.



23 октября азербайджанские части и подразделения начали наступление в сторону населенного пункта Лачин. К 27 октября в ходе упорных боев Вооруженные силы Азербайджана смогли прорвать часть армянских рубежей обороны. До Лачина оставалось несколько километров. Но полностью преодолеть оборонительные позиции Вооруженным силам Азербайджана не удалось. Их части и подразделения остановили армянские укрепления в районе нижнего течения реки Баргюшад.



28 октября азербайджанские силы начали продвижение в сторону Шуши. Неожиданно для армянской стороны в бой пошли не танковые и пехотные подразделения, а мобильные штурмовые группы. Они перемещались не по трассам Мартуни-Шуша и Физули-Степанакерт, а по горам между этими дорогами. Поэтому армянское командование первоначально не восприняло эти перемещения как возможную опасность, продолжая считать, что основные усилия Азербайджана сосредоточены в районе Лачинского коридора.



Но уже 1 ноября азербайджанские мобильные группы внезапно атаковали Мартуни. Судя по имеющимся сведениям, подразделениям ВС Азербайджана задача брать город не была поставлена. Они должны были сковать армянские силы. На следующие сутки штурмовые группы выбили подразделения НКР с позиций вокруг Мартуни. 3 ноября к городу подошли азербайджанские мотострелковые и танковые подразделения. Пехота и танкисты позволили освободить штурмовые группы, которые продолжили наступление на Шуши.



К 5 ноября командованию Азербайджана удалось вывести свои мобильные штурмовые группы в район Шуши. Более того, азербайджанские штурмовики смогли перекрыть дороги, ведущие к городу. Несмотря на накопление сил противника вокруг Шуши, армянское командование продолжало считать, что это отвлекающий маневр. Генштаб вооруженных сил НКР предполагал, что азербайджанская пехота не сможет справиться с армянскими подразделениями без существенной поддержки танков, артиллерии и беспилотников.



Но уже 6 ноября азербайджанские штурмовые группы, используя ночное время и складки местности, внезапной атакой сбили армянские подразделения на подступах к Шуши. После чего они вошли в город. Следует отметить, что гарнизон Шуши серьезно превосходил противника. На вооружении армянских подразделений были боевые машины, пехоты, а также танки. В свою очередь, у азербайджанских штурмовых групп из тяжелого вооружения имелись только пусковые установки противотанковых ракет.



7 октября армянское командование наконец осознало, что азербайджанское наступление в сторону Лачинского коридора было отвлекающим. Решающая битва развернулась в Шуши. Надо отдать должное вооруженным силам НКР – меры были предприняты оперативно. Развернутые артиллерийские подразделения не позволили продвинуться азербайджанским танковым и мотострелковым батальонам и ротам от Мартуни в сторону Шуши. Для подавления азербайджанской артиллерии даже были применены оперативно-тактические комплексы "Искандер".



Но в ночь с 7 на 8 ноября азербайджанские штурмовые группы смогли очистить Шуши. К этому времени армянский гарнизон уже пал духом. Его основу составляли остатки пулеметно-артиллерийских рот и батальонов, которые держали позиции на первой линии обороны. Пешком под ударами азербайджанских сил они пробивались к армянским позициям.



Наутро 8 октября армянские подразделения оказались дезорганизованы и покинули Шуши. В этот же день азербайджанское командование оставило несколько подразделений для изоляции Мартуни. Это позволило перебросить бронетехнику и основную часть артиллерии в Шуши. Уже к вечеру там был сформирован кулак из нескольких танковых и мотострелковых батальонов. Их поддерживали дивизионы ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Задачей этой группы был захват Степанакерта.



Резер вов для парирования этой угрозы у армянской стороны уже не было. Мобильные силы были потеряны в октябрьском контрнаступлении. А основная часть пулеметно-артиллерийских рот и батальонов была связана боями в районе Лачинского коридора.



Ожидалось, что уже 9 ноября Азербайджан начнет решительное наступление на Степанакерт. Но удара не последовало. А в ночь с 9 на 10 ноября при посредничестве России было заключено перемирие. Источник - ng.ru

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