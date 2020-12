Пекин укрепляет деэскалацию лагерями. Обустройство китайской армии на границе с Индией

Обустройство китайской армии на границе с Индией срывает нормализацию отношений двух стран



"Коммерсантъ" от 10.12.2020,

Несмотря на договоренности по деэскалации, достигнутые в сентябре в Москве на полях встречи ШОС, и начавшийся взаимный отвод войск в Кашмире, угроза нового противостояния Индии и Китая сохраняется. По данным газеты The Times of India, Китай строит 20 новых военных лагерей вдоль линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Именно там этим летом произошло крупнейшее за полвека столкновение военных двух стран. Признаком напряженности стало и решение Пекина отказаться от выпуска совместных с Индией почтовых марок, посвященных 70-летию установления дипотношений. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на видеоконференции РСМД, обвинил Запад во втягивании Индии "в антикитайские игры".



Юбилейный год 70-летия установления дипотношений между Индией и Китаем стал одним из самых конфликтных для сторон. На фоне сохраняющейся напряженности вдоль линии контроля в пограничном высокогорном регионе Ладакх Государственное почтовое управление Китая на этой неделе сообщило о решении отказаться от согласованного в ноябре прошлого года с Индией плана совместного выпуска юбилейных почтовых марок "70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Индией" номиналом 1,20 юаня.



В свою очередь, ведущая индийская газета The Times of India со ссылкой на правительственные источники сообщает о том, что китайская сторона укрепляет военную инфраструктуру в тыловых районах Восточного Ладакха, вдоль всей линии фактического контроля, служащей недемаркированной границей с Индией. "Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ведет строительство военных лагерей на всей протяженности линии фактического контроля с целью повышения боеготовности войск во время военных конфликтов. По нашим данным, строительные работы ведутся в 20 таких военных лагерях на фоне сохраняющейся военной напряженности в Восточном Ладакхе",- цитирует The Times of India источники в индийском руководстве.



Ссылаясь на данные индийской разведки, The Times of India сообщает о создании в непосредственной близости от линии фактического контроля новых китайских баз для ракет класса "земля-воздух".

Кроме того, на аэродромах Кашгар, Хотан и Лхаса в Тибете размещаются дополнительные эскадрильи военных беспилотников и военно-транспортных самолетов, продолжается строительство новых мест дислокации личного состава и тыловых баз военно-технического обеспечения. А в 60 км от границы индийского штата Аруначал-Прадеш в пункте Ньянглу Народно-освободительная армия Китая дислоцировала центр радиоэлектронной борьбы, предназначенный для подавления сигналов индийских спутников связи GSAT.



В настоящее время в зоне Восточного Ладакха размещены 60 тыс. китайских военнослужащих, тяжелая артиллерия, ракеты и танковые полки. Индийская сторона дислоцировала в этом регионе три горные дивизии численностью в 50 тыс. человек.



При этом, как заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин продолжает консультации с Дели с целью деэскалации в Восточном Ладакхе.



Китай и Индия поддерживают связь по военным и дипломатическим каналам для снижения напряженности в Ладакхе и достижения конкретных договоренностей между сторонами",- сообщила Хуа Чуньин.



Напомним, что Индия и Китай находились в шаге от нового вооруженного конфликта в июне этого года, когда в Восточном Ладакхе произошло самое ожесточенное за последние полвека столкновение пограничников, в ходе которого погибли 20 индийских военнослужащих. Инцидент на линии фактического контроля привел к резкому откату в индо-китайских отношениях, и только в сентябре в результате прошедших в Москве в рамках встреч Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) переговоров министров иностранных дел и обороны Индии и Китая были достигнуты договоренности о конкретных мерах по деэскалации. В совместном заявлении по итогам этих переговоров говорится о необходимости "следовать ряду важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, в том числе не допустить, чтобы разногласия между ними переросли в конфликт". Согласившись, что ситуация на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе "не отвечает интересам обеих сторон", главы дипломатических и военных ведомств договорились "продолжать диалог, как можно скорее осуществить взаимный отвод войск, поддерживать необходимую дистанцию между ними и смягчать сложившуюся ситуацию".



Однако неурегулированный пограничный конфликт с Китаем в Дели по-прежнему считают одним из главных вызовов для безопасности страны. Об этом заявил в сентябре, уже после встреч индийских и китайских министров в Москве, премьер-министр страны Нарендра Моди, открывая осеннюю сессию парламента. Индийский лидер призвал оппозицию оказать полную поддержку правительству для обеспечения национальной безопасности перед лицом угрозы со стороны Китая.



В свою очередь, министр обороны Раджнатх Сингх указал на то, что почвой для потенциального конфликта с Китаем остается нежелание Пекина "признать нынешнюю границу" и попытки изменить существующий в Восточном Ладакхе статус-кво.



Сохраняющуюся напряженность в отношениях Индии и Китая упомянул на этой неделе и глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая на собрании Российского совета по международным делам (РСМД), господин Лавров объяснил многие проблемы политики Дели, в том числе в отношениях с Пекином, давлением Запада. "Запад пытается, у меня нет сомнений, возродить однополярную модель мироустройства. Такие полюса, как Китай, Россия, едва ли будут ему подвластны. Но такой очевиднейший полюс, как, например, Индия, подвергается очень изощренной, агрессивной политике Запада, который пытается втянуть ее и в антикитайские игры",- заверил глава МИД РФ.



