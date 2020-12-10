 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 10.12.2020
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"Хуто-хуто-ряяяяянка!". Софа Ротару снова спивает клятым москалям
10:01 11.12.2020

Зачем Хуторянка - "москалю"?
Софию Михайловну осуждать – нехорошо, даме надо кушать.
Галина Иванкина
10.12.2020

"Кохайтеся, чорноброві,

Та не з москалями,

Бо москалі - чужі люди,

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Роблять лихо з вами".

Совет Тараса Шевченко - украинским леди.

Есть такое забавное двустишье: "Любовь приходит и уходит/ А кушать хочется всегда". Сие в комической форме постулирует примат материального над чувственным и духовным. Порывы – тухнут. Лозунги – линяют. Что случилось? Новостные порталы и топовые блоги сообщили дивное: украинская патриотка София Ротару выступила в программе "Песня года". Не (в)на рiдной Украине, а в Москве. Все бы хорошо, но до этого певица отказывалась от участия в этих мероприятиях, ссылаясь на нежелание "провоцировать радикально настроенных соотечественников".

И вдруг – решила почтить своим присутствием "клятых москалей", а ее концертный директор объявил, что София Михайловна выступит совершенно бесплатно, то есть – даром. Не все же прокисать на задворках матушки-Европы - с фигой в одном кармане и "безвизом" в другой. Кому в Киеве интересны шоу бывшей советской superstar (просто супер и крайне стар), выкрикивавшей в конце 1970-х: "Я! Ты! Он! Она! Вместе – целая страна!"? Украина страдает иной формой ностальгии, уж точно никак не связанной с дружбой народов СССР.

Исполнительницу энергичных песен можно понять – гонорары в "маленькой, но гордой" супердержаве – очень уж маленькие, но вовсе не гордые. Артисты – народ подневольный. Это вам не инженеры да IT-шники, вполне могущие иметь воззрения без ущерба для пухлости кошелька. Лицедея кормит не столько его талантище, сколько умение двигаться правильно-выгодными тропинками. Софию Михайловну осуждать – нехорошо. Даме надо кушать. Не голодать же! К тому же, многие деятели искусств изумительно гибки – сегодня они осуждают, а завтра – умиляются. Опять же – не корысти ради, а токмо волею желудка.

В данном случае, меня удивляет не певица, но …people в зале. И не только в этом зале. В других – тоже. Ибо Ротару еще в 2019 году дала серию концертов "во вражьем стане". Если "ряд" – оно означает неоднократную заполненность помещения, ибо, если бы зритель-слушатель проигнорировал первый заход Хуто-хуто-рянки, она, как человек разумный (то есть умеющий подсчитывать гонорары), перестала бы ломиться в негостеприимную дверь. Но – нет. Публика и рублики – потянулись. Лично мне зело странно – хлопать актрисе, которая открыто - а не у себя на кухне - высказывала определенные доводы.

Неужели тяга к ностальгическим припевам так велика и могуча? Откровенно говоря, позднесоветская эстрада была вторично-тусклой – по сравнению с американской и европейской, но при том – претендующей на некую "душевность" и даже – высокий уровень исполнительского мастерства. Сейчас модно вздыхать по любым советским номерам, включая халтуру из "Утренней почты середины-конца 1980-х. Вот, мол, какие голоса были! Какие тексты! На деле, тогдашняя поп-культура смотрелась довольно убого и скучно – всем нравились западные группы, выдававшие качественный "продукт".

Но тут, видимо, работает принцип: "Что пройдет – то будет мило". Посему унылые канцоны с претензией на возвышенный слог и крутую идейность, нынче идут "на ура!" Но если вы, дорогие любители радиоточек-1985, не доросли в свои 50-70 лет до классической или иной "взрослой" музыки, то – ностальгируйте вволю. Хозяин – барин ибо. И отчетливее, тщательнее хлопайте той, которая фотографировалась с жовто-блакитным флагом. Слава Украине, да? И хором: "Хуто-хуто-ряяяяянка!"

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607670060
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