Гори в аду! Филадельфийский архиепископ проклял Байдена

10:35 11.12.2020

Американский архиепископ попросил отказать Байдену в причастии



ВАТИКАН, 11 декабря 2020, 06:08 - REGNUM Джо Байдену следует отказать в причастии по "пастырским причинам", такое мнение высказал архиепископ-эмерит Филадельфии Чарльз Шапью, сообщает Catholic News Agency.



Свою позицию Шапью аргументирует тем, что являющийся католиком Байден поддерживает аборты. Более того, он считает весьма чреватым, что некоторые епископы публично заявляют о своем намерении причащать Байдена. По мнению Шапью, прилюдное выражение подобного намерения способно в дальнейшем осложнить ситуацию для коллег тех, кто его, это намерение, сейчас изъявляет.



Шапью настаивает: позиция Байдена свидетельствует о том, что у него есть расхождения с Церковью, и хотя многие решения, которые он поддерживал, действительно полезны, есть и другие - и они разрушительны для общества. И потому, что привели к гибели миллионов жизней, и потому, что дают зеленый свет тяжелым моральным порокам. Байдену нужно отказать в причастии не ради наказания, а для исправления.