Зачем акимат Усть-Каменогорска купил 237 тысяч ручек на 4 млн тенге. Рук не хватит

11:35 11.12.2020

Тендер выиграла фирма из Тараза.



В акимате Усть-Каменогорска объяснили, зачем купили 237 тысяч ручек за 4,2 миллиона тенге. Оказалось, что ручки нужны для того, чтобы проголосовать на выборах, передает zakon.kz.



В Сети появилась информация о том, что акимат Усть-Каменогорска купил 237 тысяч шариковых ручек по 17 тенге. На них было потрачено 4,2 миллиона тенге. Тендер выиграла фирма из Тараза.



В акимате объяснили, что ручки купили к выборам, которые пройдут 10 января.



Скоро начнутся выборы. Для того, чтобы соблюсти все требования санитарно-эпидемиологических норм, наш аппарат акима города, который будет обеспечивать избирательные участки урнами и всем необходимым, чтобы люди свободно могли реализовать свои конституционные права и обязанности, было приобретено все надлежащее. Это и ручки, это и маски, санитайзеры.

Почему ручки в таком количестве? Потому что есть рекомендации ЦИК, что желательно, чтобы каждый человек использовал одну ручку, потому что наша область недавно вышла из красной зоны. Для того, чтобы обеспечить безопасность жителей во время выборов, мы решили приобрести ручки по 17 тенге. Эту ручку он (избиратель - ред.) использует, с собой заберет или же выкинет, - сказали в акимате Усть-Каменогорска.



10 января в Казахстане пройдут выборы в Мажилис и маслихаты. В нем примут участие пять партий.