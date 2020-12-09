Число жертв коронавируса в США превысило потери во Второй мировой войне

12:07 11.12.2020

Число пациентов, ставших жертвами коронавируса SARS-CoV-2 в США, превысило суммарные боевые потери американской армии во время Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на данные института Джонса Хопкинса сообщает Business Insider.



Согласно данным департамента по делам ветеранов, США потеряли в боях более 291,5 тысячи солдат. К вечеру 10 декабря общее число умерших от причин, связанных с коронавирусом, в стране превысило 291,7 тысячи человек. Отмечается, что во Вторую мировую еще 113 тысяч погибших американцев относят к небоевым потерям.



В конце апреля этого года стало известно, что потери от коронавируса в США превысили число погибших во Вьетнамской войне. Позднее, в мае, смерти из-за COVID-19 превысили число всех военных потерь США за период с 1945 года. Нынешняя цифра составляет почти половину от потерь в Гражданской войне - самой кровопролитной в американской истории, в ней погибло около 620 тысяч человек.