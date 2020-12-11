Таджикские талибы анонсировали перенос джихада из Афганистана на родину, - А.Серенко

15:44 11.12.2020 Иностранные боевики "Талибана" создают плацдарм в афганском Бадахшане



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

11.12.2020



Боевики афганского "Талибана" (организация запрещена в РФ) из числа иностранных граждан предупредили о своем намерении начать боевые действия в Таджикистане. Соответствующее видео-послание было ими подготовлено несколько дней назад и сегодня распространяется в социальных сетях. Террористическая и политическая акция талибов, совершенная непосредственно на афгано-таджикской границе в северной афганской провинции Бадахшан, опровергает утверждения представителей боевиков, а также ряда дипломатов, политиков и экспертов о якобы отсутствии у "Талибана" планов экспансии за пределы Афганистана.



Группа талибов из числа граждан Таджикистана подготовила и распространила в соцсетях 10-минутный фильм под названием "Фатҳи райони Моймай" ("Покорение района Маймай"). Он представляет собой одновременно видеоотчет об уничтожении 19 ноября поста афганской полиции в районе Маймай (Верхний Дарваз) северной афганской провинции Бадахшан, а также послание силовикам и властям соседнего Таджикистана.



Как следует из пропагандистского фильма, группировка боевиков численностью не менее десятка человек, атаковала пост местной афганской полиции, расположенный недалеко от берега пограничной реки Пяндж. После перестрелки с полицейскими, талибы ворвались в расположение поста, безжалостно расстреливая всех, кто попадался им на пути – не только раненых сотрудников местной полиции, которые прекратили сопротивление, но и нескольких гражданских лиц, оказавшихся в районе боестолкновения. Судя по видеокадрам, в общей сложности в ходе этой акции талибами были убиты не менее 15 человек. После разграбления поста МВД Афганистана (в руки террористов попало несколько десятков единиц автоматов Калашникова с большим запасом патронов, пулеметы, гранаты, несколько мотоциклов и один полицейский автомобиль), боевики подожгли здание полицейского участка.



По информации "НГ", в нападении 19 ноября на полицейский пост в бадахшанском районе Маймай и массовом убийстве афганских полицейских принимали участие граждане Таджикистана Дустмухаммад Мухаммадов (прозвище Махди, женат на афганской девушке из бадахшанского района Нусай), Далер Элмуродов (прозвище Хазифа), Абдулбосит Вохидов (прозвище Юнус Арсалон, автор скандального видеофильма), Бусанбой Гадоев (Закаре или Закария, причастен к убийству гражданских лиц в ходе этой акции), Сухроб Юсупов, Шакарбек Холбеков, Рустамхуджа Насруддинов (вероятно, этнический узбек из Таджикистана), братья Джавахир и Бегзод Уруновы. По сведениям афганских силовиков, эти таджикские боевики участвовали в операции "Талибана" в районе Маймай под командованием полевого командира Джумы Талбона, контролирующего талибские группировки долины Дарваз.

Кабульские источники "НГ" сообщают, что в ходе нападения талибских боевиков-таджиков в районе Маймай 19 ноября погибли более 20 афганских полицейских и гражданских лиц. Факт нападения подтвердили 21 ноября и представители "Талибана": по их словам, в ходе маймайской операции погибли 23 афганских солдата, а также начальник районного управления службы безопасности и его заместители. Судя по талибским источникам, их боевики в тот же день, 19 ноября, атаковали шесть застав полиции в бадахшанском уезде Джирм, убив и ранив свыше 40 афганских силовиков.



Сразу после завершения расправы над афганскими полицейскими в районе Маймай, командир группировки талибов-таджиков, стоя на берегу Пянджа и обращаясь к силовикам и властям Таджикистана, сказал: "Мы сделали это здесь, за речкой (образное обозначение Афганистана – "НГ"). И мы придем к вам и сделаем то же самое с вами". Источники "НГ" в силовых структурах Таджикистана сообщают, что "послание таджикских боевиков "Талибана" было услышано в Душанбе": "Фильм вызвал достаточно нервную реакцию, поскольку в акции в Маймае принимали участие до десяти граждан Таджикистана, которые даже не пытались скрывать своих лиц".

Таджикские власти отреагировали на "сигнал из-за речки" ответным видеофильмом, героями которого стали родители и близкие родственники террористов, расстрелявших 19 ноября пост афганской полиции в Бадахшане: плачущие немолодые женщины и хмурые мужчины призывают своих сыновей, воюющих в рядах "Талибана", бросить оружие и вернуться домой. В случае согласия, раскаявшимся боевикам обещано прощение.

"Наши начальники вполне серьезно восприняли обещание командира группировки таджиков-талибов вернуться с оружием домой и продолжить "джихад" уже на родной земле, - сказал "НГ" сотрудник одного из силовых ведомств Таджикистана. – Поэтому ему и его боевикам предлагается при посредничестве родителей и родственников договориться по-хорошему". По словам собеседника "НГ", "уровень боеготовности наших полицейских еще ниже, чем у сотрудников местной афганской полиции": "Если обещанное талибами вторжение в Таджикистан действительно состоится, без поддержки российских военных с 201-й базы наши силовики долго не продержатся".

Обещание командира таджикских боевиков-талибов из афганского Бадахшана (по данным источников "НГ", им является Дустмухаммад Мухаммадов – Махди) "придти в Таджикистан", является первым публичным признанием представителя "Талибана" возможности вторжения в постсоветский регион Центральной Азии. До сих пор считалось, что такого рода экспансионистские планы вынашивают лишь сторонники "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), а боевики "Талибана" ограничивают свои амбиции исключительно территорией Афганистана. Буквально вчера, 10 декабря, заместитель руководителя движения талибов мулла Абдул Гани Барадар в ходе онлайн-конференции, организованной Центром конфликтологии и гуманитарных исследований Катара, в очередной раз заявил, что "Талибан" заинтересован в "хороших отношениях с соседями". По его словам, "талибы не намерены вмешиваться в дела других стран". Однако, судя по заявлениям полевого командира таджикских талибов Махди, политические лидеры движения "яростных мулл" либо не контролируют своих боевиков на местах, либо просто лгут соседям Афганистана.



"В 90-е годы талибы не скрывали своих планов по вторжению в Центральную Азию, - комментируют ситуацию кабульские эксперты "НГ". – Некоторые их вожди обещали, после взятия под полный контроль Афганистана, дойти потом с оружием в руках до Бухары и Самарканда. В середине 90-х боевики "Талибана" воевали в Чечне на стороне сепаратистов против российских войск, продемонстрировав невероятную жестокость к пленным. Другими словами, талибов всегда интересовало постсоветское пространство. Только после краха их режима в Афганистане лидеры боевиков сменили риторику и стали всячески публично подчеркивать свой отказ от джихадистской экспансии за пределы афганских границ. Однако никто сегодня не может подтвердить искренность талибских обещаний. Заявление же главаря таджикских талибов в Бадахшане прямо опровергает декларации муллы Барадара и других политических функционеров террористов".



Очевидно, что у боевиков афганского "Талибана" из числа иностранцев существуют свои планы на будущее. Сегодня они используют талибскую инфраструктуру для создания собственного плацдарма в Северном Афганистане, который, вполне вероятно, может скоро превратиться в исходный пункт для проведения террористических операций в Таджикистане и других республиках Центральной Азии. Центр сборки "постсоветского" "Талибана" сегодня находится в уездах Джирм и Вардудж северной афганской провинции Бадахшан. Именно здесь происходит в последнее время концентрация джихадистов из Таджикистана, Узбекистана и российского Северного Кавказа. По данным афганских СМИ, в настоящее время около 500 боевиков из бывших республик СССР воюют здесь в рядах "Талибана". Судя по всему, целью "постсоветских талибов" является активное силовое проникновение в бадахшанские районы Маймай и Нусаи, что позволит им взять под контроль значительный участок афгано-таджикской границы.



События, происходящие с середины ноября 2020 года в афганском Бадахшане, опровергают прогнозы тех экспертов и политиков, которые пугали центрально-азиатские республики возможным вторжением боевиков "Исламского государства". Широко разрекламированных 10 тыс. террористов "халифата" на севере Афганистана так до сих пор и не обнаружено. Напротив, основная угроза для Таджикистана и других стран региона сейчас начинает исходить от главного конкурента ИГ - "Талибана" и воюющих в его рядах "постсоветских" боевиков. В этой связи напомним, что мы еще в начале марта 2019 года предупреждали, что заигрывание США, Китая, России и других государств с талибами приведет к росту популярности этого террористического движения в радикальных молодежных исламских кругах, что талибам начнут подражать радикалы из Центральной Азии и России, присоединяясь к "Талибану" и беря его за образец "победоносного джихада". Похоже, именно это и происходит сегодня. Источник - ng.ru

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