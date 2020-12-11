Шпионы Путина всюду выведывают высокие технологии, - Bild

16:00 11.12.2020

11 декабря 2020 г.

Корреспондент | Bild



"В Европе снова была разгромлена российская шпионская сеть. И, вероятно, в центре ее внимания снова были Нидерланды", - передает немецкий таблоид Bild.



"По данным спецслужбы Нидерландов, ей удалось вычислить двух российских шпионов. Оба были аккредитованы в российском посольстве в качестве дипломатов и были высланы из страны, сообщила спецслужба AIVD в четверг в Гааге".



"По ее сведениям, шпионы оказались сотрудниками российской службы внешней разведки СВР. Один из них сформировал "большую сеть информантов" прежде всего в компаниях из сферы высоких технологий. Они также обладали доступом к секретной информации", - говорится в статье.



Согласно сообщению, главной целью шпионажа было получение информации об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях. По данным спецслужбы, шпионаж мог нанести ущерб экономике и национальной безопасности Нидерландов.



"Второй шпион, по данным спецслужбы, выполнял вспомогательную функцию. Он также для вида был аккредитован в российском посольстве в Нидерландах в качестве дипломата".



"Это не первый раз случай выявления спецслужбой Нидерландов российских агентов. Примерно два года назад было предотвращено вмешательство российских агентов в работу ОЗХО в Гааге".



"В среду Дания выдвинула обвинение гражданину России, проживавшему в скандинавской стране. Он также подозревается в выведывании информации о технологиях для российских спецслужб", - пишет Bild.



Источник: Bild