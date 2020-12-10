Умер известный каз-бизнесмен и экс-депутат Исахан Алимжанов ("Алси")

16:10 11.12.2020

Умер один из первых бизнесменов Казахстана – депутат мажилиса II созыва Исахан Алимжанов, передает корреспондент агентства.



Информацию о кончине Алимжанова в пятницу подтвердили в пресс-службе нижней палаты парламента.



Алимжанов родился 7 августа 1959 года. В 1991 году он основал компанию Alsi – одну из старейших компаний страны в сфере информационных технологий.



В мажилисе II созыва он был членом комитета по бюджету и финансам. Казахстанцам он запомнился тем, что, занявшись политической деятельностью, открыто выступал по наиболее острым вопросам, чаще выражая позицию широкой общественности.