 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Потомки динлинов до сих пор живут в Монголии?
17:01 11.12.2020

Когда я поехала в Урумчи, первое, что меня заинтересовало, нет не базары, меня интересовал "захолустный" местный музей, редко посещаемый туристами.

Мне хотелось своими глазами увидеть таримские мумии. И знаете, я была потрясена. Вы все, наверняка, слышали про Укокскую принцессу, хотя совсем она была не принцесса, но так ее прозвали. Несколько лет она находилась в нашем антропологическом-историческом музее в Академгородке. Благодаря, моей подруги, которая там работала, я посетила музей несколько раз, дело в том, что музей для простых посетителей был закрыт. И каждый раз приходя в зал, где лежала укокская мумия, думала, что я чувствую, глядя на нее. Я долго рассматривала ее татуировку, ее реконструированную одежду, мне хотелось представить ее жизнь, о чем она думала, кем она была на самом деле. Честно говоря, мумия сохранилась плохо, поэтому положительных эмоций не вызывала:)

А, вот в музее Урумчи я испытала совсем другие эмоции. Высокие европейцы, с очень тонкими прекрасными чертами лица. Сама женская мумия напоминала мне спящую красавицу, недаром ее прозвали "лоуланьскай красавица". Мумии сохранились намного лучше, чем алтайские.

Может они и были легендарными динлинами Гумилева. Доказательств этому нет. На английском языке надписей в музее почти не было.

Это из музея Урумчи, реконструкция скальных петроглифов, это танец, вам он ничего не напоминает? Лично у меня была первая ассоциация с лезгинкой.

Впервые эти мумии нашел "любимчик" Гитлера шведский археолог Свен Гедин. Но началась война, было не до раскопок. И к тому же, вы же понимаете к какой теории можно было привязать эти мумии. Сейчас генетически уже доказано, что эти высокорослые европейцы не были чистыми арийцами, есть примесь тюрков.

Лоуланьская красавица была найдена в 1980 году, вблизи открытого Гедином древнего города Лоуланя. Она была одета в дорогую одежду, кожаные ботинки и войлочную шапку. Судя по тому, что одежда была очень теплой, хоронили ее зимой. Возраст - около 40 лет, при жизни она была очень красивой женщиной с волнистыми каштановыми волосами, большими синими глазами - и совершенно европейским носом. Перед погребением ее тело бережно завернули в шерстяной саван. А рядом положили изящный костяной гребень и плетеную корзинку с пшеничными зернами. Погребение относится к III тысячелетию до нашей эры. То есть мумии 5000 лет.

Но вот недавно читая Ефремова, его записки из Гоби, я наткнулась на описание интересных людей. В своих путевых записках палеонтолог И.А. Ефремова в 1949 году пишет о том, что в горах Гобийского Алтая, изолированно проживает племя "высокорослых людей с длинными волосами". Своим обликом они отличаются от монголов и редко спускаются с гор в долину озер.

Кроме того, Гобийская экспедиция под руководством известного ученого набрела на кольцевой могильник около 30 м в диаметре. Четыре каменных глыбы, пересекающие круг, обозначали стороны света. В середине круга высилась горка камней, покрытых мхом. Под ними - еще слой плит. Когда под нижнюю плиту прорыли траншею, то увидели, что в песке, головой на запад, лежит скелет мужчины громадного роста. Судя по черепу, это был европеец. И это - в самом сердце Монголии, в горах Хангая, что восточнее Монгольского Алтая. Рядом со скелетом не обнаружили никакого традиционного погребального инвентаря: ни оружия, ни украшений, ни осколков посуды. Еще одна странная особенность - у скелета отсутствовали кисти обеих рук…

Есть еще одна интересная гипотеза "страна богов и великанов" Великая Свитьод - это нынешняя Монголия!

А доказательство тому самые древние руны Монголии и Исландии, они оказались практически идентичными! Монгольским рунам около 3 тыс. лет. Исследователь Ц. Доржсурен нашел их в 1963 г. в горах Монгольского Алтая. Исландские руны обнаружены на полях книг древнейших сказаний.

В начале 1990х годов в районе горного массива Их-Бохд работала русско-монгольская комплексная экспедиция, которая встретила несколько монголов странного вида – высокого роста, с длинными волосами, вытянутыми лицами и с небольшим монгольским разрезом глаз. На контакт эти люди не пошли. Внешне напомнили индейцев Америки.

Потомки динлинов или тахаров могли выжить в горах и жить изолированно тысячелетиями, может они до сих пор живут в Монголии?

Источник - Ольга Иорданская
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607695260
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