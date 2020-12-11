 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Военный суд Ташкента оценил материальный ущерб за незаконное заключение реабилитированного тюрколога Андрея Кубатина в 45 долларов
18:00 11.12.2020

Пятница, 11 Декабря 2020

27 ноября Ташкентский Военный суд в закрытом режиме, по иску сестры недавно скончавшегося от ковида 36-летнего ученого-тюрколога Андрея Кубатина о взыскании материального ущерба в связи с его незаконным задержанием и содержанием под стражей в качестве обвиняемого, оценил причиненный ему материальный ущерб в 462 тысячи сумов (примерно $45). Об этом редакции AsiaTerra сообщила старшая сестра Андрея, 47-летняя Клара Сахарова.

"Это дикость: невинного человека сделали шпионом, посадили в тюрьму, и теперь не хотят возмещать ущерб. В Америке за такое выплачивают семье пострадавшего миллионы долларов… У нашего государства нет ни стыда, ни совести. Суд оценил причиненный материальный ущерб за 2,5 года заключения [брата] в 462 тысячи сумов, что в долларах составляет 45, и то [из них] 446 тысяч сумов причитается [государству] как оплата госпошлины, а 16 тысяч сумов - за почтовые расходы", - написала она в соцсети 9 декабря, узнав об "умопомрачительной" компенсации.

"Адолат, адолат, адолат. Хакикат, хакикат, хакикат (в переводе с узбекского - "справедливость" - ред.). Это ваши слова, Шавкат Мираманович [Мирзиеев]. (…) Ваша реформированная судейская система оценила смерть и мучения по зонам, незаконное осуждение и хождение по мукам в 462 тысячи сумов, которые стали возмещением судебных расходов - госпошлины и почтовых расходов. Сам материальный ущерб, как я понимаю, - 0 сумов. Вот вам, Шавкат Мираманович, цена "адолату" и "хакикату" в Узбекистане. А вы еще о каких-то правах человека в ООН говорите".

Андрей Кубатин

И это притом, отметила Сахарова, что штрафы за отсутствие маски в общественном месте составляют более миллиона сумов (более $100 - ред.).

В силу этих причин она не приемлет 8 декабря, который в Узбекистане традиционно отмечают как "светлый праздник Конституции": "Это не мой праздник как гражданина Узбекистана и даже не праздник моей семьи. Мы четыре года назад вычеркнули его из своей жизни. Потому что наши права в грубейшей форме ущемлены".

По словам Клары, в своем решении Военный суд рекомендовал ей далее, как законному представителю покойного истца, "обратиться с иском о взыскании компенсации морального ущерба в суд по гражданским делам".

"В первый раз наша семья обращалась за компенсацией причиненного Андрею ущерба в уголовный суд Ташкентской области еще в августе 2020 года. Но там документы бесцельно пролежали дней 20, а затем были перенаправлены в Военный суд Ташкента. Здесь же поначалу отписались, сославшись на "нехватку документов" (требовали, в частности, даже справку о получаемой братом заработной плате - какое оно могло иметь отношение к рассматриваемому вопросу?). 25 сентября мы подали иск во второй раз, собрав все необходимое. Суд состоялся лишь два месяца спустя, 27 ноября, и вот с таким возмутительным результатом-решением", - рассказывает нашему изданию сестра Андрея Кубатина, ставшего три года назад жертвой фабрикации.

Как говорит Клара Сахарова, на которую после смерти брата пали все тяготы по восстановлению его памяти, чести и достоинства, она категорически не согласна с издевательским решением Военного суда, и поэтому 10 декабря обратилась туда же с новым исковым заявлением о возмещении материального ущерба в адекватном размере. На днях намерена подать иск и в суд по гражданским делам.

"Еще при жизни моему брату было разъяснено его право (на основании статей 304-312 УПК РУз) на обращение в суд с иском о компенсации причиненного материального и морального ущерба", - подчеркивает она.

Решение Военного суда Ташкента

Напомним, востоковед-тюрколог Андрей Кубатин преждевременно ушел из жизни 29 октября, после двухнедельного пребывания в "ковидной" больнице в поселке Зангиата в Ташкентской области.

По словам Клары, ее брат был госпитализирован в середине октября, и ровно через две недели его уже не стало. Но в драматическом исходе событий, считает она, виноват не только ковид. Пока он 5 месяцев находился в подвале изолятора СНБ, ему отбили все внутренние органы - и печень, и почки.

Три года назад Кубатина приговорили к 11 годам лишения свободы по сфабрикованному делу, признав виновным по "тяжелой" статье 157 ("Измена государству") УК Узбекистана. Он подвергся преследованию за то, что будто бы передал ради вознаграждения в тысячу долларов копии "секретных" материалов тогдашнему главе Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) Сулейману Кизилтопраку для создания туристического справочника (хотя все фигурирующие в деле данные, экспертиза которых была необъективной, находятся в открытом доступе в интернете). Дело было возбуждено по заявлению сотрудника TIKA Музаффара Жониева.

В мае 2018 года под давлением общественности, международных правозащитников и ученого мира срок заключения востоковеду сократили до пяти лет.

26 сентября 2019 года, после долгих и настойчивых требований научно-правозащитной общественности он был оправдан и выпущен на свободу.

Андрей Кубатин известен и как автор ряда монографий и множества научных статей, а также книги "Система титулов тюркского каганата: генезис и преемственность".

У него остался 8-летний сын.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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