Надежда Атаева: "Не удивлюсь, если скоро Шавкат Мирзиеев будет искать убежище у Путина"

18:13 11.12.2020

Четверг, 10 Декабря 2020



С ума сойти! "Госсекретарь США Майк Помпео похвалил Узбекистан за "большие успехи и реальный прогресс" в деле по улучшению ситуации с религиозной свободой" - я читаю эти последние новости и не могу сдержать эмоций.



Кто его информирует о ситуации с правами человека и тем более с религиозными свободами? Что так впечатлило Помпео? Неужто мечеть, которую отстроил путинский олигарх Алишер Усманов?



Тысячи новых законов в Узбекистане, принятые после сентября 2016 года, направлены на одну лишь цель - грабить достояние нации и "душить" остатки гражданского общества уже со ссылкой на "мирзиеевские" законы. Тысячи граждан оказались без собственного жилья и тоже благодаря новым законам (!).



Шавкату Мирзиееву следует вспомнить историю Чаушеску, может быть его это отрезвит? И даже не удивлюсь, если скоро тот же Шавкат Мирзиеев будет искать убежище у Путина, и петь ему оду о том, что все его неудачи возникли из-за США, ЕС и в первую очередь Джоржа Сороса.



Надежда Атаева, руководитель Ассоциации "Права человека в Центральной Азии"