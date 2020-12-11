В Ташкенте возобновляется процесс о выселении семьи глухонемых инвалидов из собственного дома

18:31 11.12.2020 Пятница, 11 Декабря 2020



Судебный процесс по иску частной агрофирмы "Куйлюк", требующей выселить из собственного дома семью глухонемых инвалидов Жилкиных, будто бы "самовольно захвативших" территорию этой фирмы и "дом операторов", снова возобновляется: очередное заседание назначено на 11-е декабря. Рассмотрение дела было приостановлено до получения готового экспертного заключения.



ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТАМ



В предыдущей статье мы рассказывали о происходившем 10 ноября осмотре дома, где живут две семьи - Жилкины и их соседи Темировы, и на который претендует частная агрофирма, точнее, ее директор Мехриддин Ахмедов. Сотрудники экспертной организации тщательно измерили дом и оба относящиеся к нему двора.



Как выяснилось, еще 8 июля апелляционная инстанция Ташкентского областного суда по гражданским делам (председательствующий Голиб Вохидов) постановила провести экспертизу.



В определении судейской коллегии говорилось, что в деле отсутствуют документы, показывающие, какая часть из земельной площади в 0,323 гектара, принадлежащей частному предприятию "Агрофирма "Куйлюк", была захвачена и кем она была захвачена.



Поэтому ради внесения ясности в вопрос о земельной площади, захваченной ответчиками Татьяной Перегудовой (с 1999 года, после замужества, - Жилкиной), Вадимом Жилкиным и их соседями Садокат и Валижоном Темировыми, коллегия посчитала необходимым назначить судебно-строительную и судебно-земельную экспертизу, и поставить перед экспертами такие вопросы:



Сколько фактически составляет на сегодняшний день земельная площадь в размере 0,323 гектара, принадлежащая частному предприятию "Агрофирма "Куйлюк", расположенному в сходе граждан села "Ханабад" в Зангиатинском районе [Ташкентской области]?



Соответствует ли земельная площадь в размере 0,323 гектара, принадлежащая частному предприятию "Агрофирма "Куйлюк" (…) праву владения или юридической документации?



Захвачена ли земельная площадь в размере 0,323 гектара, принадлежащая частному предприятию "Агрофирма "Куйлюк" (…) ответчиками Перегудовой (Жилкиной) Татьяной Анатольевной и Жилкиным Вадимом Валериевичем, если захвачена, то какую площадь занимает эта земля и какие сооружения имеются на данной захваченной земле?



Захвачена ли часть земельной площади в размере 0,323 гектара, принадлежащая частному предприятию "Агрофирма "Куйлюк" (…) третьими лицами Темировой Садокат Валижоновной и Темировым Валижоном (соседи Жилкиных, занимающих вторую половину одного дома - ред.), если захвачена, то какую площадь занимает эта земля и какие сооружения имеются на данной захваченной земле?



Проведение экспертизы было возложено на Республиканский центр судебной экспертизы имени Х.Сулеймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.



ОСНОВНОЙ ВОПРОС



Стремление прояснить определенные неясности, полагаясь на мнение специалистов, - это, безусловно, правильно.



Но главный вопрос всего этого дела заключается не в том, сколько земли захватили две семьи из якобы принадлежащей "Агрофирме "Куйлюк", а в том, законно ли земля с их домами и участками была подарена этой агрофирме, и принадлежит ли она ей вообще.



Татьяна и Вадим Жилкины и их внучка Лаура



Напомним, что свою собственность и Жилкины и Темировы получили на совершенно законных основаниях. Семья Татьяны Жилкиной в доме, построенном в 1970 году, проживала с 1971 года. Владела обширным садом. Вторую половину дома с того же 1971 года занимала семья Александра Саблина, который в 2010 году продал ее вместе с приусадебным участком Валижону Темирову.



В 1993 году жилье было приватизировано. Татьяна выкупила дом у директора тепличного хозяйства "Куйлюк" Мехриддина Ахмедова (будущего главы частного предприятия "Агрофирма "Куйлюк"), на балансе которого он тогда состоял. У нее даже есть документ: приказ от 24 декабря 1992 года, изданный Мехриддином Ахмедовым - "О продаже в качестве частной собственности дома № 2 расположенного (называется адрес))": "1. Находящийся в распоряжении тепличного хозяйства "Куйлюк" Зангиатинского района (…) частный дом №2 в котором проживает гражданка Перегудова Татьяна Анатольевна (…) ПЕРЕДАТЬ ЕЙ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. (…) Круглая печать. Подпись.



Как видим, Ахмедов тогда ничуть не возражал против продажи и не утверждал, что Татьяна Перегудова присвоила его дом. (Просто у власти был Ислам Каримов, разрешивший гражданам приватизировать свое жилье, и глава тепличного хозяйства не смел выступать против этого.)



Обратите также внимание, что Ахмедов не называл дом №2, "в котором проживает гражданка Перегудова", "домом операторов, как это будет в дальнейшем, когда у него возникнет желание его отнять.



Тем временем Татьяне Перегудовой на основании решения хокима Зангиатинского района от 21 июня.1993 года было предоставлено право собственности на часть земельного участка площадью 0,323 гектара. Государственный ордер № 016-01/2063 от 21 июня 1993 года подтверждает, что ей принадлежит и жилое помещение, расположенное по указанному в документе адресу.



Правда, ни Жилкины, ни Темировы не зарегистрировали свои участки, как это предусматривает законодательство. Ни Татьяне, которой сложно общаться с людьми, не понимающими язык жестов, ни пенсионеру Саблину никто не разъяснил, что документы на придомовые участки обязательно надо регистрировать в службе кадастра, без чего их право собственности считается неурегулированным. Старик Саблин, по словам Валижона Темирова, думал, что, как и в советское время, регистрировать ничего не нужно. Татьяна, в то время 19-летняя девушка, тоже ни о чем подобном не подозревала. Однако они НЕ ЗАХВАТИЛИ ЧУЖУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, а всего лишь НЕДООФОРМИЛИ СВОЮ, которой владели и раньше. И это не дает никакого права кому бы то ни было отбирать ее, устраивая рейдерский налет.



Ордер на жилье



В материалах дела кратко упоминается, каким образом дом и участки обеих семей вдруг превратились в собственность агрофирмы.



В 1998 году тогдашний хоким (глава администрации - ред.) Зангиатинского района Хасан Нурматов своим решением выделил частному предприятию "Агрофирма "Куйлюк" огромную территорию в 81,4 гектара, вместе с находившимися на ней частными предприятиями - автосервисом, мойкой, парикмахерской, детским садом, цехом по производству стройматериалов и другими зданиями, в том числе с "домом оператора" (так в документе именовался дом Жилкиных/Темировых). А еще через десять лет, в 2008 году, уже другой хоким района, Акмаль Исабоев, предоставил агрофирме право собственности на земельный участок в 2973.24 квадратных метра со всеми вышеупомянутыми объектами, также была проведена его регистрация в Госкадастре.



Понятно, что прежде чем выделять территорию и регистрировать ее как чью-то собственность, хокимам следовало убедиться, что у нее нет других владельцев. Но этого не было сделано, и частная фирма получила возможность претендовать на жилье и придомовые участки других людей. Причем странным образом в кадастре на эту фирму заново была зарегистрирована территория дома №2, уже зарегистрированная владельцами.



На каком основании руководители райадминистрации подарили землю частной фирме, точнее, конечно, ее владельцу Мехриддину Ахмедову, в материалах дела не говорится.



Примечательно, что первый хоким вынес свое решение в 1998 году (81,4 гектара). А второй легализовал и зарегистрировал здания и сооружения внешней площадью размером 2973,24 кв. м (автотехобслуживание, вулканизацию, парикмахерскую, цех по производству стройматериалов, мойку автомобилей, заведение для проведения свадеб, детский сад и "Дом операторов") ЛИШЬ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, в 2008-м.



По нашему предположению, столь долгий перерыв последовал потому что первый хоким прекрасно понимал, что совершает преступление, поэтому делать окончательный шаг не хотел, вот Ахмедову и пришлось ждать, пока его место займет более сговорчивый человек. Где сейчас первый, неизвестно, второй же, Акмаль Исабоев, по словам Валижона Темирова, возглавляет народную приемную президента в Ташкентской области.



Претензии обеим семьям были предъявлены еще через 10 лет - в 2018 году, уже после того как Ахмедов отсидел часть срока, назначенного ему в 2013 году за ряд преступлений (в частности, по статьям 165 (Вымогательство), 167 (Хищение путем присвоения или растраты), 168 (Мошенничество), 209 (Должностной подлог), 210 (Получение взятки), 211 (Дача взятки), и 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности)), и вышел на свободу. В иске, поданном от имени его агрофирмы, содержалось требование выселить ответчиков из "дома операторов" и с земельного участка, будто бы принадлежащих частному предприятию и "самовольно присвоенных" членами двух семей.



Когда же Жилкины и Темировы успели присвоить собственность агрофирмы, созданной лишь в 1995 году?



Понятно, что они этого не делали, и что речь здесь идет об обыкновенном мошенничестве с использованием служебного положения двух бывших районных хокимов.



ВСЕГО ЛИШЬ ОШИБКА?



Представители обеих семей долго и упорно добиваются постановки вопроса о законности "подарка" земельной территории с их домом и участками главе частной фирмы. Однако пока безуспешно: давать ответ на этот вопрос блюстители закона упорно не хотят.



Из заявления в административный суд Зангиатинского района Ташкентской области Т.Жилкиной, В.Темирова, С. Темировой от 18 октября 2019 года:



"Мы, проживающие в этом доме, просим, исходя из требований законодательных актов о принципах административного порядка, признать незаконным решение хокима Зангиатинского района №161-в от 02.04.1998 года и приложение пункта 2 решения №928 от 24.07.2008 года о проведении регистрации в Государственном кадастре, и отменить пункт 2 решения №928 от 24.07.2008 года".



Из жалобы в прокуратуру Ташкентской области от Т. Жилкиной, В.Темирова, С. Темировой:



"На сегодняшний день частное предприятие "Агрофирма "Куйлюк" хочет отобрать наши дома и приусадебные участки. Главным "орудием" в этом деле служит решение хокима района № 928 от 2008 года, принятое в интересах руководства агрофирмы или по соглашению с ними. В соответствии с этим решением они отобрали приусадебные участки у некоторых семей, построили магазины, столовые и продали предпринимателям. Даже являющееся имуществом махаллинского (квартального - ред.) фонда здание для проведения свадеб, построенное за счет населения махалли "Сохибкор" они внесли в данное решение и продали предпринимателям. За эти свои проделки, руководство агрофирмы в 2010 году было привлечено к наказанию. Однако, вернувшись после отбывания наказания, руководство агрофирмы снова взялось за свою старую "профессию".



В судебных заседаниях, истец - Агрофирма, используя в отношении нас выражения "самовольно присвоенный земельный участок", "самовольно присвоенный в незаконном порядке дом операторов" и стараясь этим запутать председателей судебного заседания, пытается заставить их поверить в свои мошеннические махинации и выставить нас в качестве виновных правонарушителей.



А кто на самом деле виноват? По какой причине хоким района, назвав "домом операторов" наш дом, в котором мы проживаем с 1971 года, выносит решение в пользу агрофирмы? Почему сотрудники кадастровой службы Зангиатинского района, несмотря на то, что на наш дом имеются оформленные документы, в повторном порядке готовят [на него] документы и именуют его "домом операторов"?..".



Но несмотря на все обращения, судебные органы не желают исследовать этот вопрос; решения хокимов они признают заведомо правильными, и все тут.



Тем не менее, поскольку они все-таки очевидно незаконны, поскольку нельзя просто так передать дом и участок, принадлежащие одним частным лицам другому частному лицу, то в переписке между ответчиками и представителями прокуратуры появились странные слова о "накладке", то есть случайной ошибке в законном и правильном решении. (В переводе на нормальный язык это означает, что хокимы помогли главе фирмы получить землю, уже принадлежащую другим людям.)



Из ответа прокурора Зангиатинского района Н.Абдуллаева на обращение В. Темирова и других, 14 октября 2019 года:



"На сегодняшний день здания и сооружения (накладка), расположенные на этих спорных земельных участках, перекрываются. С целью предотвращения этих обстоятельств (…) было внесено ходатайство хокиму района для прояснения и изменения земельной площади".



Из ответа первого заместителя областного прокурора А.Кораева на обращение В. Темирова и других, 29 октября 2019 года:



"Ваше обращение за практической помощью в отмене решения хокима области было рассмотрено Зангиатийской районной прокуратурой. Установлено, что (…) здания и сооружения (накладка), расположенные на этих спорных земельных участках, перекрываются, 14.10.2019 г. [по этому поводу] было внесено ходатайство областной прокуратурой на имя хокима Зангиатийского района".



Не знаю, о чем говорилось в ходатайстве прокуратуры на имя нынешнего районного хокима (у меня нет этого документа), однако на судью Зангиатинского межрайонного суда по гражданским делам Ташкентской области Д.Муродову неясные упоминания о накладке впечатления не произвели и 13 декабря 2019 года она огласила свое решение по иску фирмы: "забрать у ответчика Жилкиной Татьяны Анатольевны дом операторов на 0,323 гектарах земельного участка (…) и передать частному предприятию "Агрофирме "Куйлюк", ответчика Жилкину Татьяну Анатольевну и членов ее семьи выселить из спорного дома".



В качестве обоснования своей позиции судья написала: "В архивной справке указано, что в связи с не поступлением на архивное хранение оснований данных решений [о приватизации], возможность подтверждения участвовавших в процессе приватизации отсутствует. (…) В данной ситуации (…) учитывая, что в связи с не предоставлением доказательств о приватизации на имя ответчика участка и дома операторов (…), не оформлением права собственности, несмотря на наличие Государственного акта (…) суд находит нужным частично удовлетворить исковые требования истца".



Как видим, никаких доказательств правоты частной фирмы в решении судьи Муродовой не приводится, кроме того, что хоким Исабоев в 2008 году зарегистрировал на нее земельный участок. Вопрос о законности "подарка" хокимами "Агрофирме "Куйлюк" опять-таки не поднимается. Причем, в решении судьи даже не упоминается даже о неоднократно упоминавшейся прокурорами "накладке". (По моему мнению, имел место банальный подкуп.)



ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ



Нынешний судебный процесс - апелляционный, он проводится после протеста прокурора Зангиатинского района, попросившего отменить решение суда первой инстанции.



Насколько мне известно, вопрос об исследовании того, в каком году была создана фирма и на каких правовых основаниях ей была передана эта территория, и не было ли нарушено при этой передаче прав других собственников на нескольких уже состоявшихся судебных заседаниях тоже не разбирался и не исследовался.



Правда, судья Вахидов в завуалированной форме поставил его перед экспертами Республиканского центра судебной экспертизы им. Х. Сулеймановой: "Соответствует ли земельная площадь в размере 0,323 гектара, принадлежащая частному предприятию "Агрофирма "Куйлюк", расположенному в сходе граждан села "Ханабад" Зангиатинского района праву владения или юридической документации?"



Однако вряд ли они дадут ему внятное разъяснение. Дело в том, что Республиканский центр имени Сулеймановой не уполномочен проводить подобные исследования. Татьяна Жилкина уже обращалась по этому поводу туда и получила следующий ответ за подписью заместителя директора У.Узакова: "В соответствии со статьей 3 Закона "О судебной экспертизе" Республики Узбекистан, судебная экспертиза - процессуальное действие (…) состоящее в проведении судебно-экспертных исследований и даче заключения судебным экспертом на основе специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Принимая во внимание, что вопросы в вашей жалобе носят юридический характер, решение этих вопросов не входит в компетенцию Центра".



Так что ответственность за принятие решения судье придется брать на себя. А ситуация совсем не простая и имеет свои подводные камни, невидимые для постороннего человека.



Например, если признать решение первого и второго хокимов неправомерными, незаконными, то автоматически встанет вопрос о том, чтобы глава агрофирмы Ахмедов вернул собственникам все вышеупомянутые предприятия, расположенные на этой земле - автомойку, ресторан, детский сад и т.д. А они уже давно проданы и деньги перекочевали в карман Ахмедова, и, возможно, не только в его собственный. С одной стороны - какое до этого дело судье, с другой - понятно, что пострадают интересы "уважаемых" людей. Поэтому-то прокуроры и судьи и толкуют не о неправильности решений, а всего лишь о некой "накладке".



Тот самый дом и придомовой участок (половина Жилкиных, половина Темировых)



Кроме того, если погружаться в исследование вопроса о причинах хокимовского "подарка", то "дарителей" будет необходимо вызвать в суд. В том числе того, который сейчас заведует приемной Мирзиеева и является его прямым назначенцем. Отмечу, что судья Вахидов тоже является его назначенцем, так как даже если Мирзиеев его и не назначил лично, то все равно все судьи по узбекистанской конституции, написанной специально "под Каримова", назначаются действующим президентом. Таким образом один президентский назначенец встал перед необходимостью признать незаконным, отменить решение другого президентского назначенца, причем, занимающего ныне более высокое место во властной иерархии. А это многим может не понравиться…



Поэтому возможная отмена решения, скорее всего, может относиться только к той части решений хокимов, что распространяется на земельный участок с домом Жилкиных и Темировых.



И именно отражение этой позиции мы видим в самой лексике судьи, отраженной в судебном определении о назначении экспертизы и выдающей его нежелание конфликтовать с влиятельным владельцем агрофирмы: "земельная площадь, принадлежащую частному предприятию "Агрофирма "Куйлюк" (повторяется много раз - принадлежность сомнению не подвергается), "дом операторов".



Эта недвижимость оспаривается, но судья переходит на лексику истца, с помощью которой ответчик заранее объявляется виновным. Вопросы экспертам о том, сколько земли захватили Жилкины и Темировы, тоже красноречивы. По-видимому, судья Вахидов настроился на соломоново решение: отобрать у семьи инвалидов часть участка и передать фирме, не подвергая сомнению саму законность "подарка" ей земли двумя районными руководителями.



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Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

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