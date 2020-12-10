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В Афгане завершается формирование нового правительства
22:57 11.12.2020

2 декабря. Сегодня парламент Афганистана вынес вотум доверия трем новым министрам и отверг две кандидатуры на посты в кабмине, а также не утвердил кандидатуру Аджмала Ахмади на должность главы Центрального банка.

Ахмад Джавад Османи, набравший 145 голосов, был утвержден на пост главы Минздрава. Афганские депутаты также одобрили кандидатуры Мохибуллы Самима (209 голосов) на пост министра по делам границ и племен и Каримы Хамид Фарьяби (136 голосов) на пост министра экономики.

Кандидаты на посты глав Министерства образования и Министерства реабилитации и сельского развития Рангина Хамиди и Муджиб Рахман Карими не смогли получить одобрение парламента. Аджмал Ахмади, претендующий на пост главы Центрального банка, также не получил вотум доверия, набрав всего 72 голоса из 242.

Напомним, что ранее парламент отверг кандидатуры на посты глав Министерства информации и культуры и Министерства по делам женщин.

Все отклоненные кандидаты являются сторонниками президента Мохаммад Ашрафа Гани.

Стоит отметить, что накануне голосования в парламенте афганские СМИ опубликовали критические материалы в адрес Ахмади. Согласно информации, поступившей в прессу, за последние месяцы он произвел десятки новых назначений в Центральном банке, незаконно уволив предыдущих сотрудников. Ранее у депутатов неоднократно возникали вопросы к Ахмади по поводу его деятельности.

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30 ноября. В понедельник афганский парламент утвердил кандидатуры 6 министров и главы Управления национальной безопасности ИРА.

Афганский парламент утвердил кандидатуры 10 министров
Ахмад Зия Сарадж, претендующий на пост начальника УНБ, получил 220 голосов из 244. За кандидатуру Анвара уль-Хака Ахади на пост министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства проголосовали 189 парламентариев. Вотум доверия также получили министр шахт и нефтяной промышленности Гарун Чахансури, набравший 154 голоса, министр по делам беженцев и репатриации Нур Рахман Ахлаки (165 голосов), министр транспорта и гражданской авиации Кудратулла Заки (165 голосов), министр городского восстановления и развития Махмуд Карзай (154) и министр общественных работ Наджибулла Ямин (149 голосов).

Кандидаты на посты глав Министерства информации и культуры и Министерства по делам женщин Тахир Зухайр и Хасина Сафи не получили одобрения парламента. Спикер Волуси Джирги Мир Рахмани Рахмани попросил президента Ашрафа Гани представить новые кандидатуры на вышеупомянутые должности.

Как уже сообщал "Афганистан.Ру", ранее афганский парламента утвердил кандидатуры 10 министров, в том числе глав МИД, МВД и Минобороны.

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22 ноября. В субботу парламент Афганистана вынес вотум доверия 10 министрам, включая глав МИД, МВД и Минобороны.

На пленарном заседании присутствовали 246 депутатов, для утверждения кандидатуры каждому члену правительства требовалось набрать 124 голоса.

Больше всего голосов набрал соратник Абдуллы Абдуллы и член партии "Исламское общество Афганистана" Фазль Ахмад Манави, претендующий на пост министра юстиции. За его кандидатуру проголосовали 220 парламентариев.

Между тем глава МИД Мохаммад Ханиф Атмар получил 197 голосов, министры МВД и Минобороны Масуд Андараби и Асадулла Халид – 214 и 206 голосов соответственно.

Помимо вышеупомянутых Манави, Атмара, Андараби и Халида, вотум доверия получили министр финансов Абдул Хади Аргандивал, министр труда и социальных вопросов Башир Ахмад Таяндж, министр торговли и промышленности Несар Ахмад Горяни, министр по делам хаджа и религии Мохаммад Касем Халими, министр образования Аббас Басир и министр связи и информационных технологий Масума Хавари.

Отметим, что на этой неделе главы 10 министерств представили депутатам свои программы. Ожидается, что в ближайшее время парламент рассмотрит кандидатуры еще 13 министров.

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Источник - afghanistan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607716620
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