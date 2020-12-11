Битва за "Северный поток-2" в самом разгаре, - О.Никифоров

00:14 12.12.2020

Фактор времени сыграет решающую роль в завершении проекта российского газопровода



Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

11.12.2020



Российская баржа-трубоукладчик "Фортуна" уже встала на якорь в районе, который ранее Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) называло местом возобновления работ по строительству газопровода "Северный поток 2". Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marina Traffic". И это - вопреки реальным американским угрозам о введении новых санкции против участников проекта.



Как известно, Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".



В распространенном совместном заявлении говорилось, что подготовленный Палатой представителей законопроект о расходах на оборону содержал положение, которое вносит поправки в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством проектов трубопроводов "Северный поток-2 " и "Турецкий поток". Сенат выступил с аналогичными поправками, отмечается в заявлении.



Проект бюджета предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода. Сомнений в том, что санкции будут реализованы нет.



Однако как дочерняя фирма"Газпрома", реализующая проект, так и фирмы-участники его финансирующие, выражают уверенность в том, что проект в течении 2021 года будет завершен. Об этом же заявил на днях заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.



На чем основывается такая уверенность российских и европейских сторонников проекта? Как известно, достроить остается два участка общей протяженностью порядка 160 км. О начале прокладки труб на мелководье в экономической зоне Германии компания "Nord-Streem 2" объявила еще 5 декабря. Прокладкой занимается российская баржа-трубоукладчик с якорным позиционированием "Фортуна". Предполагается, что к 31 декабря текущего года работы на германском участке будут завершены. Ведь проложить ей надо будет в немецких территориальных водах 2,6 км труб на мелководье.



Недавно трубоукладчик сменил владельца и теперь им владеет небольшая транспортная компания "Универсальная транспортная группа", включенная в реестр малого бизнеса. Этой компанией управляют всего два человека. Таким образом, очевидно "Газпром" в данном случае рассчитывает выйти из-под американского санкционного удара с минимальными потерями.



Сложнее обстоит дело с прокладкой порядка 100 км газопровода в экономической зоне Дании, где глубины достигают 30 метров. Там требуется трубоукладчик с безъякорным позиционированием. Такое судно - "Академик Черский" - прибыло еще летом этого года в район Балтийского моря с Дальнего Востока, но пока к работам не приступило. Нельзя исключать, что такое промедление связано не только с неблагоприятными в это время года погодными условиями, но и нерешенностью ряда проблем, без которых производить прокладку в датских водах невозможно. Речь о страховании и о контроле за укладкой , которую должна осуществлять независимая фирма. Для решения этих проблем в Германии и пытаются учредить специальный фонд.



Речь идет об инициативе земельного правительства в Мекленбург-Передняя Померания создать фонд под названием "Защита климата в Мекленбург -Передняя Померания". Руководить фондом будет бывший премьер-министр этой земли социал-демократ Эрвин Зеллеринг. В рамках этого независимого юридического лица все фирмы, участвующие в проекте, должны будут приступить к его завершению. Скорее всего, именно под его крышей и будут образованы страховые и другие компании, деятельность которых необходима для завершения проекта. Таким образом, фирмы, финансирующие проект смогут избежать санкций непосредственно направленных против них. Предполагается, что этот фонд после завершения работ над прокладкой газопровода будет ликвидирован.



Существует также надежда, что процесс передачи власти в США может затянуться, и на этот период острого противостояния Дональда Трампа и Джо Байдена подписание документа о вступлении санкций может несколько затянуться. С другой стороны, в Германии рассчитывают, что будущий президент Байден более лояльно, чем Трамп будет относиться к запросам европейцев. Поэтому глава Восточного комитета германской промышленности Оливер Хермес полагает, что американцы до введения санкций готовы услышать и аргументы европейской стороны.



Немецкая региональная газета Maerkische Oderzeitung пишет в этой связи, что "битва за Северный поток 2" вступила в фазу гонки со временем". Другими словами, сможет ли "Газпром" завершить строительство до вступления в силу одобренного американскими палатами законопроекта. Видимо, опасность такого поворота чувствуют и американцы. Не случайно, что исполняющий обязанности посла США в Берлине Робин Куинвилле уже выступила с требованием заморозить на время продолжение работ на "Северном потоке2".