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|Верховный суд США отклонил иск штата Техас по выборам президента. В понедельник Трампа выставят из БелДома
09:11 12.12.2020
Иск, поданный генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном, который оспаривал результаты выборов президента США, отклонил американский Верховный суд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
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"Обращение штата Техас отклонено", - говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря власти Техаса и генпрокурор штата Кен Пакстон подали иск в Верховный суд США с требованием аннулировать итоги голосования в четырех штатах страны. К иску присоединились еще более 20 регионов Соединенных Штатов и действующий американский лидер Дональд Трамп.
Позднее, 10 декабря, обращение в поддержку иска штата Техас подписали более ста республиканцев из Палаты представителей Конгресса США.