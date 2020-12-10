Верховный суд США отклонил иск штата Техас по выборам президента. В понедельник Трампа выставят из БелДома

09:11 12.12.2020

Иск, поданный генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном, который оспаривал результаты выборов президента США, отклонил американский Верховный суд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.



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"Обращение штата Техас отклонено", - говорится в сообщении.



Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря власти Техаса и генпрокурор штата Кен Пакстон подали иск в Верховный суд США с требованием аннулировать итоги голосования в четырех штатах страны. К иску присоединились еще более 20 регионов Соединенных Штатов и действующий американский лидер Дональд Трамп.



Позднее, 10 декабря, обращение в поддержку иска штата Техас подписали более ста республиканцев из Палаты представителей Конгресса США.