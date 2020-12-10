Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС. Теперь заживем...

10:06 12.12.2020

Узбекистан стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. "Важно использовать потенциал наших стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях, взаимно формировать новые рынки", - сказал президент Шавкат Мирзиеев.



Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Соответствующее решение принято 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



"Мы придаем важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с ЕАЭС. Важно использовать потенциал наших стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях, взаимно формировать новые рынки", - сказал президент, выступая на заседании.



Президент подчеркнул, что страны ЕАЭС являются основными, естественными торговыми партнерами Узбекистана. В частности, за последние годы объем взаимного товарооборота страны с государствами объединения вырос почти в два раза, с отдельными странами - даже в условиях пандемии коронавируса. Также созданы тысячи совместных предприятий с участием инвестиций государств ЕАЭС.



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"Сегодня ведущие предприятия Узбекистана наладили кооперацию и совместно осваивают рынки третьих стран, успешно реализуют проекты в металлургии, сельском хозяйстве, текстильной отрасли. Рассматриваем вопрос налаживания сотрудничества с Евразийским банком развития для поддержания таких проектов", - заявил Шавкат Мирзиеев.



По словам главы государства, взаимовыгодные отношения в рамках обширного Евразийского региона характеризуются высокой мобильностью трудовых ресурсов. "Считаем, что тесное сотрудничество в этой области будет способствовать решению актуальных вопросов занятости населения, обеспечению возрастающих потребностей экономик наших стран в квалифицированных специалистах", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Президент считает, что статус наблюдателя страны в ЕАЭС позволит выйти на качественно новый уровень диалога и практического взаимодействия, "более глубоко и лучше понимать те стремительные процессы, которые происходят в рамах объединения".



На заседании совета статус наблюдателя в ЕАЭС также получила Куба.



Напомним, в мае этого года Олий Мажлис Узбекистана одобрил предложение об участии страны в деятельности Евразийского экономического союза в качестве наблюдателя.