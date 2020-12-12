 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп на прощание разжигает конфликт в Западной Сахаре. Сделка Израиля и Марокко не принесет мира северу Африки, - "НГ"
10:08 12.12.2020

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
12.12.2020

Признание США Западной Сахары частью Марокко обещает усилить вооруженный конфликт в регионе. Соответствующее решение было принято администрацией Дональда Трампа в качестве компенсации за то, что Рабат согласился нормализовать отношения с израильским руководством. Сахарские вооруженные силы (ВС) в ответ пообещали продолжить борьбу в Западной Сахаре вплоть до полного вывода оттуда войск Марокко.

О том, что Рабату продолжат оказывать сопротивление, заявил министр иностранных дел Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР, провозглашена 27 февраля 1976 года) Мохамед Салем Ульд Салек. "Боевые действия будут продолжаться до полного вывода марокканских оккупационных войск, ­– отметил он. – Решение американцев – незаконное. Международное сообщество не признает и не будет признавать никакого суверенитета Марокко над Западной Сахарой". Как обратил внимание Ульд Салек, суверенитет над Западной Сахарой "принадлежит исключительно сахарскому народу". К этим оценкам присоединился и Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро).

Рабат долгое время боролся за присоединение Западной Сахары и допускал только сценарий с предоставлением региону широкой автономии в составе Марокко. Многое изменил процесс арабо-израильской нормализации, инициированный США и еврейским государством. Вашингтон признал все притязания Рабата, а тот решился на восстановление официальных связей с израильтянами. То, что инициатива была продиктована внешнеполитической выгодой, сомневаться не приходится. По последним данным Индекса арабского общественного мнения (Arab Opinion Index), только 4% марокканцев поддерживают признание государственности Израиля, в то время как 88% – выступают против. Именно поэтому король Марокко Мухаммед VI объявил о нормализации деликатно, указав на то, что он не отказывается от защиты прав палестинцев.

Риск вооруженной эскалации, действительно, очень велик. Еще 13 ноября подразделения Королевских ВС Марокко приступили к установке кордона безопасности для транзита потоков товаров и людей через путь, соединяющий Марокко и Мавританию, в районе буферной зоны у населенного пункта Гергерат. Вечером того же дня Генштаб ВС сообщил, что КПП в Гергерате "полностью безопасен за счет создания кордона". В ответ власти САДР обвинили королевство в сознательном нарушении режима прекращения огня, который действовал с 1991 года. После этого президент САДР, генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали объявили о "возобновлении вооруженной борьбы во имя защиты законных прав сахарского народа".

Источник - ng.ru
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