 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизия. Бакиевский режим возвращается, - экс-президент Р.Отунбаева взвывает о помощи
10:24 12.12.2020

Кыргызстан находится в глубоком политическом кризисе и это очень печально, сказала экс-президент Роза Отунбаева в интервью журналистке Майраш Базлакуновой.

"Премьер-министр С.Жапаров, который сейчас участвует в президентских выборах, чтобы усилить власть поставил Конституцию на первое место. Я думаю, это неправильно", - сказала Отунбаева.

Она отметила, что при внесении изменений в Конституцию необходимо соблюдать все процедуры и сроки.

"Сейчас мы испытываем трудности по социальным и экономическим вопросам. И человек, который получил власть, должен был думать о народе, экономике, сейчас еще эпидемия коронавируса, пик которого прогнозируется в январе в период президентских выборов. Он [C.Жапаров] мог бы провести референдум, если бы его избрали президентом", - сказала Отунбаева.

Кроме этого, она отметила, что некоторые представители молодежи поддерживают парламентскую форму правления.

"Мы не знаем, как народ ответит на референдуме. Недавно мы с Медетом Шеримкуловичем встретились с молодыми политиками, где Медет Шеримкулович спросил у участников, что они ответят относительно формы правления. На что около 40 молодых политиков ответили, что они за парламентскую форму и за пропорционально-преференциальную систему. Это гражданские активисты, депутаты местного кенеша со всех областей страны", - сказала Отунбаева и добавила, что авторы Конституции должны учитывать мнение молодежи.

Также экс-президент привела в пример Беларусь, где после президентских выборов происходят массовые протесты.

"Мы состоим с Беларусью во многих союзах. Там не 200, а по 2000 человек неделями выходят на улицы уже 4 месяца, чтобы снять режим автократа, за это время столько людей отсидели в тюрьме, пережили пытки, были вынуждены уехать из страны. А мы состоим в одном союзе с этой страной и говорим, что нам не нравится парламентаризм и хотим установить автократию. Почему наш народ не смотрит по сторонам? Посмотрите вокруг. Сейчас люди Бакиева возвращаются. Приходят те, кто убивал журналистов, преследовали нас, они теперь члены Совета безопасности, повышаются по карьерной лестнице, это те, кто работал во времена Бакиева. Режим возвращается, а мы делаем вид, что не видим", - заявила Отунбаева.

Источник - kg.akipress.org
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