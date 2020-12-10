Резиновой палкой по голове никак нельзя... В Узбе принят новый закон "О Национальной гвардии"

10:27 12.12.2020

Подписан закон "О Национальной гвардии"

Закон "О Национальной гвардии" подписан 18 ноября, спустя почти год после одобрения документа Сенатом Олий Мажлиса. В нем описываются задачи и полномочия военнослужащих организации.



Президент Узбекистана подписал закон "О национальной гвардии" 18 ноября, он был официально опубликован 19 ноября.



Стоит отметить, что в Олий Мажлисе этот документ рассматривался год назад. "В виде исключения" Законодательная палата приняла закон сразу в трех чтениях 12 ноября 2019 года. Верхняя палата парламента рассмотрела документ на пленарном заседании и одобрила его 14 декабря 2019 года. Документ вступит в силу 20 мая 2021 года.



Согласно закону, основными задачами Национальной гвардии являются:



защита прав, свобод и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц;

участие в борьбе с терроризмом, а также в устранении последствий террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

доследственная проверка, проведение дознания, возбуждение уголовных дел и ведение производства по делам об административных правонарушениях;

охрана государственных, особо важных, категорированных и иных объектов, имущества физических и юридических лиц;

реализация государственной политики в области охранной деятельности;

профилактика правонарушений, в том числе выявление, устранение причин их совершения и условий, им способствующих;

охрана общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, митингов, собраний, демонстраций и в местах массового пребывания граждан;

обеспечение правового режима в условиях чрезвычайного положения, особого периода и проведения антитеррористических операций;

участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц;

проведение церемониальных мероприятий при встречах и проводах официальных представителей иностранных государств, зарубежных делегаций на высоком уровне, в ходе торжественных мероприятий с участием президента Узбекистана;

патрулирование общественных мест в населенных пунктах с целью предупреждения, выявления и пресечения правонарушений;

решение специальных задач в системе территориальной обороны Узбекистана по планам боевого применения Вооруженных Сил, оказание содействия Пограничным войскам Службы государственной безопасности в охране и защите государственной границы страны.

В документе отмечается, что военнослужащие Нацгвардии работают "на основе соблюдения и уважения прав, свобод и законных интересов граждан".



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Согласно закону, законные требования сотрудника Нацгвардии, предъявленные в пределах его компетенции, в том числе о соблюдении закона, представлении документов, явке и даче объяснений по поводу выявленных нарушений закона, об устранении нарушений, обязательны для исполнения.



Нацгвардия имеет право, в частности:



проверять у должностных лиц и граждан документы, осуществлять их личный обыск, досмотр вещей, транспорта и грузов;

требовать покинуть место совершения преступления или происшествия;

входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением замков, в помещения, осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии оснований полагать, что там совершено преступление или находится лицо, скрывающееся от правоохранительных органов, если промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, с возмещением причиненного вреда;

посещать государственные органы и иные организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, запрашивать и получать их;

вызывать граждан, должностных лиц по делам и материалам, находящимся в производстве Национальной гвардии;

привлекать граждан, с их согласия, к содействию и поощрять за это;

производить задержание подозреваемых в совершении преступлений или административных правонарушений;

требовать от граждан соблюдения законодательства, прекращения противоправных действий, а в случае невыполнения этих требований применять меры принуждения;

оцеплять (блокировать) участки местности, жилые помещения, строения и другие объекты и другие права.

Кроме того, сотрудники Нацгвардии имеют право на ношение, хранение закрепленного за ними огнестрельного оружия и специальных средств. Они могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только в случаях и порядке, предусмотренных законом. Например, при отражении нападения, пресечении преступления или сопротивления, оказываемого сотруднику Нацгвардии, задержании преступника, освобождении заложников и захваченных зданий, защите охраняемых объектов и лиц и блокировании движения групп граждан, совершающих противоправные действия.



Применению спецсредств и оружия должно предшествовать предупреждение, за исключением случаев, когда это невозможно или когда промедление создает опасность для жизни и здоровья граждан.



При этом запрещается применять спецсредства и оружие в отношении беременных женщин, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан.



Запрещается также наносить удары человеку резиновой палкой по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область сердца, за исключением случаев вооруженного сопротивления или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан.



Нацгвардия не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица, за исключением случаев предотвращения террористического акта, освобождения заложников и отражения вооруженного нападения.