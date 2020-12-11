 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 12.12.2020
12:33  Умер Народный артист Валентин Гафт
11:37  Глава республиканцев Техаса Уэст призвал к созданию нового государства - "Союза Штатов"
11:11  Вертолет Ми-8АМТ впервые собрали в Казахстане
11:08  "Пил лекарства" - замакима района Кантаев арестован за пьяное вождение в Павлодар
10:36  Нары для Нурзады. Экс-начальницу женской колонии Атырау саму посадили
10:31  Японию накрыла третья волна КОВИД. ОлимпиАДА пройдет под капельницей, - Le Monde
10:27  Резиновой палкой по голове никак нельзя... В Узбе принят новый закон "О Национальной гвардии"

10:24  Киргизия. Бакиевский режим возвращается, - экс-президент Р.Отунбаева взвывает о помощи
10:08  Трамп на прощание разжигает конфликт в Западной Сахаре. Сделка Израиля и Марокко не принесет мира северу Африки, - "НГ"
10:06  Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС. Теперь заживем...
09:11  Верховный суд США отклонил иск штата Техас по выборам президента. В понедельник Трампа выставят из БелДома
00:14  Битва за "Северный поток-2" в самом разгаре, - О.Никифоров
00:06  Последним с кем общался убитый в Берлине чеченский боевик Хангошвили была... жена Саакашвили
00:03  Трамп наносит ответный удар, - Владимир Можегов
Пятница, 11.12.2020
22:57  В Афгане завершается формирование нового правительства
18:31  В Ташкенте возобновляется процесс о выселении семьи глухонемых инвалидов из собственного дома
18:26  50 дней в туркменских тюрьмах. Вспоминает бывшая жительница Ашхабада
18:13  Надежда Атаева: "Не удивлюсь, если скоро Шавкат Мирзиеев будет искать убежище у Путина"
18:00  Военный суд Ташкента оценил материальный ущерб за незаконное заключение реабилитированного тюрколога Андрея Кубатина в 45 долларов
17:17  В Латвии умер Ким Ки Дук
17:01  Потомки динлинов до сих пор живут в Монголии?
16:10  Умер известный каз-бизнесмен и экс-депутат Исахан Алимжанов ("Алси")
16:00  Шпионы Путина всюду выведывают высокие технологии, - Bild
15:53  Китайские хакеры зачем-то сломали госпортал Монголии
15:47  Анкара продвигает пешки на кавказской шахматной доске, - Мари Жего
15:44  Таджикские талибы анонсировали перенос джихада из Афганистана на родину, - А.Серенко
15:14  Дефляция, эта болезнь стагнирующего капитализма, добралась до Китая, - В.Катасонов
12:07  Число жертв коронавируса в США превысило потери во Второй мировой войне
11:35  Зачем акимат Усть-Каменогорска купил 237 тысяч ручек на 4 млн тенге. Рук не хватит
10:55  Найден и схвачен экс-глава Финпола Киргизии матерый "ошмяк" Таиров
10:36  Векторы НАТО, традиционные и не очень, - А.Бартош
10:35  Гори в аду! Филадельфийский архиепископ проклял Байдена
10:01  "Хуто-хуто-ряяяяянка!". Софа Ротару снова спивает клятым москалям
09:43  Мирзиеев раскритиковал хокимов за низкий охват населения спортом
09:04  Пекин укрепляет деэскалацию лагерями. Обустройство китайской армии на границе с Индией
08:52  Карабахский провал. Падение Армении предопределила техническая несостоятельность, - А.Рамм
08:43  Как выйти из кризиса. России нужна новая денежно-кредитная политика - Сергей Глазьев
08:30  Турция и Азербайджан приготовились к дележу армянских земель, - А.Арешев
00:16  В Кыргызстане к власти пришли те, кого родила действующая Конституция, - С.Чериков
00:14  Узбекистан. Продолжение времени безвременья, - Б.Мусаев
00:10  Прототип корабля Starship SN8 Маска взорвался при посадке (видео)
00:05  Иранское влияние в Ираке начинает ослабевать. Шииты раскололись, - И.Субботин
00:02  25-летие провозглашения нейтралитета Туркменистан отмечает в глубоком кризисе, - В.Панфилова
Четверг, 10.12.2020
22:17  Техас потребовал аннулировать результаты выборов в четырех штатах США. Последний шанс Трампа
22:12  Ахмад Кадыров назвал последние санкции США дебилизмом
20:30  В Узбекистане будут публиковать имена чиновников-коррупционеров
20:25  Вбросы, пули, кандидаты. Трамп готов расколоть Америку, - С.Костецкий
20:24  На заработки в Саудовскую Аравию: что ждет трудовых мигрантов
19:32  Алиев и Эрдоган приняли парад в Баку в честь победы в Карабахе
18:06  Справка о девственности... для Макрона, - ВВС
17:11  Всемирное соперничество за лучшую вакцину - это новая форма геополитики, - Die Zeit
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Японию накрыла третья волна КОВИД. ОлимпиАДА пройдет под капельницей, - Le Monde
10:31 12.12.2020

11 декабря 2020 г.
Филипп Понс | Le Monde
Столкнувшись с третьей волной Covid-19, Япония действует по обстановке
"(...) Япония незначительно пострадала от первой волны заражения Covid-19: она плохо контролировалась правительством, но оказалась гораздо менее масштабной, чем в Европе и США, по причине индивидуальной дисциплины японцев (ношение маски, гигиена, физическое дистанцирование вписываются в их традиционные обычаи). Однако с середины ноября архипелаг испытал новый рост заражений. Эта третья волна (после весны и лета) обещает стать сильнее предыдущих: 9 декабря в Японии было зарегистрировано 164 тыс. случаев заражения и 2382 умерших с начала пандемии, причем количество тяжелых случаев увеличивается", - пишет корреспондент Le Monde в Токио Филипп Понс.

"Больницы работают на пределе своих возможностей. Настолько, что города Асахикава (Хоккайдо), где активно распространяется инфекция, и Осака, где отмечается чрезвычайная санитарная ситуация, призывают военный медперсонал, чтобы справиться с наплывом пациентов", - говорится в статье.

"(...) Причины такого роста заражений многочисленны, но медики, в частности, указывают на одну: это кампания по продвижению внутреннего туризма под названием "Отправляйтесь в путешествие" ("Go to Travel"), которую субсидирует государство. Ее запустил в июле премьер-министр Синдзо Абэ и продолжил его преемник Есихидэ Суга. Кампания должна была прекратиться в январе, но он продлил ее до июня 2021 года. Опрос, проведенный среди 24 400 человек четырьмя японскими и американскими медицинскими исследовательскими институтами, опубликованный 6 декабря, обращает внимание на более высокую долю заражения среди участников кампании по продвижению туризма", - сообщает журналист.

"(...) Такие полумеры, направленные на поддержку экономики, очень нерешительно реагируют на хор предупреждений", - пишет ежедневное издание "Асахи симбун". "Отправляйтесь в... Covid-19", - иронизирует газета "Майнити симбун". Общественное мнение тоже выражает недовольство: "Нам говорят путешествовать; потом нам велят оставаться дома: какая путаница!" - негодует один житель Осаки, которого цитирует "Асахи симбун". "Ехать в такой-то регион запрещено, но выезжать оттуда разрешено. Как тут разобраться?" - спрашивает другой.

"(...) В конце ноября на своем сайте министерство туризма признало, что кампания "Отправляйтесь в путешествие" может быть сопряжена с риском. "Каждый сам должен решить, хочет ли он получить выгоду от этой программы", - заявил на недавней пресс-конференции Ясутоши Нисимура, министр, ответственный за оживление экономики и в то же время за борьбу с пандемией. Другими словами, те, кто пожинает плоды кампании, будут сами себя винить в том, что они заразились...", - пишет Le Monde.

"(...) Ответы на все вопросы кроются в связи между туристическим сектором и правящей Либерально-демократической партией в сочетании с волей правительства поддержать экономику любой ценой. Однако на кону стоит и другая причина: не подвергать опасности Олимпийские игры", - комментирует автор статьи.

"Сначала ожидавшиеся в июне 2020 года Олимпийские игры послужили причиной медлительности правительства Абэ, не спешившего оценивать опасность эпидемии: не нужно было создавать панику у населения и особенно у иностранцев. Лишь под давлением Международного олимпийского комитета в конце марта премьер-министр решил перенести их на июль 2021 года. И сегодня Есихидэ Суга, несомненно, не намерен создавать впечатление о невозможности проведения игр", - указывает Понс.

"Олимпийские игры пройдут в условиях полной санитарной безопасности", - утверждал он в сентябре в своем послании Генассамблее ООН. Отмена кампании "Отправляйтесь в путешествие", как бы подтверждающей то, что Япония находится на правильном пути и готова принять толпы зрителей и олимпийских спортсменов, может рассматриваться как негативный сигнал", - рассуждает корреспондент.

"Обозреватель "Майнити симбун" Томонага Ито, освещающий закулисную политику, считает, что что за упорным нежеланием правительства менять курс может скрываться довольно циничный расчет: "Про себя в министерстве финансов думают, что отмена Игр окажется более затратной, чем Игры под сенью Covid-19", - пишет он. Отмена вызовет финансовые издержки, но также приведет к потере лица перед Китаем, который будет принимать зимние Олимпийские игры в 2022 году, в то время как Японии пришлось бы отказаться от своих игр. Это простые предположения, уточняет обозреватель, но все же заслуживающие внимания", - резюмирует Филипп Понс.

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607758260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек
- В Сенате приняли законопроект о совершенствовании государственной службы
- По итогам 11 месяцев т. г. базовые отрасли экономики РК демонстрируют положительную динамику роста
- В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев
- Сообразят на троих
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в конференции "Digital Samruk-2020"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №813
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №821
- Отчетных дел мастера
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  