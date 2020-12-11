Японию накрыла третья волна КОВИД. ОлимпиАДА пройдет под капельницей, - Le Monde

10:31 12.12.2020

11 декабря 2020 г.

Филипп Понс | Le Monde

Столкнувшись с третьей волной Covid-19, Япония действует по обстановке

"(...) Япония незначительно пострадала от первой волны заражения Covid-19: она плохо контролировалась правительством, но оказалась гораздо менее масштабной, чем в Европе и США, по причине индивидуальной дисциплины японцев (ношение маски, гигиена, физическое дистанцирование вписываются в их традиционные обычаи). Однако с середины ноября архипелаг испытал новый рост заражений. Эта третья волна (после весны и лета) обещает стать сильнее предыдущих: 9 декабря в Японии было зарегистрировано 164 тыс. случаев заражения и 2382 умерших с начала пандемии, причем количество тяжелых случаев увеличивается", - пишет корреспондент Le Monde в Токио Филипп Понс.



"Больницы работают на пределе своих возможностей. Настолько, что города Асахикава (Хоккайдо), где активно распространяется инфекция, и Осака, где отмечается чрезвычайная санитарная ситуация, призывают военный медперсонал, чтобы справиться с наплывом пациентов", - говорится в статье.



"(...) Причины такого роста заражений многочисленны, но медики, в частности, указывают на одну: это кампания по продвижению внутреннего туризма под названием "Отправляйтесь в путешествие" ("Go to Travel"), которую субсидирует государство. Ее запустил в июле премьер-министр Синдзо Абэ и продолжил его преемник Есихидэ Суга. Кампания должна была прекратиться в январе, но он продлил ее до июня 2021 года. Опрос, проведенный среди 24 400 человек четырьмя японскими и американскими медицинскими исследовательскими институтами, опубликованный 6 декабря, обращает внимание на более высокую долю заражения среди участников кампании по продвижению туризма", - сообщает журналист.



"(...) Такие полумеры, направленные на поддержку экономики, очень нерешительно реагируют на хор предупреждений", - пишет ежедневное издание "Асахи симбун". "Отправляйтесь в... Covid-19", - иронизирует газета "Майнити симбун". Общественное мнение тоже выражает недовольство: "Нам говорят путешествовать; потом нам велят оставаться дома: какая путаница!" - негодует один житель Осаки, которого цитирует "Асахи симбун". "Ехать в такой-то регион запрещено, но выезжать оттуда разрешено. Как тут разобраться?" - спрашивает другой.



"(...) В конце ноября на своем сайте министерство туризма признало, что кампания "Отправляйтесь в путешествие" может быть сопряжена с риском. "Каждый сам должен решить, хочет ли он получить выгоду от этой программы", - заявил на недавней пресс-конференции Ясутоши Нисимура, министр, ответственный за оживление экономики и в то же время за борьбу с пандемией. Другими словами, те, кто пожинает плоды кампании, будут сами себя винить в том, что они заразились...", - пишет Le Monde.



"(...) Ответы на все вопросы кроются в связи между туристическим сектором и правящей Либерально-демократической партией в сочетании с волей правительства поддержать экономику любой ценой. Однако на кону стоит и другая причина: не подвергать опасности Олимпийские игры", - комментирует автор статьи.



"Сначала ожидавшиеся в июне 2020 года Олимпийские игры послужили причиной медлительности правительства Абэ, не спешившего оценивать опасность эпидемии: не нужно было создавать панику у населения и особенно у иностранцев. Лишь под давлением Международного олимпийского комитета в конце марта премьер-министр решил перенести их на июль 2021 года. И сегодня Есихидэ Суга, несомненно, не намерен создавать впечатление о невозможности проведения игр", - указывает Понс.



"Олимпийские игры пройдут в условиях полной санитарной безопасности", - утверждал он в сентябре в своем послании Генассамблее ООН. Отмена кампании "Отправляйтесь в путешествие", как бы подтверждающей то, что Япония находится на правильном пути и готова принять толпы зрителей и олимпийских спортсменов, может рассматриваться как негативный сигнал", - рассуждает корреспондент.



"Обозреватель "Майнити симбун" Томонага Ито, освещающий закулисную политику, считает, что что за упорным нежеланием правительства менять курс может скрываться довольно циничный расчет: "Про себя в министерстве финансов думают, что отмена Игр окажется более затратной, чем Игры под сенью Covid-19", - пишет он. Отмена вызовет финансовые издержки, но также приведет к потере лица перед Китаем, который будет принимать зимние Олимпийские игры в 2022 году, в то время как Японии пришлось бы отказаться от своих игр. Это простые предположения, уточняет обозреватель, но все же заслуживающие внимания", - резюмирует Филипп Понс.



Источник: Le Monde