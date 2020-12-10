"Пил лекарства" - замакима района Кантаев арестован за пьяное вождение в Павлодар

11:08 12.12.2020

Чиновник вину не признал, он сообщил, что накануне пил пиво, а кроме того, употреблял спиртосодержащие лекарства



За вождение автомашины в алкогольном опьянении 39-летний заместитель акима Щербактинского района Анвар Кантаев арестован на 15 суток и на семь лет лишен права управлять автомобилем, сообщил корреспондент Sputnik Казахстан.



"Двадцать девятого ноября, около 16.00, в Павлодаре водитель Кантаев управлял транспортным средством марки Nissan Patrol в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается заключением медицинского освидетельствования", - говорится в постановлении специализированного административного суда Павлодара.



В судебном заседании нарушитель вину в совершении административного правонарушения не признал. Кантаев пояснил, что накануне он пил пиво и, кроме того, употреблял лекарственные препараты со спиртосодержащим веществом.



Адвокат, поддержав позицию своего подзащитного, просил отложить судебное разбирательство на более поздний срок, для сбора доказательств по употреблению лекарственных препаратов.



Но это ходатайство было отклонено по основаниям, изложенным в судебном заседании. Врач-нарколог пояснил, что состояние алкогольного опьянения легкой степени установлено на основании клинических показаний, а также с использованием алкотеста, при этом сам Кантаев не отрицал употребления накануне пива, однако об употреблении лекарственных средств со спиртосодержащим веществом не говорил.



На официальном сайте акимата Щербактинского района значится, что Анвар Кантаев работает заместителем акима района по вопросам экономики и жилищно-коммунального хозяйства с марта нынешнего года, до этого работал заместителем руководителя аппарата акима Павлодарской области.



Однако сам чиновник, как следует из постановления суда, в анкетных данных в строке о месте работы указал: "не работает".