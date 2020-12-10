Вертолет Ми-8АМТ впервые собрали в Казахстане

11:11 12.12.2020

Михаил Воскресенский



Первый вертолет в гражданском варианте собран и прошел летные испытания, сообщили в Мининдустрии

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов встретился с первым заместителем генерального директора АО "Вертолеты России" Сергеем Фоминым.



Они обсудили реализацию совместного казахстанско-российского проекта по сборке вертолетов Ми-8АМТ на заводе №405 в Алматы.



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"Первый вертолет в гражданском варианте собран, прошел летные испытания и подготовлен для передачи подразделениям МЧС Казахстана. Всего в течение года планируется передать в эксплуатацию восемь машин казахстанской сборки", - сообщает пресс-служба Мининдустрии.

Сергей Фомин указал на профессионализм и компетентность инженеров и специалистов казахстанского завода.



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Юридическое оформление, передача казахстанской стороне технической документации велось в течение трех лет. Результатом стала первая винтокрылая машина Ми-8АМТ, собранная в Казахстане.



Решение о промышленной кооперации и сборке вертолетов в Казахстане приняли в 2015 году в ходе встречи Елбасы Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным во время его государственного визита в Казахстан.