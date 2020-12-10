Глава республиканцев Техаса Уэст призвал к созданию нового государства - "Союза Штатов"

11:37 12.12.2020

Отказ Верховного суда США рассмотреть иск Техаса, который требовал признать недействительными итоги выборов в ряде штатов, вызвал крайне негативную реакцию в самом Техасе.



Ее озвучил председатель Республиканской партии штата Аллен Уэст, предложив в ответ на решение ВС создать некое объединение, которое он назвал "Союз штатов". С этим предложением можно ознакомиться на сайте Республиканской партии штата Техас.



"Возможно, законопослушные штаты должны объединиться вместе и сформировать Союз штатов, которые будут придерживаться конституции", - говорится в заявлении Уэста.

По его словам, Верховный суд, отвергнув иск, постановил, что штат может предпринимать неконституционные действия. Он отметил, что это решение будет иметь далеко идущие последствия для страны.



Остается лишь гадать, хорошо ли сенатор знает историю собственной страны, и понимает ли, к чему именно ведет его призыв о создании "Союза штатов"?



Ведь аналогичная ситуация в США уже имела место быть в 1861 году. Тогда представители Южных штатов, несогласные с избранием на президентский пост Авраама Линкольна, объединились как раз в подобный союз, который они назвали Конфедеративные Штаты Америки (или просто Конфедерация).