Умер Народный артист Валентин Гафт

12:33 12.12.2020

Ему было 85 лет.



12 декабря скончался актер Валентин Гафт. Ему было 85 лет, сообщает zakon.kz.



Да, его не стало. Это сегодня произошло, - сказала ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

По информации Интерфакс, причиной смерти Валентина Гафта стал инсульт, после которого он восстанавливался несколько лет.



Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.



Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).