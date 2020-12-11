Мы - не подарок. МИД Казахстана протестует против речей очередного российского "думца"

15:40 12.12.2020

МИД Казахстана отправил ноту России из-за скандального высказывания политика



Абзал Калиев



Казахстанские дипломаты отреагировали на скандальное высказывание председателя комитета Госдумы, прозвучавшее на Первом канале



НУР-СУЛТАН, 12 дек - Sputnik. В министерство иностранных дел Казахстана был приглашен Временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров.



В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России".

Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами.



МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации.



Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД РК.