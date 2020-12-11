Вакцина для нефти: цена закрепилась на уровне $50 за баррель

15:41 12.12.2020

В 2021 году эксперты ждут до $60 за бочку черного золота



Ирина Кезик



Основной мотивирующей силой для подорожания нефти марки Brent выше $50 за баррель впервые с марта стало скорое внедрение вакцин от COVID-19, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Однако нельзя сказать, что время $40 за бочку и ниже прошло, утверждают аналитики. До конца года можно ожидать снижения котировок на новостях об ограничениях в период новогодних праздников, говорят специалисты. Также свою лепту внесет увеличение добычи в рамках альянса ОПЕК++. Тем не менее в 2021 году мир увидит цены в $60 за баррель, считают некоторые собеседники "Известий". Такой эффект наиболее вероятен во втором полугодии, когда появится первый эффект от применения вакцин.?



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Вакцина подлечила нефть



Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) по итогам прошедшей в четверг, 10 декабря, встречи рекомендовал FDA одобрить экстренное применение в Штатах вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.? Реакция рынков не заставила себя долго ждать. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,42%, до $51,02 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 4,7%, до $47,66 за баррель.



В пятницу стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру скорректировалась и составила $50,34 за баррель, январских фьючерсов на WTI выросла до $49,93 за бочку.



Отметка свыше $50 за баррель стала максимальной с 5 марта. Напомним, что в марте произошел обвал котировок на сырье после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении.



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В результате переговоров в апреле участники сделки ОПЕК+ на экстренном заседании согласовали сокращение добычи всеми 23 странами на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, на 7,7 млн баррелей в сутки в июле–декабре и на 5,8 млн баррелей в сутки до апреля 2021 года. При этом в сделке приняли участие и другие нефтедобывающие страны, включая США, Норвегию, Аргентину и Канаду. Общая сумма снижения добычи была оценена в 15–20 млн баррелей в сутки.? И пока действие соглашения не вступило в силу, к примеру, майские фьючерсы американской нефти WTI обвалились более чем на 300% и впервые в истории ушли ниже нуля - почти на $40.



После стоимость нефти начала демонстрировать рост. В августе она достигала $45,93 за бочку Brent. Однако с наступлением осени и началом второй волны пандемии коронавируса котировки начали снижаться, изредка реагируя на словесные интервенции, касающиеся создания той или иной вакцины от коронавируса. Тем не менее она закрепилась на уровне $40 за баррель, но в конце октября опускалась до $36.?



Новые договоренности, новые цены



После того как создание и одобрение антивирусных вакцин спровоцировали рост котировок на нефть в конце ноября, цены уверенно закрепились на уровне $45–47 за баррель, и несколько производителей начали сомневаться в необходимости держать такую жесткую политику в отношении нефти. И в начале декабря ОПЕК++, преодолев разногласия, решил в январе увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тыс. Далее в зависимости от условий на рынке члены альянса будут ежемесячно принимать решение по уровню добычи, причем шаг изменения будет не более 500 тыс. баррелей в сутки.?



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- Несмотря на информацию о том, что предложение на рынке будет увеличено, цены все же продолжили демонстрировать рост, - напомнила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. - Более того, влияние на них не оказало и то, что, по данным управления по энергетической информации министерства энергетики США, за неделю, которая завершилась 4 декабря, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 15,2 млн баррелей - до 503,2 млн баррелей.?



Ключевой поддержкой ценам на нефть в последнее время стала информация о разработке вакцин, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Однако в ближайшее время мы все равно увидим коррекцию цен вниз, считает он.



- Это связано в первую очередь с ожиданием введения новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Также рынок еще будет отыгрывать увеличение добычи нефти на 500 тыс. баррелей, о чем недавно договорились члены альянса ОПЕК+, - сказал собеседник "Известий".?



В будущем году мир не застрахован от повторения сценария "отрицательных" цен на нефтяные фьючерсы, как это было в апреле 2020 года, считает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин. По его мнению, в 2021-м справедливая цена черного золота - на уровне $40–45 за баррель.



Более оптимистично смотрит в будущее Екатерина Косарева.



- Полагаю, что в 2021 году мы увидим цены чуть больше базовой, заложенной Минфином в $43 за бочку. Я полагаю, что она будет в районе $50 за баррель, ведь спрос на нефть в Китае растет и уже превысил доковидные уровни, - отметила она.?



В 2021 году стоимость нефти может зафиксироваться и на уровне $60 за баррель, считает, в свою очередь, Андрей Полищук. Вероятнее всего, это произойдет во втором полугодии, когда появится первый эффект от применения вакцин, заключил эксперт.?