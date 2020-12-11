Утемуратов в роли грелки для Тузика. Бизнес одного из первых олигархов Казахстана распотрошат и "национализируют"

15:42 12.12.2020 "Рискованная игра". Кто и зачем бьет по Булату Утемуратову?



Казис ТОГУЗБАЕВ



Булат Утемуратов, бывший управляющий делами президента и один из самых состоятельных людей в Казахстане, привлекается как соответчик по иску БТА Банка.



Британский суд заморозил активы Булата Утемуратова, одного из богатейших людей Казахстана. Его привлекают соответчиком по иску казахстанского БТА Банка, который ведет тяжбы за границей за возврат того, что считает незаконно выведенными бывшим главой банка Мухтаром Аблязовым средствами. Новость о том, что финансовый институт указал в иске Утемуратова причастным к сокрытию похищенных денег, для людей, знакомых с казахстанской политикой и ее действующими лицами, может показаться невероятной. Булат Утемуратов известен как фигура из ближайшего окружения экс-президента Нурсултана Назарбаева и даже одно из его самых доверенных лиц, тогда как Мухтара Аблязова, который бежал за границу 11 лет назад и оттуда критикует Назарбаева, считают злейшим врагом казахстанского режима. Что стоит за событиями последних дней?



Башни Talan Towers возвышаются прямо в "золотом квадрате" казахстанской столицы. Панорамные окна бизнес-центра выходят на монумент "Байтерек" и здания на Левобережье, в том числе президентскую резиденцию Акорда. Когда объект только возводился, человек, который стоит за инвестировавшей в строительство компанией, заявил в редком интервью СМИ, что все, что он делает, находится на виду у президента и рядом с центром власти. Этот человек - Булат Утемуратов. В прошлом - управляющий делами президента и советник Нурсултана Назарбаева, сейчас - миллиардер и владелец диверсифицированного бизнеса.



Бизнес-центр Talan Towers в центре казахстанской столицы, в строительство которого вложилась компания Булата Утемуратова. Здесь же находится ее головной офис. Нур-Султан, 2 декабря 2020 года.



13 ноября Булату Утемуратову исполнилось 63 года. В Казахстане это возраст выхода на пенсию. В день рождения одного из самых состоятельных людей Центральной Азии британский суд преподнес ему своеобразный "подарок" - заморозил активы, включая счета в западных банках и компании, управляющие несколькими пятизвездочными отелями, франчайзи сети ресторанов фастфуда в Казахстане. Известно об этом решении стало лишь на этой неделе, после публикации американской газеты Wall Street Journal.



Казахстанский миллиардер Булат Утемуратов в 2016 году.



Решение о заморозке вынесено по иску БТА Банка, некогда самого крупного кредитного учреждения Казахстана, национализированного после бегства его руководителя Мухтара Аблязова за рубеж в 2009 году. БТА прошел серию реструктуризаций и в итоге был поглощен другим банком. А то, что осталось от БТА, занимается через нанятых юристов и консультантов "программой по возврату активов, незаконно выведенных Мухтаром Аблязовым в бытность председателем совета директоров". Власти Казахстана обвиняют Аблязова в хищениях миллиардов долларов. Аблязов, который в этом году получил убежище во Франции, отвергает эти обвинения и называет их местью режима за оппонирование правившему страной 30 лет авторитарному лидеру. Тяжбы продолжаются на Западе несколько лет. И вот недавно в деле появился новый поворот - БТА заявил в судах Англии и Уэльса, что Булат Утемуратов в сотрудничестве с несколькими персонами и компаниями помогал скрывать выведенные из банка деньги.



Подробности поданных в суды документов остаются неизвестными. В БТА Банке сказали Азаттыку, что воздержатся от развернутого комментария "из-за существующих законных ограничений и в целях не препятствовать справедливому рассмотрению данного дела".



В сверкающем стеклянными фасадами Talan Towers после вынесенного британским судом решения, кажется, ничего не изменилось. Отель Ritz-Carlton по-прежнему принимает гостей, офисы работают, как обычно. Функционируют и банки, владельцем которых выступает Утемуратов.



В одной из башен Talan Towers расположен пятизвездочный отель, которым владеет компания Утемуратова. Нур-Султан, 2 декабря 2020 года.



Компания Утемуратова "Верный капитал", вложившаяся не только в проекты в сфере недвижимости - она владеет пятизвездочными отелями в курортной зоне Бурабай, в Москве и Вене, - но и в сектор телекоммуникаций, медиа, добычу металлов, банковскую отрасль, транспорт и логистику, заявила 2 декабря, что ограничения на распоряжение активами "не влияют на операционную деятельность компаний, в которых Булат Утемуратов является акционером". До этого компания признала, что получила решение английского суда, но отметила, что "иск подан на основании ложных документов". "Жалоба готовится. Нам нужно время на опротестование требований банка в суде", - говорится в заявлении генерального директора компании Ерлана Оспанова, полученном Азаттыком.



Чуть ранее "Верный капитал" распространил другое сообщение, в котором утверждалось, что Булат Утемуратов "находится в Нур-Султане и продолжает работу с фокусом на общественную деятельность". Сообщение стало своего рода ответом на заявление Мухтара Аблязова. Бывший глава БТА написал 20 ноября в Facebook’е, что Утемуратова, возможно, держат под домашним арестом, поскольку против него "выдвинуты обвинения, что он якобы помогал скрывать активы мне, Мухтару Аблязову". По утверждению Аблязова, за происходящим стоит председатель КНБ Карим Масимов, который нашел "способ" уничтожить Утемуратова как конкурента в борьбе за власть, обвинив в "работе на Аблязова".



Сам Утемуратов лично не прокомментировал ни иск, ни заявления Аблязова.



Комитет национальной безопасности, куда Азаттык направил вопросы о том, ведется ли в Казахстане какое-либо расследование в отношении Утемуратова или его компаний, к моменту выхода публикации не ответил.



Миллиардер, называемый "кошельком" Назарбаева, стал ответчиком по иску против Аблязова



ПУТЬ ОТ ДИРЕКТОРА ГАСТРОНОМА ДО УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА



Булат Утемуратов, выпускник алматинского института народного хозяйства - престижного в советские годы вуза - в 26-летнем возрасте стал директором гастронома "Юбилейный", одного из крупнейших в Алма-Ате, столице Казахской ССР. Во времена дефицита, когда на полках магазинов было не все и не всегда, а деликатесы приходилось "доставать" через знакомых, работа в торговле считалась престижной. Водить дружбу с директорами магазинов тогда хотели многие, включая функционеров Коммунистической партии.



В 29 лет Утемуратов сел в кресло заместителя председателя исполкома одного из районов Алма-Аты. Еще через четыре года его приняли на работу в государственный комитет КазССР по внешнеэкономическим связям. Руководил этим комитетом влиятельный Сыздык Абишев, который, как считается, способствовал карьерному росту многих молодых людей, которые после развала СССР удержались на хороших должностях в Казахстане. Абишев, который после провозглашения независимости занимал посты министра внешнеэкономических связей и заместителя премьер-министра, приходится дядей Саре Назарбаевой, официальной супруге Нурсултана Назарбаева.



В 35 лет Утемуратова отправили в Австрию руководить Казахским торговым домом. Обескровленная экономика молодой и богатой сырьем республики нуждалась в твердой валюте - для этого требовалось налаживать связи с миром. В интервью Bloomberg’у Утемуратов говорил, что сначала воспринял отправку в Европе как "ссылку", но непосредственный руководитель Сыздык Абишев разубедил молодого человека, сказав, что новая должность - это "возможности". И возможности, похоже, не были упущены. Вернувшись через год на родину, Утемуратов стал заместителем министра внешнеэкономических связей, затем - заместителем министра промышленности и торговли.



В 1996 году Утемуратова назначили послом в Швейцарии. Должность он покинул через три года, в 1999-м, когда разразился скандал под названием "Казахгейт" и в швейцарских банках арестовали десятки миллионов долларов на счетах верхушки Казахстана. (В рамках проведенного в США расследования американцу Джеймсу Гиффену, советнику Назарбаева, предъявили обвинение в даче взяток за доступ к нефтяным месторождениям в Казахстане, в 2010-м Гиффена оштрафовали, арестованные деньги вернули в Казахстан, перечислив в благотворительный фонд.)



Карьера Утемуратова на госслужбе между тем продвигалась. Он работал помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам, был секретарем Совета безопасности. В 2004 году после парламентских выборов, когда оппозиция заявила о фальсификации итогов голосования, в стране создали НКВД - Национальную комиссию по вопросам демократизации при президенте, руководство которой поручили Утемуратову. Власти заявили, что диалоговая площадка нужна была для выработки рекомендаций, но оппозиционные силы - требовавшие реформ молодые экс-чиновники - утверждали, что остаются неуслышанными, а страна скатывается в авторитаризм.



В 2006 году Утемуратов возглавил управление делами президента, которое отвечает за материально-техническое, медицинское, транспортное обеспечение президента, его семьи, политических госслужащих и депутатов. И стал одним из самых близких к президенту персон. В должности управляющего Утемуратов проработал почти три года.



МНОГОМИЛЛИАРДНАЯ БИЗНЕС-ИМПЕРИЯ



"Экономика молодого государства начиналась с Булата Утемуратова и таких сильных, амбициозных людей, как он", - говорится в биографии на сайте Утемуратова. Там же подчеркивается, что Утемуратов является одним из самых влиятельных и самых успешных людей в Казахстане.



В интервью Bloomberg’у в 2013 году Утемуратов сказал, что "никогда не использовал свое положение во власти или свою дружбу с Назарбаевым для ненадлежащего обогащения". Но факт остается фактом: бизнес-империю Утемуратов начал выстраивать находясь на государственной службе. В последующем, когда он находился во власти, империя обрастала новыми активами.



В середине 1990-х Утемуратов создал Алматинский торгово-финансовый банк (АТФ Банк), один из первых частных банков, в котором успели поработать на высоких должностях и зять Назарбаева Тимур Кулибаев, и нынешний глава спецслужбы Карим Масимов.



В 2007 году контрольный пакет АТФ Банк был продан итальянской компании UniCredit за 2,1 миллиарда долларов, а Булат Утемуратов вошел в список богачей Forbes. Сделка преподносилась как эпизод, знаменующий интерес западных инвесторов к растущему казахстанскому рынку. Но через шесть лет группа UniCredit продала убыточный банк менее чем за полмиллиарда долларов. Покупателем стал Галимжан Есенов, зять высокопоставленного чиновника Ахметжана Есимова, родственника президента страны.



В руках Утемуратова был и кусок "золотого пирога" - компания Kazzinc, перерабатывающая золото и серебро, получаемое попутно при производстве цветных металлов. В 2013 году бизнесмен продал Kazzinc швейцарскому трейдеру Glencore (получив помимо денег и долю в этой компании) и фонду "Самрук-Казына", объединяющему казахстанские компании квазигосударственного сектора. В 2020 году на фоне рекордно высоких цен на золото Glencore объявил, что открыт для продажи своей доли в Kazzinc’е и не планирует развивать золотодобывающий бизнес.



Сейчас Утемуратов выступает мажоритарным акционером Forte bank’а, третьего по величине коммерческого банка в Казахстане. В конце лета компания Утемуратова вела переговоры с брокерской компанией Freedom Finance о продаже другого банка, Kassa Nova, входящего в структуру Forte bank’а.



Через "Верный капитал" Утемуратов контролирует компании - операторы связи Beeline в Казахстане и Кыргызстане, золотодобывающую компанию RG Gold, сеть отелей, франшизу ресторанов быстрого питания, девелоперскую организацию, долю в аэропорте Караганды. В портфеле Утемуратова есть и медиаактивы - "31 канал" и сайт Informburo.kz.



Американский Forbes оценивает его состояние в 2,8 миллиарда долларов, Bloomberg считает, что капитал Утемуратова превышает три миллиарда.



Британский суд, как сообщалось, арестовал активы компаний Утемуратова на пять миллиардов долларов.



ИСК К УТЕМУРАТОВУ - СЛЕДСТВИЕ ВНУТРИЭЛИТНОЙ БОРЬБЫ?



У Булата Утемуратова не было разногласий с властями ни во время работы на госслужбе, ни после ухода с нее. По крайней мере, в публичном поле "все было ровно". После ухода в отставку Назарбаева в прошлом году Утемуратов не раз появлялся вместе со ставленником бывшего шефа, вторым президентом Касым-Жомартом Токаевым.



В этом году благотворительный фонд Утемуратова завершил реконструкцию Ботанического сада в Алматы. Касым-Жомарт Токаев "проинспектировал ход реконструкции", сообщала пресс-служба президента.



Две недели назад, 23 ноября, посещая теннисный центр в Караганде, Токаев лично выразил благодарность Утемуратову за проделанную работу. Бизнесмен является президентом Федерации тенниса, одного из любимых видов спорта Назарбаева.



Политолог из Алматы Досым Сатпаев, директор "Группы оценки рисков", отмечает, что на фоне "транзита власти", по мере того как, вероятно, разъезжаются президентские кресла - первого и второго президента, - конкуренция между членами их команд нарастает, а фигура Утемуратова могла оказаться если не в центре этой конкурентной борьбы, то быть вовлеченной в нее. По мнению Сатпаева, окружение Назарбаева, наблюдая за ситуацией в Узбекистане, где при втором президенте Шавкате Мирзияеве работавшие с Каримовым люди теряют должности, а члены его семьи - бизнес-предприятия, вполне могло озаботиться созданием "неких предохранителей с использованием политических, финансовых и других рычагов".



- Одним из таких предохранителей является нейтрализация конкурентов в финансовой сфере, а также в политической, в том числе через партию "Нур Отан", где председательствует Назарбаев. Они хотят взять под полный контроль парламент, чтобы парламент был противовесом Токаеву. Я думаю, что "дело Утемуратова" не стоит брать в отрыве от дальнейших политических процессов, от нынешней конфронтации внутри элиты, которая длится в течение многих лет, а теперь может обостриться. Неудивительно, что Дарига Назарбаева заявлена в партийном списке "Нур Отана", который все восприняли как реинкарнацию дочери Нурсултана Назарбаева с целью создания противовеса Токаеву, - рассуждает политолог.



Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис видит в ситуации с Утемуратовым возможный передел сфер собственности.



- Все уже поделено. Значит, остается только передел собственности, которая неизменно сопровождается переделом сфер политического влияния. Или, как у нас говорят, идет борьба за "крышу". И у кого "крыша" крепче и чем она ближе к главной "крыше", тем больше у него гарантии на то, что он может не только сохранить "честно нажитое", но и покуситься на собственность ослабевшего конкурента, которым в данном случае, может являться Утемуратов, - полагает Жовтис.



Досым Сатпаев обращает внимание и на то, как Утемуратов оказался под ударом.



- Сама модель удара [по Утемуратову] была интересной. То есть формально удар был нанесен не кем-то из представителей элиты, а финансовым институтом. Понятно, что команду финансовому институту дали сверху. И понятно, что дали люди, которые курируют работу всех структур за рубежом, главная задача которых - нейтрализация основных противников действующей власти. Самым главным противником является Аблязов, - говорит Сатпаев. - Речь идет о информационной войне, которая была запущена за пределами Казахстана. [О иске БТА] пишут международные информационные источники. Это говорит о том, что данная спецоперация, возможно, готовилась и с расчетом на то, что вызовет международную волну. Была изначально целенаправленная попытка вывести это дело на публичное обозрение, чтобы о нем все знали, опять же для того, чтобы Утемуратову было тяжелее в какой-то степени выстроить контрзащиту. Если это превращается в публичную войну и к этому приковано внимание казахстанской и международной общественности, то, я думаю, здесь, конечно, это был результат деятельности определенной государственной организации, которая занимается нейтрализацией противников власти.



Как считает Досым Сатпаев, рассматривать Утемуратова как беспомощную жертву нельзя, поскольку многие люди из окружения Назарбаева - носители компрометирующей информации, и это усиливает риски.



- Это рискованная игра. Есть такие риски, и они были уже реализованы. Это было с Рахатом Алиевым, это было с Аблязовым. По сути, мы видели, что когда наносится удар по представителям элиты в ближайшем окружении первого президента, когда загоняют их в угол, то их ответные контрудары могут быть не менее болезненными. Если эта война затевается с целью нейтрализации Утемуратова, то всегда есть риск, что жертва может стать и охотником, - говорит Сатпаев.



Политолог отмечает, что у бизнесмена есть шанс удержаться на плаву, "тем более он хорошо знает правила игры". Но будущее Утемуратова будет зависеть, по словам Сатпаева, не только и не столько от обвинений, которые ему предъявлены сейчас, сколько от того, в чью пользу разрешится "транзит власти" в Казахстане - и окажется ли он при этом на стороне победителя.



Казис ТОГУЗБАЕВ



Полковник запаса Казис Тогузбаев после окончания военной службы занялся журналистикой, увлекся фотографированием. Работал в оппозиционных газетах "С?з" и "Азат", вел блог на сайте kub.info, где размещал свои фоторепортажи, один из которых - о насильном выселении жителей поселков Бакай и Шанырак близ Алматы.



В январе 2007 года Казис Тогузбаев был награжден премией "Свобода" за вклад в продвижение демократических ценностей в Казахстане. С сентября 2008 года Казис Тогузбаев работает корреспондентом Азаттыка – Казахской редакции Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода". Источник - Радио Азаттык

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