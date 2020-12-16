В Хиве снесли часть стены дворца Таш-ховли

15:50 12.12.2020

Минкульт выявил незаконный снос части восточной стены исторического дворца Таш-ховли в Хиве. Работы проводились частной подрядной организацией по заказу музея-заповедника "Ичан-Калъа" без заключения научно-экспертного совета Департамента культурного наследия.



Департамент культурного наследия Министерства культуры Узбекистана 10 декабря обнаружил незаконный снос стены дворца Таш-ховли ("Каменный двор"), сообщила пресс-служба Минкульта.



Выяснилось, что часть восточной стены дворца правителя Хивы Аллакули-хана, построенного в 1830-1838 годах, была снесена 8 декабря частной подрядной организацией "Сургут нефть строй" по заказу государственного музея-заповедника "Ичан-Калъа".



В Минкульте заявили, что любые строительно-восстановительные работы на объекте должны проводиться по заключению научно-экспертного совета департамента и согласованию с ЮНЕСКО, но данный проект не был внесен в совет на рассмотрение.



В настоящее время департамент приостановил во дворце все реставрационные работы и готовит соответствующие документы для передачи в правоохранительные органы.



Ранее, в 2019 году, во дворце Таш-ховли устанавливали алюминиевые рамы. Позже, после вмешательства Минкульта, рамы были демонтированы.



Напомним, "Газета.uz" также писала о разрушении стены городища Кампыртепа в Сурхандарьинской области, которая в августе 2019 года была названа затерянным городом Александра Македонского.