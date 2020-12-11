 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Брейк-данс официально признан Олимпийским видом спорта. Очередь за кокпаром?
15:53 12.12.2020

Полку олимпийских видов спорта прибыло – в программу Игр четырехлетия официально включены брейк-данс, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание.

Представители вышеуказанных дисциплин радостно потирают руки, поклонники других видов, проигнорированных Международным олимпийским комитетом, страшно им завидуют. В каком бы сложном состоянии ни находился современный спорт, олимпийский статус по-прежнему обеспечивает и славу, и престиж, и финансы.

МОК держит руку на пульсе жизни, делая ставку на виды, которые, во-первых, зрелищны, а во-вторых, популярны у молодежи. Вот почему на Олимпиадах давно не проводятся соревнования по вольтижировке, крокету, баскской пелоте. Отчаянно пытаются удержаться в МОК софтбол и бейсбол. Уже давно рвется туда каратэ, вроде бы добившееся олимпийского статуса, но так и не вошедшее в программу двух ближайших Олимпиад, – вероятно, спортивные чиновники просто боятся проблем, связанных с повышенной травмоопасностью этого японского единоборства. Классические олимпийские дисциплины пока сохраняют свои позиции, но допинговые скандалы могут окончательно испортить их репутацию. С другой стороны, МОК все больше внимания уделяет дисциплинам, где эффектное выполнение спортивных элементов превалирует над силой и выносливостью – технику стероидами не прокачаешь.

Триумф брейк-данса – это еще признание уличного спорта, для которого не нужно строить специальных дорогостоящих сооружений, что очень актуально в кризисное время. Улица идет в наступление, и теперь очередь за воркаутом, вполне способным составить конкуренцию классической спортивной гимнастике.

МОК: скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс включены в программу летней Олимпиады во Франции

В принципе, сейчас любая спортивная дисциплина может попытать счастья, дабы получить прописку в Олимпийской деревне. Танец на пилоне, например – пусть многие ханжи отрицают, что это вообще спорт, но они же первые прибегут смотреть такие соревнования. Каратисты пока могут попробовать свои силы в сепактакрау – игре, похожей на волейбол, где, однако, ценится не бросок, а мощные и точные удары ногами по мячу. А чего стесняться армрестлингу?! Азартно, но при этом дешево и сердито, к тому же любой нормальный человек в нем хоть раз да состязался. А может, нас в ближайшей перспективе ждут турниры по подводному хоккею или, скажем, шахбоксу. Шахбокс – очень гармоничная игра, развивающая такие полезные в жизни качества, как интеллект и крепость кулаков: ее участники один раунд играют в шахматы, другой – бьют друг друга. Победителю гарантирован титул самого сильного и одновременно самого умного человека. К слову, шахбокс пришел из комиксов. Может, нужно пойти дальше и провести олимпийский чемпионат по квиддичу?! Игра, воспетая Джоан Роулинг, давно перестала быть вымышленной. Успех гарантирован, так как соберутся все фанаты Гарри Поттера.

Отечественным видам спорта тоже можно попытать олимпийское счастье. Тогыз кумалак, например, способен с успехом заполнить пробел, существующий сейчас в интеллектуальных олимпийских дисциплинах, опять же играть можно где и когда угодно. Аударыспак – это, по сути, две спортивные дисциплины в одной – нужно обладать силой и ловкостью борца и одновременно мастерством наездника. Какова интрига!

Помнится, лет 15 назад на полном серьезе обсуждалась возможность включения в программу Олимпийских игр кокпара, по зрелищности способного составить конкуренцию хоккею. Камнем преткновения стал его ключевой элемент – туша козла. Европейские спортивные чиновники побоялись, что использование подобного спортивного снаряда может быть расценено как негуманное обращение с животными. Впоследствии предлагались различные варианты замены козла муляжом или большим тяжелым мячом, но вопрос в итоге так и остался открытым.

В конце концов, всемирно известный ныне керлинг когда-то считался сугубо национальной забавой шотландцев.

Виктор МАКСИМОВ | Нур-Султан

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607777580
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