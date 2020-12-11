Фейк об изнасилованной девушке стал одной из причин кордайских погромов

15:54 12.12.2020

На процессе по массовым беспорядкам в Кордае подсудимые каются и просят их простить, объясняя свое участие в погромах эмоциональным воздействием на них ложных сообщений в мессенджерах.



Завершилась первая неделя главного судебного разбирательства по кордайскому делу. Уже рассмотрены эпизоды, связанные с призывами к массовым беспорядкам, сейчас идут допросы участников погромов, а также свидетелей и потерпевших.



Практически все подсудимые каются и просят прощения. Их показания схожи: прочитал сообщение о том, что дунгане ущемляют казахов, достоинство было задето, взыграло чувство обиды, пошел вместе с толпой, чтобы поквитаться, о чем очень сожалею…



Особенно некоторых уязвило сообщение об изнасилованной девушке, которое на поверку оказалось абсолютной ложью.



На кордайском процессе обвиняемые в призывах к массовым беспорядкам извинились перед казахстанцами



Но ведь поверили же! И это лишнее подтверждение тому, что государство и общество, увы, пока не готовы противостоять информационным вбросам, рассчитанным на то, чтобы "двигать массами".



Одним из первых на процессе был рассмотрен эпизод, связанный с хищением имущества у частного предпринимателя Мухарме Дывы из села Булар батыра. Мужчину разорили подчистую. Во дворе дома стояли шесть машин: его и родственников из других сел, спасавшихся у него от погромщиков. Но бесчинствующие молодчики пришли и сюда. Все машины сожгли. Обчистили дом. Вынесли сейф с крупной суммой денег, угнали шесть племенных лошадей. И вдобавок подожгли двухэтажный особняк. Когда начали жечь, женщины и дети в страхе побежали на второй этаж. Там их со двора заметил конюх, приставил лестницу и всех спас. А дом сгорел дотла. Семья Дывы теперь в очень тяжелом положении, но люди верят, что справедливость восторжествует и виновные в погромах понесут заслуженное наказание.



Кстати, на процессе наконец-то разрешилась его главная загвоздка – с трудностями перевода. Теперь в зале заседаний работают три переводчика. И это сразу сказалось на атмосфере в зале суда: все успокоились, исчезла нервозность, повысилась продуктивность.



11 декабря было последнее заседание перед недельным перерывом. Слушания продолжатся 20 декабря.



Галина ВЫБОРНОВА | Тараз