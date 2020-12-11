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Открытый вызов пантюркистов и помидорная блокада
15:56 12.12.2020

Алексей Иванов

10 декабря в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым принял парад в честь "Великой Победы в Отечественной войне против Армении". По улицам Баку, украшенным турецкими и азербайджанскими флагами (журналисты заметили и символику "Серых волков"), прошли почти три тысячи турецких солдат, колонны азербайджанских военных, конвои с трофейной армянской техникой; продемонстрированы турецкие и израильские беспилотники, а также турецкие, чешские, белорусские и израильские системы залпового огня и ракетные комплексы. Алиев, выступая на параде, сказал, что ряд армянских территорий, включая столицу Ереван, должны на самом деле принадлежать Азербайджану ("Зангезур, Гейча и Ереванский уезд - это наши исторические земли"), и что азербайджанский народ должен быть готов к новой войне.

Эрдоган в ходе поздравительной речи провозгласил: "Да святится сегодня душа Энвер-паши!". Если кто не знает, масон-младотурок Исмаил Энвер/Энвер-паша, сын денме (обращенного в ислам еврея) и албанки - террорист, военный преступник, идеолог пантюркизма и панисламизма, германофил и "тюркский Наполеон", горячий сторонник уничтожения христианского населения на территории Османской империи, один из трех главных организаторов геноцида армян, ассирийцев и понтийских греков, позже - временный союзник большевиков, сотрудник московского Общества единства революции с исламом, советник Красной армии в Бухаре, еще позже - предводитель басмаческих банд, организатор резни русского населения Душанбе, называвший себя "Верховным Главнокомандующим войсками Ислама, зятем Халифа и наместником Магомета" и встретивший свой бесславный конец в кишлаке Чагана (сегодня территория Таджикистана).

Также Эрдоган заявил: "Сегодня день, когда души Энвер-паши, Нури-паши и доблестных воинов Кавказской исламской армии счастливы". Нури-паша Киллигиль - сводный брат Энвер-паши, осенью 1918 года взявший Баку (где было вырезано 25-30 тыс. армян, убиты сотни русских), а потом захвативший Дербент и Петровск-Порт (ныне Махачкала), то есть значительную часть территории современного Дагестана. С 1941 года он взаимодействовал с гитлеровской Германией и активно участвовал в формировании Туркестанского легиона СС.

Хвалебные упоминания Энвер-паши и Нури-паши, эрдогановское "Борьба еще продолжается" - открытый месседж не только армянам (вкупе с озвученными Алиевым территориальными претензиями к Армении), но и, конечно, России. Все предельно конкретно. Прямой и недвусмысленный вызов.

Чем отвечаем мы? Пока что - помидорами и яблоками. Не смейтесь, вполне ощутимая мера.

В день бакинского парада вступил в силу запрет Россельхознадзора на импорт томатов и яблок из Азербайджана в связи с выявлением в продукции "карантинных для Евразийского экономического союза объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки". Азербайджан занимает первое место по объему поставок помидоров и второе (после Китайской Народной Республики) по поставкам овощей в целом на российский рынок.

""Томатная блокада", случившаяся спустя месяц после горячей фазы конфликта в Карабахе, когда Баку взял на себя вину за сбитый в Армении российский военный вертолет, живо напомнила запрет помидоров из Турции, которая так же сбила в Сирии российский Су-24. А дата российского запрета совпала с союзническим парадом победы в Баку, в котором участвует президент Турции Реджеп Эрдоган и турецкая армия. Для аграриев Азербайджана это серьезный удар. По данным ФТС, в 2019 году они занимали первое место по поставкам томатов в Россию - 30,9 % от общего объема. За девять месяцев этого года на Азербайджан пришлось 38 % всего импорта томатов: это порядка 170-180 тысяч тонн на сумму около $190 млн... Одновременно с азербайджанскими помидорами Россельхознадзор запретил импорт томатов из Турции, Армении и Узбекистана. Однако в случае Армении речь идет только об Армавирской области, а в случае Узбекистана - только о Кашкадарьинской. Из Турции же и из Азербайджана импорт томатов запрещен практически полностью", - сообщает портал Ko.ru.

Решение Россельхознадзора сильно ударит по бизнесу российского мультимиллионера азербайджанского происхождения, председателя правления Азербайджано-Российского делового совета, выпускника МГИМО и владельца крутого особняка на Рублевке Самеда Гурбанова. В 2017 году он открыл на Апшеронском полуострове громадный тепличный комплекс Baku Agropark, вся продукция которого поставляется в РФ. Почему мы акцентируем внимание на проблемах г-на Гурбанова? Да потому, что он - зять Ильхама Алиева. Женат на его младшей дочери Арзу.

"За Эрдогана наказывать будут Алиева. И вроде бы такой смешной запрет, как экспорт томатов (для российских азербайджанцев и их бизнеса совсем не смешной), может быть только началом. Я уверен, что скоро начнут разбирать военные преступления, совершенные во время войны. А Баку дал много прекрасного обвинительного материала. Обвинительного для себя. Турки сейчас являются единственным гарантом для Азербайджана. Эрдоган это прекрасно понимает, впрочем как и Алиев", - заметил автор ТГ-канала "Старше Эдды".

Источник - Завтра
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