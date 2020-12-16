В Казахстане выпустили серебряную монету в честь космических первопроходцев Белки и Стрелки (фото)

15:59 12.12.2020

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "БЕЛКА · СТРЕЛКА" и "SÚNDET TOI"



По сообщению Национального банка Республики Казахстан, коллекционные монеты "БЕЛКА · СТРЕЛКА" из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге продолжают серию монет "Космос". Монеты приурочены к 60-летию со дня полета собак Белки и Стрелки с казахстанского космодрома "Байконур" на корабле "Восток". Белка и Стрелка – советские собаки-космонавты, совершившие орбитальный космический полет и успешно вернувшиеся на Землю.



Описание монет



На аверсе монет в центре изображена композиция, символизирующая единство человека и вселенной, как связь прошлого и настоящего. В правой части монет надписи, обозначающие номинал монет: "500 ТЕҢГЕ" на монете из серебра с танталом, "200 ТЕҢГЕ" на монете из сплава мельхиор, "100 ТЕҢГЕ" на монете из сплава нейзильбер. Под номиналом на монете из серебра с танталом – надпись "Ag 925 14,6g Та 26,8g", обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В нижней части – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора. По окружности – надписи "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY" на государственном языке и "REPUBLIC OF KAZAKHSTAN" на английском языке.



На реверсе монет в центре – изображение Белки и Стрелки в стилизованной космической капсуле. В верхней части изображение плеяды звезд, символизирующей открытый космос. По окружности – надписи "БЕЛКА" и "СТРЕЛКА" на русском языке, "BELKA" и "STRELKA" на английском языке, а также надпись "1960-2020", обозначающая юбилейную дату события.



О коллекционных монетах "SÚNDET TOI"



Коллекционные монеты "SÚNDET TOI" из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге продолжают серию монет "Обряды, национальные игры Казахстана". Сүндет той – древний казахский обычай, ставший национальной традицией. Перед обрядом "посвящения" будущего джигита сажали на коня, а после – одаривали подарками.



Описание монет



На аверсе монет в центральной части на орнаментальном фоне изображен государственный герб Республики Казахстан. По окружности надписи "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY" на государственном языке в латинской графике и "REPUBLIC OF KAZAKHSTAN" на английском языке. В левом и правом секторах изображены элементы национального орнамента. В нижней части надпись "TEŃGE", число "500" на серебряной монете и число "100" на монетах из сплава мельхиор и сплава нейзильбер, обозначающие номинал монеты.



На реверсе монет композиционное изображение праздничного обряда Сүндет той. В верхней части монеты – стилизованное изображение шанырака и элементы национального казахского орнамента, надпись "SUNDET TOI". В нижней части монеты – логотип Национального Банка Казахстана и год чеканки в обрамлении орнаментальной розетки. В левой и правой части монеты из серебра надписи "Ag 925" и "24 g", обозначающие металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.



Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.



Коллекционные монеты номиналом 500 тенге, 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.



Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор качеством "proof-like" выпускаются в сувенирной упаковке. Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления "brilliant uncirculated" выпускаются в специальной полиграфической упаковке.



Пресс-служба НБ уточняет, что информация о дате реализации будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального Банка Республики Казахстан.



Сергей Садыков, Алматы