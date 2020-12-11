 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 12.12.2020
23:53  В Карабахе опять бои. Азервойска атакуют армянские села в Гадрутском районе
23:04  Почему казахи не создали ничего подобного (тем более равноценного) кыргызскому историческому фильму "Курманжан датка" ? - Н.Нуртазина
15:59  В Казахстане выпустили серебряную монету в честь космических первопроходцев Белки и Стрелки (фото)
15:58  Борис Кагарлицкий: "Путину становится опасно уезжать из бункера"
15:56  Открытый вызов пантюркистов и помидорная блокада
15:54  Фейк об изнасилованной девушке стал одной из причин кордайских погромов
15:53  Брейк-данс официально признан Олимпийским видом спорта. Очередь за кокпаром?

15:50  В Хиве снесли часть стены дворца Таш-ховли. "Сургут-нефть" постарался
15:46  Изуродовавшую себя иранскую Анжелину Джоли посадили на 10 лет. За членовредительство
15:42  Утемуратов в роли грелки для Тузика. Бизнес одного из первых олигархов Казахстана распотрошат и "национализируют"
15:41  Вакцина для нефти: цена закрепилась на уровне $50 за баррель
15:40  Мы - не подарок. МИД Казахстана протестует против речей очередного российского "думца"
12:33  Умер Народный артист Валентин Гафт
11:37  Глава республиканцев Техаса Уэст призвал к созданию нового государства - "Союза Штатов"
11:11  Вертолет Ми-8АМТ впервые собрали в Казахстане
11:08  "Пил лекарства" - замакима района Кантаев арестован за пьяное вождение в Павлодар
10:36  Нары для Нурзады. Экс-начальницу женской колонии Атырау саму посадили
10:31  Японию накрыла третья волна КОВИД. ОлимпиАДА пройдет под капельницей, - Le Monde
10:27  Резиновой палкой по голове никак нельзя... В Узбе принят новый закон "О Национальной гвардии"
10:24  Киргизия. Бакиевский режим возвращается, - экс-президент Р.Отунбаева взвывает о помощи
10:08  Трамп на прощание разжигает конфликт в Западной Сахаре. Сделка Израиля и Марокко не принесет мира северу Африки, - "НГ"
10:06  Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС. Теперь заживем...
09:11  Верховный суд США отклонил иск штата Техас по выборам президента. В понедельник Трампа выставят из БелДома
00:14  Битва за "Северный поток-2" в самом разгаре, - О.Никифоров
00:06  Последним с кем общался убитый в Берлине чеченский боевик Хангошвили была... жена Саакашвили
00:03  Трамп наносит ответный удар, - Владимир Можегов
Пятница, 11.12.2020
22:57  В Афгане завершается формирование нового правительства
18:31  В Ташкенте возобновляется процесс о выселении семьи глухонемых инвалидов из собственного дома
18:26  50 дней в туркменских тюрьмах. Вспоминает бывшая жительница Ашхабада
18:13  Надежда Атаева: "Не удивлюсь, если скоро Шавкат Мирзиеев будет искать убежище у Путина"
18:00  Военный суд Ташкента оценил материальный ущерб за незаконное заключение реабилитированного тюрколога Андрея Кубатина в 45 долларов
17:17  В Латвии умер Ким Ки Дук
17:01  Потомки динлинов до сих пор живут в Монголии?
16:10  Умер известный каз-бизнесмен и экс-депутат Исахан Алимжанов ("Алси")
16:00  Шпионы Путина всюду выведывают высокие технологии, - Bild
15:53  Китайские хакеры зачем-то сломали госпортал Монголии
15:47  Анкара продвигает пешки на кавказской шахматной доске, - Мари Жего
15:44  Таджикские талибы анонсировали перенос джихада из Афганистана на родину, - А.Серенко
15:14  Дефляция, эта болезнь стагнирующего капитализма, добралась до Китая, - В.Катасонов
12:07  Число жертв коронавируса в США превысило потери во Второй мировой войне
11:35  Зачем акимат Усть-Каменогорска купил 237 тысяч ручек на 4 млн тенге. Рук не хватит
10:55  Найден и схвачен экс-глава Финпола Киргизии матерый "ошмяк" Таиров
10:36  Векторы НАТО, традиционные и не очень, - А.Бартош
10:35  Гори в аду! Филадельфийский архиепископ проклял Байдена
10:01  "Хуто-хуто-ряяяяянка!". Софа Ротару снова спивает клятым москалям
09:43  Мирзиеев раскритиковал хокимов за низкий охват населения спортом
09:04  Пекин укрепляет деэскалацию лагерями. Обустройство китайской армии на границе с Индией
08:52  Карабахский провал. Падение Армении предопределила техническая несостоятельность, - А.Рамм
08:43  Как выйти из кризиса. России нужна новая денежно-кредитная политика - Сергей Глазьев
08:30  Турция и Азербайджан приготовились к дележу армянских земель, - А.Арешев
00:16  В Кыргызстане к власти пришли те, кого родила действующая Конституция, - С.Чериков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Карабахе опять бои. Азервойска атакуют армянские села в Гадрутском районе
23:53 12.12.2020

ВС Азербайджана не смогли захватить новые территории, воины НКР героически держат оборону, - военкоры

ВС Азербайджана не смогли захватить новые территории, воины НКР героически держат оборону, - военкоры | Русская весна
Автор независимого журналистского проекта WarGonzo Семен Пегов сообщает о ходе новых боев в Карабахе.

"Срочно: ВС Азербайджана на данный момент не смогли захватить села в Гадрутском районе.

По данным проекта wargonzo, с южного фронта Арцаха азербайджанские военные заняли две высоты на подступах к селам Хин Тахер и Хцавенд. Также в село Кирсаван им удалось перекрыть дорогу. В настоящее время штурмовые отряды пытаются закрепиться за окраины населенных пунктов, бойцы Армии обороны Арцаха и местные ополченцы держат оборону.

Практика показывает, что Алиев почти всегда сначала заявляет о взятии населенных пунктов и только потом берет их. Повторится ли этот сценарий опять? Скоро мы получим ответ.

По данным wargonzo среди дипломатических источников, российская сторона ведет переговоры с Баку о прекращении огня", - утверждает Пегов.

-----------------------------

Армия обороны Нагорного Карабаха сообщает, что войска Азербайджана ведут наступление на села Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе, которые до сих пор не перешли под контроль Баку.

Подразделения Армии обороны НКР предпринимают действия для подавления активности противника.

Эти два армянских села оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область находится сейчас под контролем ВС Азербайджана.

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607806380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек
- В Сенате приняли законопроект о совершенствовании государственной службы
- По итогам 11 месяцев т. г. базовые отрасли экономики РК демонстрируют положительную динамику роста
- В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев
- Сообразят на троих
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в конференции "Digital Samruk-2020"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №813
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №821
- Отчетных дел мастера
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  