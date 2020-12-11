В Карабахе опять бои. Азервойска атакуют армянские села в Гадрутском районе

23:53 12.12.2020

ВС Азербайджана не смогли захватить новые территории, воины НКР героически держат оборону, - военкоры



ВС Азербайджана не смогли захватить новые территории, воины НКР героически держат оборону, - военкоры | Русская весна

Автор независимого журналистского проекта WarGonzo Семен Пегов сообщает о ходе новых боев в Карабахе.



"Срочно: ВС Азербайджана на данный момент не смогли захватить села в Гадрутском районе.



По данным проекта wargonzo, с южного фронта Арцаха азербайджанские военные заняли две высоты на подступах к селам Хин Тахер и Хцавенд. Также в село Кирсаван им удалось перекрыть дорогу. В настоящее время штурмовые отряды пытаются закрепиться за окраины населенных пунктов, бойцы Армии обороны Арцаха и местные ополченцы держат оборону.



Практика показывает, что Алиев почти всегда сначала заявляет о взятии населенных пунктов и только потом берет их. Повторится ли этот сценарий опять? Скоро мы получим ответ.



По данным wargonzo среди дипломатических источников, российская сторона ведет переговоры с Баку о прекращении огня", - утверждает Пегов.



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Армия обороны Нагорного Карабаха сообщает, что войска Азербайджана ведут наступление на села Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе, которые до сих пор не перешли под контроль Баку.



Подразделения Армии обороны НКР предпринимают действия для подавления активности противника.



Эти два армянских села оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область находится сейчас под контролем ВС Азербайджана.