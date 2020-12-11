 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.12.2020
01:47  Демография, инновации: почему европейская экономика 40 лет находится в упадке, - Le Monde
00:48  Прерванный прыжок в высоту: куда пойдет экономика Индии после коронавируса? - О.Поляков
00:18  Азербайджанские политики требуют выгнать из Карабаха рос-миротворцев и добить армян
Суббота, 12.12.2020
23:53  В Карабахе опять бои. Азервойска атакуют армянские села в Гадрутском районе
23:04  Почему казахи не создали ничего подобного (тем более равноценного) кыргызскому историческому фильму "Курманжан датка" ? - Н.Нуртазина
15:59  В Казахстане выпустили серебряную монету в честь космических первопроходцев Белки и Стрелки (фото)
15:58  Борис Кагарлицкий: "Путину становится опасно уезжать из бункера"

15:56  Открытый вызов пантюркистов и помидорная блокада
15:54  Фейк об изнасилованной девушке стал одной из причин кордайских погромов
15:53  Брейк-данс официально признан Олимпийским видом спорта. Очередь за кокпаром?
15:50  В Хиве снесли часть стены дворца Таш-ховли. "Сургут-нефть" постарался
15:46  Изуродовавшую себя иранскую Анжелину Джоли посадили на 10 лет. За членовредительство
15:42  Утемуратов в роли грелки для Тузика. Бизнес одного из первых олигархов Казахстана распотрошат и "национализируют"
15:41  Вакцина для нефти: цена закрепилась на уровне $50 за баррель
15:40  Мы - не подарок. МИД Казахстана протестует против речей очередного российского "думца"
12:33  Умер Народный артист Валентин Гафт
11:37  Глава республиканцев Техаса Уэст призвал к созданию нового государства - "Союза Штатов"
11:11  Вертолет Ми-8АМТ впервые собрали в Казахстане
11:08  "Пил лекарства" - замакима района Кантаев арестован за пьяное вождение в Павлодар
10:36  Нары для Нурзады. Экс-начальницу женской колонии Атырау саму посадили
10:31  Японию накрыла третья волна КОВИД. ОлимпиАДА пройдет под капельницей, - Le Monde
10:27  Резиновой палкой по голове никак нельзя... В Узбе принят новый закон "О Национальной гвардии"
10:24  Киргизия. Бакиевский режим возвращается, - экс-президент Р.Отунбаева взвывает о помощи
10:08  Трамп на прощание разжигает конфликт в Западной Сахаре. Сделка Израиля и Марокко не принесет мира северу Африки, - "НГ"
10:06  Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС. Теперь заживем...
09:11  Верховный суд США отклонил иск штата Техас по выборам президента. В понедельник Трампа выставят из БелДома
00:14  Битва за "Северный поток-2" в самом разгаре, - О.Никифоров
00:06  Последним с кем общался убитый в Берлине чеченский боевик Хангошвили была... жена Саакашвили
00:03  Трамп наносит ответный удар, - Владимир Можегов
Пятница, 11.12.2020
22:57  В Афгане завершается формирование нового правительства
18:31  В Ташкенте возобновляется процесс о выселении семьи глухонемых инвалидов из собственного дома
18:26  50 дней в туркменских тюрьмах. Вспоминает бывшая жительница Ашхабада
18:13  Надежда Атаева: "Не удивлюсь, если скоро Шавкат Мирзиеев будет искать убежище у Путина"
18:00  Военный суд Ташкента оценил материальный ущерб за незаконное заключение реабилитированного тюрколога Андрея Кубатина в 45 долларов
17:17  В Латвии умер Ким Ки Дук
17:01  Потомки динлинов до сих пор живут в Монголии?
16:10  Умер известный каз-бизнесмен и экс-депутат Исахан Алимжанов ("Алси")
16:00  Шпионы Путина всюду выведывают высокие технологии, - Bild
15:53  Китайские хакеры зачем-то сломали госпортал Монголии
15:47  Анкара продвигает пешки на кавказской шахматной доске, - Мари Жего
15:44  Таджикские талибы анонсировали перенос джихада из Афганистана на родину, - А.Серенко
15:14  Дефляция, эта болезнь стагнирующего капитализма, добралась до Китая, - В.Катасонов
12:07  Число жертв коронавируса в США превысило потери во Второй мировой войне
11:35  Зачем акимат Усть-Каменогорска купил 237 тысяч ручек на 4 млн тенге. Рук не хватит
10:55  Найден и схвачен экс-глава Финпола Киргизии матерый "ошмяк" Таиров
10:36  Векторы НАТО, традиционные и не очень, - А.Бартош
10:35  Гори в аду! Филадельфийский архиепископ проклял Байдена
10:01  "Хуто-хуто-ряяяяянка!". Софа Ротару снова спивает клятым москалям
09:43  Мирзиеев раскритиковал хокимов за низкий охват населения спортом
09:04  Пекин укрепляет деэскалацию лагерями. Обустройство китайской армии на границе с Индией
08:52  Карабахский провал. Падение Армении предопределила техническая несостоятельность, - А.Рамм
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Азербайджанские политики требуют выгнать из Карабаха рос-миротворцев и добить армян
00:18 13.12.2020

Восстание в Баку? Азербайджанские политики требуют изгнать российских миротворцев из Карабаха | Русская весна
Группа руководителей политических партий и общественных организаций Азербайджана, представителей азербайджанской диаспоры неожиданно обратилась к международному сообществу с призывом заставить вывести российских миротворцев из Азербайджана.

Таким образом, часть азербайджанской элиты, по сути, восстала против президента, ведь Ильхам Алиев подписал трехсторонние договоренности и согласился со справедливым предложением Владимира Путина ввести миротворческий контингент для прекращения войны.

В обращении, адресованном ООН, постоянным членам Совбеза ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, Координационному бюро "Движения не присоединения", НАТО, Парламентской ассамблее НАТО, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, утверждается, что Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана были оккупированы Арменией в свое время при поддержке России.

Они указывают, что размещение в регионе после 44-дневной войны российских "миротворцев" (именно так в кавычках пишут местные националисты) было осуществлено в нарушение международных норм.

"Российские войска были развернуты без мандата ООН. Россия за сутки создала военные базы, оснастив свои силы боевым оружием, несовместимым с миротворческой деятельностью", - цитируют заявление местных русофобов азербайджанские СМИ.

Далее приводим пересказ обращения, опубликованный сайтом Turan.az, без изменения:

Правительство России подписало соглашение о регулировании деятельности миротворцев не с правительством Азербайджана, а с правительством оккупационной Армении, грубо нарушив суверенные права Азербайджанской Республики.

Несмотря на упразднение "Нагорно-Карабахской автономной области" решением парламента Азербайджана в 1991 году и изменение административно-территориальных единиц в некоторых регионах Азербайджана, российские "миротворцы", превысив свою миссию, взяли под контроль часть населенных пунктов бывшего Агдеринского района в Кельбаджарском и Тертерском районах.

Под предлогом соглашения о создании "гуманитарного коридора" российские "миротворцы" взяли под контроль город Лачин и 5-км зону вокруг него, что является "актом агрессии против территориальной целостности нашей страны и нерушимости ее государственных границ".

Правительство России препятствует передаче большинства регионов бывшего "Нагорно-Карабахского региона" под юрисдикцию Азербайджана и созданию в этих районах соответствующих государственных органов.

Российские "миротворцы" тесно сотрудничают с оккупационной Арменией, чтобы создать сепаратистскую "Нагорно-Карабахскую Республику" и продвигать ее как независимое государство.

Авторы обращения считают, что российские вооруженные силы должны быть немедленно выведены из страны за совершение незаконных действий, несовместимых с "миротворческой" миссией, тесное сотрудничество с оккупационной Арменией и лидерами сепаратистов-террористов так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" и нарушение суверенных прав Азербайджана.

Россия и Франция должны быть отстранены от сопредседательства в Минской группе ОБСЕ за грубое нарушение своих обязательств быть беспристрастными посредниками.

Соответствующие санкции и другие эффективные меры должны быть приняты против Армении за угрозу миру и международной безопасности в регионе при военно-политической поддержке России, а также за невыполнение резолюций Совета Безопасности ООН о безоговорочном выводе оккупационных войск из Азербайджана.

Обращение подписали глава партии Единого Азербайджана Национального единства Гаджибаба Азимов, председатель партии Граждан и развития Али Алиев, руководитель партии "Свобода" Ахмед Орудж, глава партии "Классический народный фронт" Мирмахмуд Миралиоглу, глава "Движения за демократию и благоденствие" Губад Ибадоглу, профессор университета американского штата Северная Каролина Али Аскеров, профессор Тофиг Шахтиахтинский, глава "Платформы демократических перемен" Али Мустафаев, глава Центра исследований "Восток-Запад" Арастун Оруджлу, глава Центра исследований безопасности Ильхам Исмаил, глава Центра содействия развитию журналистики Гулу Магеррамли, председатель Общества "Борчалы" Залимхан Мамедли.

Эта же группа лиц приняла отдельные обращения к президентам Азербайджана и Турции - Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом "принять необходимые меры для предотвращения любых действий российских „миротворцев", направленных против территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджанской Республики".

Также содержится просьба принять срочные меры для восстановления суверенных прав Азербайджана и деятельности соответствующих государственных органов в Ханкенди и прилегающих районах, находящихся под контролем российских "миротворцев" и армянских сепаратистов. Предлагается заключить соответствующие соглашения и контракты на размещение военного контингента Турецкой Республики на территориях, охватывающих бывший Нагорно-Карабахский регион с целью контроля над прекращением огня и обеспечения мирной жизни на этих территориях вместе с воинскими частями Азербайджана.

"Вооруженные силы России должны быть незамедлительно выведены из страны из-за незаконных действий, несовместимых с "миротворческой" миссией, тесного сотрудничества с оккупирующей Арменией и лидерами так называемого сепаратистско-террористического режима "НКР", - далее говорится в документе.

Содержится также призыв разработать и осуществить политические и политико-правовые меры по возвращению Зангезурского региона и других территорий, переданных Армении центральными органами Советского Союза в юрисдикцию Азербайджана в нарушение норм и принципов национального и международного права.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607807880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек
- В Сенате приняли законопроект о совершенствовании государственной службы
- По итогам 11 месяцев т. г. базовые отрасли экономики РК демонстрируют положительную динамику роста
- В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев
- Сообразят на троих
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в конференции "Digital Samruk-2020"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №813
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №821
- Отчетных дел мастера
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  