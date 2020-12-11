Азербайджанские политики требуют выгнать из Карабаха рос-миротворцев и добить армян

00:18 13.12.2020

Восстание в Баку? Азербайджанские политики требуют изгнать российских миротворцев из Карабаха | Русская весна

Группа руководителей политических партий и общественных организаций Азербайджана, представителей азербайджанской диаспоры неожиданно обратилась к международному сообществу с призывом заставить вывести российских миротворцев из Азербайджана.



Таким образом, часть азербайджанской элиты, по сути, восстала против президента, ведь Ильхам Алиев подписал трехсторонние договоренности и согласился со справедливым предложением Владимира Путина ввести миротворческий контингент для прекращения войны.



В обращении, адресованном ООН, постоянным членам Совбеза ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, Координационному бюро "Движения не присоединения", НАТО, Парламентской ассамблее НАТО, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, утверждается, что Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана были оккупированы Арменией в свое время при поддержке России.



Они указывают, что размещение в регионе после 44-дневной войны российских "миротворцев" (именно так в кавычках пишут местные националисты) было осуществлено в нарушение международных норм.



"Российские войска были развернуты без мандата ООН. Россия за сутки создала военные базы, оснастив свои силы боевым оружием, несовместимым с миротворческой деятельностью", - цитируют заявление местных русофобов азербайджанские СМИ.



Далее приводим пересказ обращения, опубликованный сайтом Turan.az, без изменения:



Правительство России подписало соглашение о регулировании деятельности миротворцев не с правительством Азербайджана, а с правительством оккупационной Армении, грубо нарушив суверенные права Азербайджанской Республики.



Несмотря на упразднение "Нагорно-Карабахской автономной области" решением парламента Азербайджана в 1991 году и изменение административно-территориальных единиц в некоторых регионах Азербайджана, российские "миротворцы", превысив свою миссию, взяли под контроль часть населенных пунктов бывшего Агдеринского района в Кельбаджарском и Тертерском районах.



Под предлогом соглашения о создании "гуманитарного коридора" российские "миротворцы" взяли под контроль город Лачин и 5-км зону вокруг него, что является "актом агрессии против территориальной целостности нашей страны и нерушимости ее государственных границ".



Правительство России препятствует передаче большинства регионов бывшего "Нагорно-Карабахского региона" под юрисдикцию Азербайджана и созданию в этих районах соответствующих государственных органов.



Российские "миротворцы" тесно сотрудничают с оккупационной Арменией, чтобы создать сепаратистскую "Нагорно-Карабахскую Республику" и продвигать ее как независимое государство.



Авторы обращения считают, что российские вооруженные силы должны быть немедленно выведены из страны за совершение незаконных действий, несовместимых с "миротворческой" миссией, тесное сотрудничество с оккупационной Арменией и лидерами сепаратистов-террористов так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" и нарушение суверенных прав Азербайджана.



Россия и Франция должны быть отстранены от сопредседательства в Минской группе ОБСЕ за грубое нарушение своих обязательств быть беспристрастными посредниками.



Соответствующие санкции и другие эффективные меры должны быть приняты против Армении за угрозу миру и международной безопасности в регионе при военно-политической поддержке России, а также за невыполнение резолюций Совета Безопасности ООН о безоговорочном выводе оккупационных войск из Азербайджана.



Обращение подписали глава партии Единого Азербайджана Национального единства Гаджибаба Азимов, председатель партии Граждан и развития Али Алиев, руководитель партии "Свобода" Ахмед Орудж, глава партии "Классический народный фронт" Мирмахмуд Миралиоглу, глава "Движения за демократию и благоденствие" Губад Ибадоглу, профессор университета американского штата Северная Каролина Али Аскеров, профессор Тофиг Шахтиахтинский, глава "Платформы демократических перемен" Али Мустафаев, глава Центра исследований "Восток-Запад" Арастун Оруджлу, глава Центра исследований безопасности Ильхам Исмаил, глава Центра содействия развитию журналистики Гулу Магеррамли, председатель Общества "Борчалы" Залимхан Мамедли.



Эта же группа лиц приняла отдельные обращения к президентам Азербайджана и Турции - Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом "принять необходимые меры для предотвращения любых действий российских „миротворцев", направленных против территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджанской Республики".



Также содержится просьба принять срочные меры для восстановления суверенных прав Азербайджана и деятельности соответствующих государственных органов в Ханкенди и прилегающих районах, находящихся под контролем российских "миротворцев" и армянских сепаратистов. Предлагается заключить соответствующие соглашения и контракты на размещение военного контингента Турецкой Республики на территориях, охватывающих бывший Нагорно-Карабахский регион с целью контроля над прекращением огня и обеспечения мирной жизни на этих территориях вместе с воинскими частями Азербайджана.



"Вооруженные силы России должны быть незамедлительно выведены из страны из-за незаконных действий, несовместимых с "миротворческой" миссией, тесного сотрудничества с оккупирующей Арменией и лидерами так называемого сепаратистско-террористического режима "НКР", - далее говорится в документе.



Содержится также призыв разработать и осуществить политические и политико-правовые меры по возвращению Зангезурского региона и других территорий, переданных Армении центральными органами Советского Союза в юрисдикцию Азербайджана в нарушение норм и принципов национального и международного права.