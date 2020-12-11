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Эрдоган vs Макрон: кто кому объявил "карабахский" мат? - И.Джорбенадзе
01:12 13.12.2020

Эрдоган vs Макрон: кто кому объявил "карабахский" мат?

Казалось, волны от "признания" Сенатом Франции НКР должны уже улечься, но жару добавило Нацсобрание. Париж явно открыл новый антитурецкий фронт в Европе.

В словах Эрдоган не стесняется, назвав Макрона "обузой для Франции".

Холодная война между Турцией и Францией "обрастает" новыми причинами - сейчас к ним прибавился географически далекий от Парижа Нагорный Карабах с его нерешенным политическим статусом и вмешательство Анкары в отношения между армянами и азербайджанцами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган весьма нервно отреагировал на резолюцию Сената, а затем и Нацсобрания Франции о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха и даже перешел на личности. Назвав Макрона "обузой для Франции", турецкий лидер разделил мнение своего коллеги Ильхама Алиева, что "если французы так любят армян, пусть передают им Марсель". Резолюцию французского Сената с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха он назвал "катастрофой", актом, посягающим на суверенитет Азербайджана, хотя документ этот обязывающей силы не имеет, и уже априори было понятно - правительство инициативу законодателей отвергнет.

Однако это "нет", прозвучавшее из Парижа, отношения с Анкарой не смягчили, и последняя карабахская война сыграла роль, так сказать, накопительного антитурецкого фактора если не для всего Евросоюза, то для его значительной части. Напомним, в ЕС Турцию не впускают едва ли не полвека, и вряд ли отношения между нею и Францией, отягощенные в последнее время из-за разногласий на почве Сирии, Ливии, Восточного Средиземноморья, а теперь - и Карабаха, не расширят пропасть между Брюсселем и Анкарой.

Помидорная геополитика

Собственно, причин, по которым некоторые европейские государства, в частности Греция и Кипр, требуют введения санкций против Турции, тоже предостаточно. И все же тема Карабаха стоит особняком, поскольку в нее плотно включены, помимо Франции, Россия и США. Пока американцам не до Карабаха, но когда Джо Байден займет свое место в Белом доме, маленький Степанакерт с высокой вероятностью станет разменной картой в большой политике, причем между государствами - членами НАТО, у которых, по идее, должны быть одни и те же "ценности".

Понятно, что резолюция французского парламента, как подчеркнули в Баку, "всего лишь бумажка", однако давшая Азербайджану основание требовать исключения Парижа из Минской группы за отсутствием у него нейтральной позиции. Что же, Франция об этом не знала, делая громкие заявления, пусть и отвергнутые МИД? Для чего она вообще пошла на такой шаг? Холостой выстрел только ради выстрела? Вряд ли.

Дело, вероятно, в том, что так называемый "армянский вопрос" имеет для Франции определенное внутриполитическое и внешнеполитическое значение. Да, в этой стране проживают около полумиллиона этнических армян, причем многие из них - видные люди вообще и в политике в частности. Вспомним, что Франция признала геноцид армян в Османской империи и даже приняла закон о криминализации его отрицания. Правда, Конституционный суд республики счел его не соответствующим Основному закону.

Численность армян во Франции и их возможности, конечно, кое-что решают в контексте реакции на карабахскую проблематику в условиях, когда в 2022 году в этой стране состоятся президентские выборы. На всем этом фоне далекий Карабах звучит звонко, но особый резонанс этой звонкости придает вмешательство Турции в дела Южного Кавказа, да и любого другого региона. И вообще Франция, проявляющая пассивность за все годы сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, наконец-то должна была хоть как-то прозвучать. Правда, уже после того, как в раздел Кавказа вступила тяжелая артиллерия - Россия и Турция.

Турецкие беспилотники в Карабахе: мифы и реальность

Заметим, что ни у Парижа, ни у Вашингтона (тоже сопредседателя) никто ни о чем не спрашивал: их просто игнорировали. Французам обидно - не столько из-за "руки Москвы", сколько "кулака Эрдогана". И надо постараться не потерять лицо. И камешки в сторону Турции полетели: своего рода предупреждение Эрдогану от ядерной державы по Северному Кипру и не только по нему. А там, гляди, подтянется и остальная Европа.

Между тем, пишет в Eurasia.Expert армянский политолог Бениамин Матевосян, хоть после 9 ноября боевые действия остановлены, "однако угроза не пропала", она нависла над армянской государственностью и приблизилась к границам РА. Соображения следующие: официальная Анкара осталась недовольна итогами войны. Президента Турции уже критикуют, задавая вполне объяснимые вопросы, к примеру, что получила страна, потратив миллионы долларов на карабахскую войну: "Оппозиция указывает Эрдогану, что в войну прямо вошла Турция, а военную базу в Карабахе получила Россия. … Это, в свою очередь, означает, что со стороны Турции не исключены действия, направленные на изменение итогов войны, и неслучайно, что уже … есть информация о том, что турецкие боевые подразделения переброшены в Ыгдир, в Нахичеван".

Матевосян утверждает, что Турция, имеет "план по нападению на Армению, который был разработан еще в начале 2000-х годов". Он якобы носит кодовое название "Алтай", и подразумевает полное уничтожение Армении и захват Еревана. Однако, по словам эксперта, "по итогам нынешней войны армянской стороне удалось остановить боевые действия… И помогла сделать это Россия".

Если эта информация соответствует действительности хотя бы частично, то вопрос признания независимости Карабаха в той же Франции будет поднят снова - в том или ином виде. Не исключено, что и некоторыми другими государствами Европы. Кстати, на другом континенте, в Канаде, сенат этой страны отверг проект резолюции о признании НКР в качестве независимого государства. Подчеркивается, что автором инициативы, которую забраковали 53 сенатора, выступил их коллега от Квебека, являющийся выходцем из Греции (!).

"Признание" Францией Карабаха стало насмешкой

Но вернемся к собственно Франции, в которой вопрос, почему страна не признала Карабах, продолжает муссироваться. К нему уже неоднократно возвращалось такое известное издание, как Le Figaro, которое, среди прочего, пишет: "Возможно, Франции пора задуматься о творческой дипломатии и признать, что, в конце концов, эта война, ее динамика и ее исход знаменуют собой не только поражение Армении, но и кризис французской дипломатии на Южном Кавказе".

Издание предлагает: "Набраться мужества и политической воли, чтобы подтвердить свою роль и позицию главного действующего лица в международной геополитике и таким образом принести мир народу Нагорного Карабаха".

Автор публикации считает, что Франция может взять на себя лидерство в вопросе Карабаха в рамках Евросоюза, призвав другие страны признать НКР, укрепив, таким образом, "амбиции ЕС, стремящегося стать крупным геополитическим игроком в международном масштабе". В конце концов, поясняет издание, признание статуса Нагорного Карабаха согласуется даже с переговорами в рамках Минской группы, предусматривающими, в том числе, и вопрос о самоопределении.

Как сказала одна из сенаторов, "на кон поставлена честь Франции". Но, заметим, она вспомнила о ней только тогда, когда "жареный петух" в виде Турции уже "клюнул" и стал прочно обосновываться не только на пространстве ЕС, но и Южного Кавказа, перебежав дорогу и Парижу, и Европе в целом, довольно равнодушно взиравшей почти три десятилетия на карабахскую проблематику. И теперь, надо думать, поезд ушел, и место Парижа и ЕС в целом в нем занято.

В среднесрочной перспективе это означает усиление противоречий в Европе, в том числе, на почве расширения турецкого военно-политического влияния с охватом Южного Кавказа и ожидания новых альянсов Анкары с нежелательными для ЕС игроками.

Ирина Джорбенадзе

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607811120
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