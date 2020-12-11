 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ненавидят и боятся. Америка хочет отвоевать космос у России и Китая, - К.Душенов
01:35 13.12.2020

Ненавидят и боятся
Америка хочет отвоевать космос у России и Китая

Константин Душенов

Новейшие технологии все более властно вторгаются в нашу повседневную жизнь. Особенно ярко это проявляется в области военного соперничества великих держав, ибо именно там сосредоточена большая часть прорывных технологических решений и перспективных технических проектов.

Военно-политическое руководство Америки это прекрасно понимает. В Вашингтоне уделяют первостепенное внимание всем аспектам современной гонки вооружений в наиболее передовых областях военного искусства. Так, 9 декабря на сайте Белого дома опубликована новая национальная космическая стратегия США. Этот документ стал результатом работы большого коллектива американских военных экспертов, усердно трудившихся целых два года - с той самой поры, как в 2018 году у Вашингтона появилась новая всеобъемлющая концепция национальной обороны. В рамках которой годом спустя, в 2019-м, в министерстве обороны Соединенных Штатов были созданы специальные Космические силы. И вот теперь, наконец, появился документ, определяющий основы государственной политики Вашингтона в этой важнейшей области современного вооруженного противостояния.

Американские специалисты из самых разных областей знания давно предупреждали свое правительство: "Космическое пространство неотвратимо становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками. Китай и Россия активно наращивают свои военные возможности в космическом пространстве. Спутники-убийцы и орбитальные пушки уже не являются фантастическими сюжетами голливудских блокбастеров. Не менее быстро растут возможности Москвы и Пекина по уничтожению космических аппаратов ракетным ударом с земной поверхности. Поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости надежно защитить орбитальную группировку своих спутников, а также пресечь любую агрессию в космическом пространстве и отразить любую угрозу из космоса своей наземной инфраструктуре, критически важной для выживания Америки".

И вот, наконец, их голоса услышаны. Дядя Сэм, похоже, решил, не долго думая, приватизировать все околоземное космическое пространство. В новой космической стратегии США говорится, что сам-то Вашингтон "демонстрирует в космосе ответственное поведение", зато его противники и конкуренты, можно сказать, совершенно распоясались. Поэтому новая стратегия гласит: "Абсолютно необходимо, чтобы Соединенные Штаты адаптировали работу своих ведомств, занимающихся обеспечением национальной безопасности, для сдерживания враждебных действий в космосе со стороны наших соперников. Мы должны строить свою политику, разрабатывать свои доктрины, совершенствовать принципы засекречивания информации в сфере безопасности, а также развивать свои вооруженные силы, исходя из необходимости отражения агрессии и защиты интересов Соединенных Штатов в космосе…"

Далее свежеиспеченная американская доктрина гласит, что в последние годы космос окончательно стал сферой ведения боевых действий, которые происходят якобы из-за желания злых соперников США бросить доброму Вашингтону вызов в этой важнейшей области человеческой деятельности. И таким-де "космическим хулиганам" пора надавать по рукам. Дать им, так сказать, полный демократическо-американский, военно-космический отпор и отлуп. А выполнением этой благородной задачи займутся Космические силы США, созданные в Пентагоне декабре 2019 года.

А чтобы ни у кого не осталось сомнений в бескорыстном американском благородстве и варварском русском (да и китайском тоже) коварстве, глава национальной разведки США Джон Рэтклифф 9 декабря, т.е. в тот же день, когда на сайте Белого дома появилась новая космическая доктрина, заявил, что Россия действует в космосе безответственно и провокационно, что Москва на самых разных околоземных орбитах регулярно создает потенциально опасные космические ситуации, которые угрожают американским интересам, а значит, интересам всего цивилизованного мира и прогрессивного человечества. Ну, и Китай, конечно, тоже совсем зарвался…

Впрочем, как только речь заходит о конкретных примерах, сразу становится понятным, что американцев на самом деле интересует вовсе не прогрессивное человечество. Их тревожит и мучит наметившееся отставание от Москвы в области новейших космических, антиспутниковых и противоракетных комплексах вооружения.

Именно поэтому из одной американской газеты в другую, от одного высокопоставленного оратора к другому кочуют страшилки о русских "спутниках-убийцах", заполонивших-де все орбиты, о сверхэффективной антиспутниковой и противоракетной системе А-235 "Нудоль", способной сбивать как атакующие боеголовки американских межконтинентальных баллистических ракет, так и военные спутники Пентагона на высотах более 200 км, о новой системе русской воздушно-космической обороны С-500 "Прометей" и о возможном вооружении тяжелых перехватчиков Миг-31 антиспутниковыми ракетами.

Американцы подают все эти наши достижения, как леденящий душу пример "российской агрессии" в космическом пространстве. А мы - считаем все это выдающимися достижениями лучшей в мире русской военно-научной школы, достижениями наших несравненных ученых, технологов и конструкторов.

Американцы недовольны и возмущены, испуганы и обозлены. Но нам не нужны ни их симпатии, ни признания наших заслуг. В Древнем Риме в таких случаях говорили: "Пусть ненавидят, лишь бы боялись!" Американцы сейчас боятся… И правильно делают, кстати говоря.

Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!

Источник - Завтра
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