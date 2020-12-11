О неизбежности распада мира на валютные зоны, - М.Хазин

01:49 13.12.2020

О неизбежности распада мира на валютные зоны



Михаил Хазин



Впервые тема развала долларовой системы была подробно описана в книге А.Кобякова и М.Хазина "Закат империи доллара и конец "Pax Americana", которая вышла в 2003 году. Сегодня она стала уже общим местом, про нее говорят даже руководители бреттон-вудских институтов, МВФ и ФРС. Но все-таки главный вопрос, который все время возникает перед всеми участниками экономических процессов (даже откровенными обывателями): "Неужели нельзя остановить деструктивные процессы, остановить распад?"



Надежды, как известно, юношей питают. А что касается реальности… Реальность лежит глубоко в области психологии. Дело в том, что любая экономическая модель построена на собственности. Если базовые институты, которые поддерживают действующую экономическую модель способны отстаивать легитимность собственности, то она будет работать. А вот если нет… И вот тут начинается самый интересный момент.



Дело в том, что собственность всего и везде носила сакральный характер. Откуда, собственно, и появилось крылатое выражение "священное право частной собственности". В СССР, к слову, священной была собственность государственная, но это не удивительно, в разных экономических моделях сакральность разная. Отметим, что сакральности в модели может и не быть, пример - Китай.



"Винтовка рождает власть!" - говорил Мао, и это типичный пример права силы



В реальности, к слову сказать, Мао выиграл как раз потому, что за ним была сакральность "Красного" глобального проекта, а вот сегодня у Китая серьезные проблемы: он может что-то где-то за пределами своих границ купить, но гарантировать, что все остальные признают это право Китая - он не может, поскольку это право не подтверждено соответствующей сакральностью. Иными словами, местные силы (люди, власти, институты) могут это владение поставить под вопрос (например, обвинив Китай в нарушении правил и законов при покупке). А одной силы для обеспечения своего права собственности явно не хватает, не говоря уже о том, что это значительно снижает стоимость самого объекта владения (в связи с ростом издержек на его обеспечение).



Иными словами, необходима какая-то веская для всех (или почти всех) причина, по которой право собственности принимается всем обществом, на территории которого она находится. Если такого нет…



У современной российской власти есть серьезные проблемы потому, что она отказывается признать незаконность и преступность приватизации, которая не признана российским обществом. Вначале власть ее поддерживала, сейчас - эта проблема замалчивается, но общественное мнение не меняется. С чем это связано?



А с очень простой вещью. Приватизация проходила в рамках логики либеральной сакральности, навязанной нам Западом. Беда в том, что ценности, которые финансовый глобализм ("Западный" глобальный проект) навязывает России, находятся в жестком противоречии с ценностями православными (и вообще авраамическими). Поскольку приватизированная собственность оправдывалась именно либеральной сакральностью - она в России не признана и признана уже не будет, либеральная ценностная система в России проиграла. А потому, с приватизацией еще предстоит разобраться.



Беда для "Западного" проекта состоит в том, что главная логика обоснования его ценностей построена на том, что тот, кто им следует, станет богатым. Именно через доступ к богатству покупались элиты стран, которые отстаивают традиционные ценности. Ну, а те уже старались внедрить соответствующие ценности в своих странах. Но из-за разрушения главного инструмента создания богатства (точнее, снижения его эффективности до нуля, инвестиции эмитированных долларов больше не приносят роста благосостояния), контролируемого "Западным" глобальным проектом, произошло разрушение всей его сакральности!



Люди стали обнаруживать, что следование либеральным ценностям в последние лет 15-20 гарантированного богатства не приносят! Вспомните, как это было у нас. Первые сторонники либеральных ценностей стали олигархами, следующее поколение - просто богатыми людьми, поколение 10-х годов уже с трудом выколачивало какие-то более или менее приемлемые бонусы, а что могут получить российские сторонники либеральных ценностей сегодня? Ну, посмотрите на Украину, посмотрите на Белоруссию! В лучшем случае, речь может идти о месте среднеоплачиваемого программиста в Чехии или в Эстонии. А в худшем? Умереть или покалечиться в Донбассе или сесть в тюрьму в Белоруссии?



А когда разрушается сакральность, немедленно разрушается и основанная на ней система легитимности собственности. Началось это разрушение на Кипре после 2008 года, но активно продолжается уже сейчас. Право начинает доминировать. Китайскую собственность гнобят в США (да и в других странах), Евросоюз уже начал операцию по конфискации вкладов иностранцев (в том числе, граждан России) в своих банках и так далее. А сохранить единую долларовую систему без системы гарантий собственности - невозможно, это даже дети могут понять.



К слову, вся история последних выборов в США очень много добавила к этому разрушению. Логика же выборов проста: мы платим налоги, значит - имеем право направлять своих представителей, которые следят, чтобы эти деньги тратились в наших интересах. А что в реальности? Было ваше - стало наше, как хотим, так и тратим, все равно вы нас изберете, поскольку мы контролируем избирательные технологии.



Какая альтернатива? Право силы? Оно всегда ограничено. И действует не очень долго. Даже в Средние века феодалы быстро поняли, что постоянно воюя друг с другом счастливой жизни не получишь! И стали апеллировать к Церкви и к главе государства, который был помазан на царство. Ну, или на королевство. То есть - к власти, которая носит сакральный характер. Для чего? Для подтверждения своих прав на собственность, в то время - на землю.



Отсюда немедленно следует, что распад мира на валютные зоны будет связан с тем, кто какое сакральное обоснование предъявит для обеспечения права собственности на соответствующей территории. У кого такого обеспечения нет, практически наверняка быстро проиграет, к нему даже апеллировать не стоит, это бессмысленно. То есть, если у вас есть собственность, то нужно, в первую очередь, искать ту сакральную силу, которая готова эту вашу собственность подтвердить. И договариваться с теми, кто ее поддерживает. Иначе можно быть уверенным, что собственность окажется потеряна.



Собственно, наши построения в рамках проекта "Мост в будущее" связаны как раз с тем, что базовых носителей сакральности в мире не так много. И именно они являются сегодня главными игроками на мировой арене, которую мы моделируем по (условным) правилам бриджа. Поэтому я не буду сейчас обсуждать, кто какую сакральность может использовать и какая страна будет (относительным) победителем. Важен главный вывод: смотреть нужно не на экономику, а на идею. Будет идея - будет выигрыш по итогам распада "Западного" глобального проекта.



В заключение повторю базовые выводы. Ключевой проблемой транснациональных финансистов стало разрушение их базовой сакральности. Именно из-за этого они не могут сохранять легитимность собственности в глобальном масштабе, что неминуемо влечет за собой разрушение мировой долларовой системы. И кто придет ей на смену, будет решаться не в борьбе экономик, а в борьбе идей. Но об этом - не сейчас.