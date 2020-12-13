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О Международном уголовном суде, глобальном управлении и Украине, - А.Мезяев
08:29 13.12.2020

Как прокурора МУС из Гамбии научили писать по-украински

11 декабря прокурор Международного уголовного суда (МУС) Ф. Бенсуда объявила о том, что она завершила предварительное рассмотрение ситуации на Украине и приняла решение о том, что данная ситуация должна стать объектом рассмотрения в суде.

Напомним: Статут МУС предусматривает два статуса ситуации в той или иной стране – статус "предварительного рассмотрения" и статус "официального расследования". До сих пор (с 2014 года) ситуация на Украине находилась на стадии предварительного рассмотрения. И вот прокурор МУС объявила о его результатах.

Она сообщила, что во время предварительного изучения ситуации на Украине получила подробную информацию о расследованиях и о судебных процессах в этой стране, совершенных "всеми сторонами конфликта". В связи с отсутствием конкретных ссылок на эти судебные процессы остается загадкой, какие именно процессы и какие "стороны конфликта" имеются в виду. Не удивимся, если такими "сторонами" окажутся Янукович и… Россия. Исходя из ранее опубликованных документов предварительного рассмотрения украинской ситуации, прокурор МУС думает именно так. Лица, совершившие в стране государственный переворот и применившие насилие к части собственного населения, в Гааге рассматриваются как законная власть!

Ф. Бенсуда заявила, что на Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности, и выделила три категории:

– преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий;

– преступления, совершенные во время содержания под стражей;

– преступления, совершенные в Крыму.

Она заявила также, что "не исключает возможности возбуждения производства по иным составам преступлений".

Ф. Бенсуда сообщила, что при принятии данного решения она учитывала "национальные процессуальные действия, инициированные Российской Федерацией". Однако она решила начать официальное расследование, поскольку как Украина, так и… Россия "бездействуют в отношении категорий лиц и деяний, которые были выявлены Канцелярией, или тем, что национальная судебная система "отсутствует" на территории, находящейся под контролем противной стороны, что лишает компетентные органы способности получить в свое распоряжение обвиняемого(-ых) или необходимые доказательства и свидетельские показания или препятствует осуществлению ими соответствующих процессуальных действий еще по каким-либо иным причинам".

Данный пассаж делает более понятным ход рассуждений прокурора МУС: она пытается не просто сделать Россию участником конфликта, но и возложить на Россию обязанности "оккупирующей державы" и в отношении Крыма (она прямо пишет в своих сочинениях: "аннексия Россией Крыма"), и в отношении восточных областей Украины.

11 декабря прокурор Международного уголовного суда (МУС) Ф.Бенсуда объявила о том, что она завершила предварительное рассмотрение ситуации на Украине и приняла решение о том, что данная ситуация должна стать объектом рассмотрения в суде.

Прокурор МУС Ф. Бенсуда разразилась в "Твиттере" сообщением на украинском языке.

Комично выглядят жалобы прокурора МУС на "тяжелое положение", в котором якобы находится ее канцелярия "в силу ограниченности потенциала". Этот плач гамбийской Ярославны рассчитан на выбивание новых денег на новые расследования. Вероятно, готовятся новые формы финансирования со стороны неких "спонсоров", которые платят только за любимую ими музыку. Это хорошо известно по примеру деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии, когда некоторые государства финансировали не трибунал в целом (хотя и это является очевидной формой воздействия на его деятельность), а проведение конкретных расследований в отношении конкретных сторон конфликта. Такая вот "независимость и беспристрастность"…

В своей "заяве" прокурор МУС выразила надежду на сотрудничество российских властей, чтобы "определить, как наилучшим образом обеспечить выполнение правосудия, исходя из основополагающего принципа взаимодополняемости действий на национальном и международном уровнях". Вряд ли прокурору МУС действительно нужно сотрудничество России. Публикации ее расследований в предыдущие годы показали, что она выполняет заказ на юридическую демонизацию России в украинском конфликте. И делает это юридически настолько грубо, что сомнений в недобросовестном характере ее действий не остается.

Решение прокурора МУС Ф. Бенсуды по ситуации на Украине следует рассматривать в контексте других только что объявленных ею решений – по ситуациям в Нигерии и в Ираке.

Прокурор МУС заявила, что Международный уголовный суд намерен теперь войти и в Нигерию. И будут тысячу раз посрамлены те, кто предполагают, что Международный уголовный суд собирается бороться там с "Боко Харам", терроризирующим страну более десятилетия. Главное острие "услуг" МУС будет направлено на правительство Нигерии, которое якобы допускает нарушения "прав человека" в борьбе с террористами "Боко Харам".

Решение прокурора МУС по ситуации в Ираке – совершенно иное. Здесь Ф. Бенсуда сообщила, что проводить расследование не будет. Ведь ситуация в Ираке стала бы расследованием преступлений американских войск во время их вторжения в Ирак!

Следует обратить внимание на то, что Ф. Бенсуда (занимающая должность главного прокурора МУС с 2012 года) уходит со своего поста в начале 2021 года. Однако процесс передачи власти в этом органе глобального управления недавно забуксовал. Выдвинутые кандидаты встретили резкий отпор ряда государств, прежде всего африканских. И неудивительно, ибо по существующей договоренности должность главного прокурора МУС должен занять представитель Европы, а значит, Африка почувствовала себя ущемленной. Она приняла решение не просто голосовать за того или иного кандидата, а оказать свое влияние на отбор кандидатов. Это ей (хотя в "бунте" принимает участие не только Африка) удалось. Буквально перед самыми выборами Ассамблея государств-участников Статута МУС была вынуждена расширить число кандидатов.

Такой поворот в процессе передачи власти в МУС оказал влияние и на "расправу" Бенсуды со списком дел, находящихся на "предварительном рассмотрении". Исход выборов нового прокурора МУС теперь не столь предопределен, поэтому Бенсуду ее хозяева (нынешний прокурор МУС не является самостоятельной фигурой даже среднего уровня) заставили быстро принять окончательные решения. То, что эти решения принимались второпях, подтверждается отсутствием у них правовых обоснований. Ранее все решения о прекращении дел оформлялись подробными правовыми обоснованиями, решения же о переходе дел предварительного рассмотрения в дела для официального расследования всегда оформлялись текстами запросов прокурора судьям. На этот раз ничего такого нет, нам просто сообщают о принятом решении.

Видно, те, кто продвигали Ф. Бенсуду на прокурорскую должность в МУС, теряют позиции и готовы к такому исходу. О том, кто захватит или сохранит власть в этом органе глобального управления – "мiжнародном кримiнальном суде", станет известно в ближайшие недели. 14 декабря начинается сессия Ассамблеи государств-участников Статута МУС, которая продлится до 23 декабря…

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 13.12.2020

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607837340
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