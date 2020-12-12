 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.12.2020
14:03  Умер экс-аким Южно-Казахстанской области академик Калык Абдуллаев
10:28  В Киргизии "закрыли" очередного коррупционера из бывшего руководства ГКНБ. Генерал Чоткараев ответит сполна
10:01  Мега-скандал. Бухарский прокурор Фозилов публично (через соцсети) обвинил генпрокурора Юлдашева в "преступлениях"
09:58  В Тегеране казнили через повешение "иранского Навального" журналиста Рухоллу Зама
09:28  Для белых американцев речь идет о жизни и смерти.., - Д.Седов
08:29  О Международном уголовном суде, глобальном управлении и Украине, - А.Мезяев
01:49  О неизбежности распада мира на валютные зоны, - М.Хазин

01:47  Демография, инновации: почему европейская экономика 40 лет находится в упадке, - Le Monde
01:35  Ненавидят и боятся. Америка хочет отвоевать космос у России и Китая, - К.Душенов
01:12  Эрдоган vs Макрон: кто кому объявил "карабахский" мат? - И.Джорбенадзе
01:03  Куда заведет Центральную Азию ее "многовекторность"
00:48  Прерванный прыжок в высоту: куда пойдет экономика Индии после коронавируса? - О.Поляков
00:18  Азербайджанские политики требуют выгнать из Карабаха рос-миротворцев и добить армян
Суббота, 12.12.2020
23:53  В Карабахе опять бои. Азервойска атакуют армянские села в Гадрутском районе
23:04  Почему казахи не создали ничего подобного (тем более равноценного) кыргызскому историческому фильму "Курманжан датка" ? - Н.Нуртазина
15:59  В Казахстане выпустили серебряную монету в честь космических первопроходцев Белки и Стрелки (фото)
15:58  Борис Кагарлицкий: "Путину становится опасно уезжать из бункера"
15:56  Открытый вызов пантюркистов и помидорная блокада
15:54  Фейк об изнасилованной девушке стал одной из причин кордайских погромов
15:53  Брейк-данс официально признан Олимпийским видом спорта. Очередь за кокпаром?
15:50  В Хиве снесли часть стены дворца Таш-ховли. "Сургут-нефть" постарался
15:46  Изуродовавшую себя иранскую Анжелину Джоли посадили на 10 лет. За членовредительство
15:42  Утемуратов в роли грелки для Тузика. Бизнес одного из первых олигархов Казахстана распотрошат и "национализируют"
15:41  Вакцина для нефти: цена закрепилась на уровне $50 за баррель
15:40  Мы - не подарок. МИД Казахстана протестует против речей очередного российского "думца"
12:33  Умер Народный артист Валентин Гафт
11:37  Глава республиканцев Техаса Уэст призвал к созданию нового государства - "Союза Штатов"
11:11  Вертолет Ми-8АМТ впервые собрали в Казахстане
11:08  "Пил лекарства" - замакима района Кантаев арестован за пьяное вождение в Павлодар
10:36  Нары для Нурзады. Экс-начальницу женской колонии Атырау саму посадили
10:31  Японию накрыла третья волна КОВИД. ОлимпиАДА пройдет под капельницей, - Le Monde
10:27  Резиновой палкой по голове никак нельзя... В Узбе принят новый закон "О Национальной гвардии"
10:24  Киргизия. Бакиевский режим возвращается, - экс-президент Р.Отунбаева взвывает о помощи
10:08  Трамп на прощание разжигает конфликт в Западной Сахаре. Сделка Израиля и Марокко не принесет мира северу Африки, - "НГ"
10:06  Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС. Теперь заживем...
09:11  Верховный суд США отклонил иск штата Техас по выборам президента. В понедельник Трампа выставят из БелДома
00:14  Битва за "Северный поток-2" в самом разгаре, - О.Никифоров
00:06  Последним с кем общался убитый в Берлине чеченский боевик Хангошвили была... жена Саакашвили
00:03  Трамп наносит ответный удар, - Владимир Можегов
Пятница, 11.12.2020
22:57  В Афгане завершается формирование нового правительства
18:31  В Ташкенте возобновляется процесс о выселении семьи глухонемых инвалидов из собственного дома
18:26  50 дней в туркменских тюрьмах. Вспоминает бывшая жительница Ашхабада
18:13  Надежда Атаева: "Не удивлюсь, если скоро Шавкат Мирзиеев будет искать убежище у Путина"
18:00  Военный суд Ташкента оценил материальный ущерб за незаконное заключение реабилитированного тюрколога Андрея Кубатина в 45 долларов
17:17  В Латвии умер Ким Ки Дук
17:01  Потомки динлинов до сих пор живут в Монголии?
16:10  Умер известный каз-бизнесмен и экс-депутат Исахан Алимжанов ("Алси")
16:00  Шпионы Путина всюду выведывают высокие технологии, - Bild
15:53  Китайские хакеры зачем-то сломали госпортал Монголии
15:47  Анкара продвигает пешки на кавказской шахматной доске, - Мари Жего
15:44  Таджикские талибы анонсировали перенос джихада из Афганистана на родину, - А.Серенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Для белых американцев речь идет о жизни и смерти.., - Д.Седов
09:28 13.12.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 12.12.2020 |
Для белых американцев речь идет о жизни и смерти неповторимой для них Америки
Команда Трампа не намерена сдаваться

Верховный суд США отказал в рассмотрении иска штата Техас по выборам Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане проведенным, по мнению генерального прокурора Техаса, с нарушениями конституции. Иск по сути изложенных обвинений не рассматривался, а ответ Верховного суда гласит, что не дело одного штата вмешиваться в избирательный процесс других штатов.

Между тем претензии техасцев поддержали еще 19 штатов Америки, а накануне решения Верховного суда издание Тhe Epochtime сообщило, что, по его данным, число штатов – сторонников иска возрастет до 39.

На фоне эйфории демократов реакция в лагере Дональда Трампа отнюдь не выглядит пораженческой. Президент Трамп написал в "Твиттере": суд "подвел нас", он не обладает "ни мудростью, ни смелостью". По словам Трампа, иск "был выброшен" без рассмотрения причин его подачи.

В СМИ штата Техас широко цитируются 11 причин иска, которые, по мнению техасцев, четко отражают его обоснованность. В том числе утверждается:

– Техас имеет право требовать, чтобы все штаты следовали установленному конституцией порядку голосования;

– в четырех штатах (Пенсильвании, Джорджии, Висконсине, Мичигане) власти штатов узурпировали свои полномочия и изменили статус выборов;

– продление в этих штатах времени подсчета после его официального окончания привело к тому, что "подоспел поток бюллетеней по почте", изменивший результаты в пользу Байдена;

– имеется перечень фактов, которым не дается убедительного объяснения, включая факты, ставшие известными широкой общественности.

Главной причиной расширяющегося недовольства решением Верховного суда называется глумление над "американской мечтой". Крепнет убежденность белых американцев-протестантов (WASP) в том, что "глубинное государство" нанесло им тяжелый удар. Не случайно эпицентром протеста стал Техас – штат, в котором доминируют белые.

Американец может быть разным, но когда пытаются ущемить его личную свободу, в нем просыпается память беспощадных покорителей Дикого Запада. Это хорошо понимает команда Трампа, которая сегодня сцементирована волей руководителей Пентагона и военной разведки. Команда во главе с генералом Майклом Флинном считает возможным вооруженное сопротивление захвату власти демократами. Для нее приход Джо Байдена на пост президента – это государственный переворот. Данная группа держит под контролем Вооруженные силы США, включая 82-ю воздушно-десантную дивизию, которая считается наиболее эффективной при реагирования на внештатные ситуации.

Возможное дальнейшее развитие событий выглядит серьезно. В ответ на отказ Верховного суда член Палаты представителей Техаса республиканец Кайл Бидерманн выдвинул предложение провести в стране референдум по выходу штата Техас из состава Соединенных Штатов Америки. Председатель отделения республиканской партии в Техасе Аллен Уэст заявил, что "развод" станет логическим следствием нарушения закона в "спорных" штатах. "Возможно, законопослушным штатам следует объединиться и создать союз, который будет соблюдать конституцию", – заявил Уэст.

Основной тезис Трампа – недопустимость передачи власти Байдену до полного прояснения всех спорных вопросов. Это означает, что действующий президент США не намерен соглашаться с итогами голосования коллегии выборщиков 14 декабря, если те признают победу Байдена. В таком случае страна разделится на два лагеря.

Команда Дональда Трампа

Фото: REUTERS Carlos Barria

Сейчас Трамп рассчитывает, что он успеет обнародовать через своих спецпредставителей пакеты компрометирующих материалов на Хантера Байдена, сына Джо Байдена, и ряд других лиц. Если же демократы сорвут эти попытки, президент готов пойти дальше и с приближением срока инаугурации (20 января) ввести ограниченное особое положение со ссылкой на Закон о мятеже 1807 года. В таком случае к должностным лицам, которые нарушили конституцию в процессе выборов, будут применены меры задержания, ареста и военного судопроизводства. Далее будут назначены новые выборы.

Команда Трампа сознает, что такие шаги резко повышают вероятность возникновения гражданской войны, но готова на риск. За аргументами сторонников действующего президента – убежденность в том, что в разгоревшейся схватке речь идет о жизни и смерти той Америки, которая является для них единственной и неповторимой.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607840880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек
- В Сенате приняли законопроект о совершенствовании государственной службы
- По итогам 11 месяцев т. г. базовые отрасли экономики РК демонстрируют положительную динамику роста
- В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев
- Сообразят на троих
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в конференции "Digital Samruk-2020"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №813
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №821
- Отчетных дел мастера
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  