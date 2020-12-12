Для белых американцев речь идет о жизни и смерти.., - Д.Седов

09:28 13.12.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 12.12.2020 |

Для белых американцев речь идет о жизни и смерти неповторимой для них Америки

Команда Трампа не намерена сдаваться



Верховный суд США отказал в рассмотрении иска штата Техас по выборам Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане проведенным, по мнению генерального прокурора Техаса, с нарушениями конституции. Иск по сути изложенных обвинений не рассматривался, а ответ Верховного суда гласит, что не дело одного штата вмешиваться в избирательный процесс других штатов.



Между тем претензии техасцев поддержали еще 19 штатов Америки, а накануне решения Верховного суда издание Тhe Epochtime сообщило, что, по его данным, число штатов – сторонников иска возрастет до 39.



На фоне эйфории демократов реакция в лагере Дональда Трампа отнюдь не выглядит пораженческой. Президент Трамп написал в "Твиттере": суд "подвел нас", он не обладает "ни мудростью, ни смелостью". По словам Трампа, иск "был выброшен" без рассмотрения причин его подачи.



В СМИ штата Техас широко цитируются 11 причин иска, которые, по мнению техасцев, четко отражают его обоснованность. В том числе утверждается:



– Техас имеет право требовать, чтобы все штаты следовали установленному конституцией порядку голосования;



– в четырех штатах (Пенсильвании, Джорджии, Висконсине, Мичигане) власти штатов узурпировали свои полномочия и изменили статус выборов;



– продление в этих штатах времени подсчета после его официального окончания привело к тому, что "подоспел поток бюллетеней по почте", изменивший результаты в пользу Байдена;



– имеется перечень фактов, которым не дается убедительного объяснения, включая факты, ставшие известными широкой общественности.



Главной причиной расширяющегося недовольства решением Верховного суда называется глумление над "американской мечтой". Крепнет убежденность белых американцев-протестантов (WASP) в том, что "глубинное государство" нанесло им тяжелый удар. Не случайно эпицентром протеста стал Техас – штат, в котором доминируют белые.



Американец может быть разным, но когда пытаются ущемить его личную свободу, в нем просыпается память беспощадных покорителей Дикого Запада. Это хорошо понимает команда Трампа, которая сегодня сцементирована волей руководителей Пентагона и военной разведки. Команда во главе с генералом Майклом Флинном считает возможным вооруженное сопротивление захвату власти демократами. Для нее приход Джо Байдена на пост президента – это государственный переворот. Данная группа держит под контролем Вооруженные силы США, включая 82-ю воздушно-десантную дивизию, которая считается наиболее эффективной при реагирования на внештатные ситуации.



Возможное дальнейшее развитие событий выглядит серьезно. В ответ на отказ Верховного суда член Палаты представителей Техаса республиканец Кайл Бидерманн выдвинул предложение провести в стране референдум по выходу штата Техас из состава Соединенных Штатов Америки. Председатель отделения республиканской партии в Техасе Аллен Уэст заявил, что "развод" станет логическим следствием нарушения закона в "спорных" штатах. "Возможно, законопослушным штатам следует объединиться и создать союз, который будет соблюдать конституцию", – заявил Уэст.



Основной тезис Трампа – недопустимость передачи власти Байдену до полного прояснения всех спорных вопросов. Это означает, что действующий президент США не намерен соглашаться с итогами голосования коллегии выборщиков 14 декабря, если те признают победу Байдена. В таком случае страна разделится на два лагеря.



Команда Дональда Трампа



Фото: REUTERS Carlos Barria



Сейчас Трамп рассчитывает, что он успеет обнародовать через своих спецпредставителей пакеты компрометирующих материалов на Хантера Байдена, сына Джо Байдена, и ряд других лиц. Если же демократы сорвут эти попытки, президент готов пойти дальше и с приближением срока инаугурации (20 января) ввести ограниченное особое положение со ссылкой на Закон о мятеже 1807 года. В таком случае к должностным лицам, которые нарушили конституцию в процессе выборов, будут применены меры задержания, ареста и военного судопроизводства. Далее будут назначены новые выборы.



Команда Трампа сознает, что такие шаги резко повышают вероятность возникновения гражданской войны, но готова на риск. За аргументами сторонников действующего президента – убежденность в том, что в разгоревшейся схватке речь идет о жизни и смерти той Америки, которая является для них единственной и неповторимой.