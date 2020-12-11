В Тегеране казнили через повешение "иранского Навального" журналиста Рухоллу Зама

09:58 13.12.2020

В Иране казнили руководителя новостного портала Amad News, оппозиционного журналиста Рухоллу Зама, который активно освещал протесты в стране в 2017-2018 годах.



Оппозиционный журналист Рухолла Зам был казнен через повешение в субботу в Иране, сообщает агентство Mehr News.



Рухолла Зам был руководителем новостного портала и Telegram-канала Amad News и активно освещал протесты декабря 2017-января 2018 года во всем Иране.



Суд в июне приговорил Рухоллу Зама к смертной казни за "коррупцию на Земле" - обвинение, которое часто используется в делах, связанных со шпионажем или попытками свергнуть правительство Ирана, уточняет "Аль-Джазира".



Зам несколько лет проживал в изгнании во Франции, когда был арестован иранскими спецслужбами в октябре 2019 года. Обстоятельства того, как и где он был задержан, неизвестны. Перед задержанием он покинул Францию, сообщает CNN.