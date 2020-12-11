Мега-скандал. Бухарский прокурор Фозилов публично (через соцсети) обвинил генпрокурора Юлдашева в "преступлениях"

10:01 13.12.2020 Прокурор Бухары обратился к президенту из-за дела, в котором якобы замешан генпрокурор

Прокурор Бухары Жасур Фозилов выступил с обращением к президенту и главе его администрации из-за дела, в котором, возможно, замешан генпрокурор Нигматилла Юлдашев. Он утверждает, что в отношении него началась проверка, когда он поручил вызвать на допрос представителя компании, который якобы в хороших отношениях с главой Генкуроратуры. Ведомство сообщило, что проверка ведется на основе жалобы предпринимателя, который заявил об угрозе со стороны прокурора.



Прокурор Бухары Жасур Фозилов 11 декабря выступил в социальных сетях с обращением к соотечественникам, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву и главе администрации президента Зайнилобиддину Низомиддинову.



Он сообщил, что в отношении него с 1 декабря проводится служебная проверка, и заявил о готовности ответить перед законом за возможные правонарушения.



"Но я хочу рассказать о совершаемых преступлениях со стороны генерального прокурора и его трех сотрудников. Злоупотребление должностными полномочиями, выход за рамки", - начал он.



Жасур Фозилов утверждает, что он согласился временно покинуть свой пост, чтобы не вмешиваться в ход служебной проверки. По его словам, служебная проверка проводится "с попиранием закона и в своих личных интересах".



Он сообщил, что прокуратура Бухары ведет следствие по уголовному делу о фирме, которая занимается незаконным обналичиванием денег. Дело открыто по статье 184 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей).



"У фирмы есть случай сокрытия налогов в 10 млрд сумов по статье 184. Я сказал своему следователю Санжару Уринову, чтобы он вызвал всех с оборотом выше 1 млрд сумов, кто связывался по этому случаю [с этой фирмой], кто обналичивал деньги, и решил вопрос об их ответственности. Я сказал, чтобы он нашел настоящего владельца фирмы. Среди вызванных была компания Mustahkam Qurilish [Development], строители на „Крытом рынке" (снесенный в начале 2017 года рынок „Дилкушо" - ред.)", - заявил прокурор.



Жасур Фозилов рассказал, что представитель строительной компании, которую следователь вызвал на допрос, пытался лично встретиться с ним. Прокурор отказывался от встреч. Позже вышло решение о принудительном приводе на допрос. По его словам, один из представителей компании по имени Анвар угрожал ему и говорил не вмешиваться в дело.



Прокурор Бухары также утверждает, что с ним связался прокурор области Дилшод Файзиев. "Он звонит мне и говорит: „Зачем вы его вызываете? Вы же знаете кто это, кто за ним стоит? Тебе нужны проблемы? … Это человек генпрокурора, тебя же уничтожат". Я это и сам знаю, какие у них хорошие отношения с генпрокурором. И раньше был такой случай" - сообщил Жасур Фозилов.



Говоря о том случае, прокурор сообщил, что предпринимателю по имени Зохир ранее выдали льготный кредит на 30 млрд сумов после критики генерального прокурора. Нигматилла Юлдашев якобы заявил, что прокурор Бухары и другие игнорируют обращение предпринимателя. Жасур Фозилов отмечает, что фактически руководитель компании не обращался к нему, и когда он спросил его об этом, тот заявил, что "все заранее было обговорено с генпрокурором".



По его словам, после того, как поднялся скандал из-за принудительного привода и позвонил прокурор области, он сказал, что не будет трогать этого предпринимателя. Жасур Фозилов добавил, что очередность звонков можно получить через мобильных операторов.



Прокурор Бухары сообщил, что его младший брат и дядя купили магазины в торговом комплексе, который был построен на месте снесенного "Крытого рынка", по цене 5 млн сумов за кв. м. Он считает, что предпринимателя могли попросить заявить о просьбе прокурора продать третий магазин, а также о том, что магазины продали по заниженной цене.



Жасур Фозилов (в очках). Фото: прокуратура Бухары.



Жасур Фозилов сказал, что тысячи предпринимателей, которые торговали на "Крытом рынке" были обмануты. По его словам, они потеряли свои магазины после сноса и строительства на месте торгового комплекса, и вместо получения компенсации в качестве новых торговых площадей предприниматели вынуждены покупать их по 5 млн сумов за кв. м. Кроме того, владельцы ТЦ обещали провести лотерею с учетом разной стоимости площадей на первом, втором и третьем этажах, но не сделали этого, продав магазины на первом этаже.



"Я по этой причине вызвал их на допрос. Они мучают людей и продают им магазины, а деньги вытаскивают и обналичивают. Но мне не разрешают их вызвать на допрос, генпрокурор не разрешает. А из-за того, что вызвал их, я стал преступником", - сказал он.



Прокурор признал, что владеет магазином, но на центральном рынке Бухары (бывш. "Колхоз бозор"), который оформлен не на его имя, поскольку прокурорам запрещается заниматься предпринимательской деятельностью. По его словам, в свое время бывший хоким области Уктам Барноев поручил ему и еще двум людям в рамках реконструкции рынка построить ворота и магазины. Это может подтвердить бывший прокурор Бухарской области Бахриддин Валиев (ныне прокурор Ташкента).



"Я говорю, что нам, прокурорам, нельзя. Есть постановление Кабинета министров. Уктам Барноев говорит: „Я буду отвечать. Я поставлю подпись под решением. Вы трое построите. Когда президент прибудет сюда, я сообщу, чтобы должностные лица могли заниматься предпринимательской деятельностью. Вместо того, чтобы брать взятки, пусть пользуются этим"", - рассказал он.



Он также признал, что привлекал предпринимателей к спонсированию ремонта детского сада и других объектов, и заявил о готовности за это ответить.



Жасур Фозилов утверждает, что американской компанией в составе учредителей Mustahkam Qurilish Development владеют "два местных мошенника", которые не являются инвесторами, а просто оформляют кредит и закрывают его через средства людей.



"Они здесь заняты тем, чтобы снимать деньги. Нужно все проверить. Куда вывели деньги и что купили. Никто не покупал их товары. Я не могу просто смотреть на все эти преступления. Завтра это все равно поднимется, президент не оставит меня… Во-первых, я ответственный за этот объект. Во-вторых, это мой сектор… Признаюсь, что на многое мы закрыли глаза из-за того, что это человек генпрокурор", - указал он.



Прокурор также сообщил о других нарушениях компании, заявив о "полном криминале" с ее стороны.



Кроме того, как он заявил, что в кабинете провели обыск, несмотря на его отсутствие.



Жасур Фозилов считает, что против него фабрикуется дело, и просит, чтобы его проверяла не Генеральная прокуратура из-за личного интереса у генпрокурора, а группа под руководством главы Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова.



По его словам, руководство Генпрокуратуры сказало ему: "Люди, которые поддерживали тебя, ушли. Что теперь будешь делать?". Прокурор утверждает, что при бывшем вице-премьере и хокиме области Уктаме Барноеве и экс-хокиме области Кариме Камалове (оба скончались от последствий коронавируса) "генпрокурор не мог приблизиться к Бухарской области".



Реакция Генпрокуратуры



В тот же день пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что проверяет жалобу предпринимателя из Бухары на незаконные действия прокурора Жасура Фозилова.



Автор в своем заявлении отметил, что под давлением Жасура Фозилова магазин в крупном торговом центре в Бухаре был продан по 5 млн сумов за 1 кв. м. при реальной цене в 20 млн сумов. Через год, в октябре 2020 года, прокурор якобы потребовал продать еще один магазин по той же цене, но за-за отказа Жасур Фозилов вызвал его на следствие и пригрозил привлечь к ответственности.



По данному факту в отношении Жасура Фозилова назначена служебная проверка. 2 декабря он был временно отстранен от исполнения своих служебных обязанностей "для обеспечения объективного и справедливого расследования, полного выяснения обстоятельств дела, предотвращения любого вмешательства и влияния".



"Во время проверки будет дана правовая оценка доводам, указанным в заявлении, включая случаи, которые были озвучены Жасуром Фозиловым в заявлении, распространенном в соцсетях 11 декабря", - говорится в сообщении.



В то же время Генеральная прокуратура отмечает, что будет проводить "прозрачное и открытое расследование по всем вопросам, поднятым в жалобе и заявлении". Ведомство заявляет о готовности сотрудничать для обеспечения общественного контроля.



Реакция прокурора на заявление Генпрокуратуры

Издание Human.uz 12 декабря опубликовало очередное обращение прокурора Бухары Жасура Фозилова. Он сообщил, что ожидал такое заявление от Генпрокуратуры и попросил, чтобы ведомство отстранили от проверки, поскольку после его заявлений нельзя говорить о "беспристрастной" проверке.



"Пусть они сначала ответят за свои преступления: удерживание людей в течение 10 часов (речь идет о младшем брате и дяде прокурора, которых вызвали на допрос - ред.), незаконный обыск моего кабинета и другие. Как они могут продолжить [проверку]?" - сказал он. Источник - gazeta.uz

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