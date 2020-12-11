 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.12.2020
14:03  Умер экс-аким Южно-Казахстанской области академик Калык Абдуллаев
10:28  В Киргизии "закрыли" очередного коррупционера из бывшего руководства ГКНБ. Генерал Чоткараев ответит сполна
10:01  Мега-скандал. Бухарский прокурор Фозилов публично (через соцсети) обвинил генпрокурора Юлдашева в "преступлениях"
09:58  В Тегеране казнили через повешение "иранского Навального" журналиста Рухоллу Зама
09:28  Для белых американцев речь идет о жизни и смерти.., - Д.Седов
08:29  О Международном уголовном суде, глобальном управлении и Украине, - А.Мезяев
01:49  О неизбежности распада мира на валютные зоны, - М.Хазин

01:47  Демография, инновации: почему европейская экономика 40 лет находится в упадке, - Le Monde
01:35  Ненавидят и боятся. Америка хочет отвоевать космос у России и Китая, - К.Душенов
01:12  Эрдоган vs Макрон: кто кому объявил "карабахский" мат? - И.Джорбенадзе
01:03  Куда заведет Центральную Азию ее "многовекторность"
00:48  Прерванный прыжок в высоту: куда пойдет экономика Индии после коронавируса? - О.Поляков
00:18  Азербайджанские политики требуют выгнать из Карабаха рос-миротворцев и добить армян
Суббота, 12.12.2020
23:53  В Карабахе опять бои. Азервойска атакуют армянские села в Гадрутском районе
23:04  Почему казахи не создали ничего подобного (тем более равноценного) кыргызскому историческому фильму "Курманжан датка" ? - Н.Нуртазина
15:59  В Казахстане выпустили серебряную монету в честь космических первопроходцев Белки и Стрелки (фото)
15:58  Борис Кагарлицкий: "Путину становится опасно уезжать из бункера"
15:56  Открытый вызов пантюркистов и помидорная блокада
15:54  Фейк об изнасилованной девушке стал одной из причин кордайских погромов
15:53  Брейк-данс официально признан Олимпийским видом спорта. Очередь за кокпаром?
15:50  В Хиве снесли часть стены дворца Таш-ховли. "Сургут-нефть" постарался
15:46  Изуродовавшую себя иранскую Анжелину Джоли посадили на 10 лет. За членовредительство
15:42  Утемуратов в роли грелки для Тузика. Бизнес одного из первых олигархов Казахстана распотрошат и "национализируют"
15:41  Вакцина для нефти: цена закрепилась на уровне $50 за баррель
15:40  Мы - не подарок. МИД Казахстана протестует против речей очередного российского "думца"
12:33  Умер Народный артист Валентин Гафт
11:37  Глава республиканцев Техаса Уэст призвал к созданию нового государства - "Союза Штатов"
11:11  Вертолет Ми-8АМТ впервые собрали в Казахстане
11:08  "Пил лекарства" - замакима района Кантаев арестован за пьяное вождение в Павлодар
10:36  Нары для Нурзады. Экс-начальницу женской колонии Атырау саму посадили
10:31  Японию накрыла третья волна КОВИД. ОлимпиАДА пройдет под капельницей, - Le Monde
10:27  Резиновой палкой по голове никак нельзя... В Узбе принят новый закон "О Национальной гвардии"
10:24  Киргизия. Бакиевский режим возвращается, - экс-президент Р.Отунбаева взвывает о помощи
10:08  Трамп на прощание разжигает конфликт в Западной Сахаре. Сделка Израиля и Марокко не принесет мира северу Африки, - "НГ"
10:06  Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС. Теперь заживем...
09:11  Верховный суд США отклонил иск штата Техас по выборам президента. В понедельник Трампа выставят из БелДома
00:14  Битва за "Северный поток-2" в самом разгаре, - О.Никифоров
00:06  Последним с кем общался убитый в Берлине чеченский боевик Хангошвили была... жена Саакашвили
00:03  Трамп наносит ответный удар, - Владимир Можегов
Пятница, 11.12.2020
22:57  В Афгане завершается формирование нового правительства
18:31  В Ташкенте возобновляется процесс о выселении семьи глухонемых инвалидов из собственного дома
18:26  50 дней в туркменских тюрьмах. Вспоминает бывшая жительница Ашхабада
18:13  Надежда Атаева: "Не удивлюсь, если скоро Шавкат Мирзиеев будет искать убежище у Путина"
18:00  Военный суд Ташкента оценил материальный ущерб за незаконное заключение реабилитированного тюрколога Андрея Кубатина в 45 долларов
17:17  В Латвии умер Ким Ки Дук
17:01  Потомки динлинов до сих пор живут в Монголии?
16:10  Умер известный каз-бизнесмен и экс-депутат Исахан Алимжанов ("Алси")
16:00  Шпионы Путина всюду выведывают высокие технологии, - Bild
15:53  Китайские хакеры зачем-то сломали госпортал Монголии
15:47  Анкара продвигает пешки на кавказской шахматной доске, - Мари Жего
15:44  Таджикские талибы анонсировали перенос джихада из Афганистана на родину, - А.Серенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Мега-скандал. Бухарский прокурор Фозилов публично (через соцсети) обвинил генпрокурора Юлдашева в "преступлениях"
10:01 13.12.2020

Прокурор Бухары обратился к президенту из-за дела, в котором якобы замешан генпрокурор
Прокурор Бухары Жасур Фозилов выступил с обращением к президенту и главе его администрации из-за дела, в котором, возможно, замешан генпрокурор Нигматилла Юлдашев. Он утверждает, что в отношении него началась проверка, когда он поручил вызвать на допрос представителя компании, который якобы в хороших отношениях с главой Генкуроратуры. Ведомство сообщило, что проверка ведется на основе жалобы предпринимателя, который заявил об угрозе со стороны прокурора.

Прокурор Бухары Жасур Фозилов 11 декабря выступил в социальных сетях с обращением к соотечественникам, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву и главе администрации президента Зайнилобиддину Низомиддинову.

Он сообщил, что в отношении него с 1 декабря проводится служебная проверка, и заявил о готовности ответить перед законом за возможные правонарушения.

"Но я хочу рассказать о совершаемых преступлениях со стороны генерального прокурора и его трех сотрудников. Злоупотребление должностными полномочиями, выход за рамки", - начал он.

Жасур Фозилов утверждает, что он согласился временно покинуть свой пост, чтобы не вмешиваться в ход служебной проверки. По его словам, служебная проверка проводится "с попиранием закона и в своих личных интересах".

Он сообщил, что прокуратура Бухары ведет следствие по уголовному делу о фирме, которая занимается незаконным обналичиванием денег. Дело открыто по статье 184 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей).

"У фирмы есть случай сокрытия налогов в 10 млрд сумов по статье 184. Я сказал своему следователю Санжару Уринову, чтобы он вызвал всех с оборотом выше 1 млрд сумов, кто связывался по этому случаю [с этой фирмой], кто обналичивал деньги, и решил вопрос об их ответственности. Я сказал, чтобы он нашел настоящего владельца фирмы. Среди вызванных была компания Mustahkam Qurilish [Development], строители на „Крытом рынке" (снесенный в начале 2017 года рынок „Дилкушо" - ред.)", - заявил прокурор.

Жасур Фозилов рассказал, что представитель строительной компании, которую следователь вызвал на допрос, пытался лично встретиться с ним. Прокурор отказывался от встреч. Позже вышло решение о принудительном приводе на допрос. По его словам, один из представителей компании по имени Анвар угрожал ему и говорил не вмешиваться в дело.

Прокурор Бухары также утверждает, что с ним связался прокурор области Дилшод Файзиев. "Он звонит мне и говорит: „Зачем вы его вызываете? Вы же знаете кто это, кто за ним стоит? Тебе нужны проблемы? … Это человек генпрокурора, тебя же уничтожат". Я это и сам знаю, какие у них хорошие отношения с генпрокурором. И раньше был такой случай" - сообщил Жасур Фозилов.

Говоря о том случае, прокурор сообщил, что предпринимателю по имени Зохир ранее выдали льготный кредит на 30 млрд сумов после критики генерального прокурора. Нигматилла Юлдашев якобы заявил, что прокурор Бухары и другие игнорируют обращение предпринимателя. Жасур Фозилов отмечает, что фактически руководитель компании не обращался к нему, и когда он спросил его об этом, тот заявил, что "все заранее было обговорено с генпрокурором".

По его словам, после того, как поднялся скандал из-за принудительного привода и позвонил прокурор области, он сказал, что не будет трогать этого предпринимателя. Жасур Фозилов добавил, что очередность звонков можно получить через мобильных операторов.

Прокурор Бухары сообщил, что его младший брат и дядя купили магазины в торговом комплексе, который был построен на месте снесенного "Крытого рынка", по цене 5 млн сумов за кв. м. Он считает, что предпринимателя могли попросить заявить о просьбе прокурора продать третий магазин, а также о том, что магазины продали по заниженной цене.

Жасур Фозилов (в очках). Фото: прокуратура Бухары.

Жасур Фозилов сказал, что тысячи предпринимателей, которые торговали на "Крытом рынке" были обмануты. По его словам, они потеряли свои магазины после сноса и строительства на месте торгового комплекса, и вместо получения компенсации в качестве новых торговых площадей предприниматели вынуждены покупать их по 5 млн сумов за кв. м. Кроме того, владельцы ТЦ обещали провести лотерею с учетом разной стоимости площадей на первом, втором и третьем этажах, но не сделали этого, продав магазины на первом этаже.

"Я по этой причине вызвал их на допрос. Они мучают людей и продают им магазины, а деньги вытаскивают и обналичивают. Но мне не разрешают их вызвать на допрос, генпрокурор не разрешает. А из-за того, что вызвал их, я стал преступником", - сказал он.

Прокурор признал, что владеет магазином, но на центральном рынке Бухары (бывш. "Колхоз бозор"), который оформлен не на его имя, поскольку прокурорам запрещается заниматься предпринимательской деятельностью. По его словам, в свое время бывший хоким области Уктам Барноев поручил ему и еще двум людям в рамках реконструкции рынка построить ворота и магазины. Это может подтвердить бывший прокурор Бухарской области Бахриддин Валиев (ныне прокурор Ташкента).

"Я говорю, что нам, прокурорам, нельзя. Есть постановление Кабинета министров. Уктам Барноев говорит: „Я буду отвечать. Я поставлю подпись под решением. Вы трое построите. Когда президент прибудет сюда, я сообщу, чтобы должностные лица могли заниматься предпринимательской деятельностью. Вместо того, чтобы брать взятки, пусть пользуются этим"", - рассказал он.

Он также признал, что привлекал предпринимателей к спонсированию ремонта детского сада и других объектов, и заявил о готовности за это ответить.

Жасур Фозилов утверждает, что американской компанией в составе учредителей Mustahkam Qurilish Development владеют "два местных мошенника", которые не являются инвесторами, а просто оформляют кредит и закрывают его через средства людей.

"Они здесь заняты тем, чтобы снимать деньги. Нужно все проверить. Куда вывели деньги и что купили. Никто не покупал их товары. Я не могу просто смотреть на все эти преступления. Завтра это все равно поднимется, президент не оставит меня… Во-первых, я ответственный за этот объект. Во-вторых, это мой сектор… Признаюсь, что на многое мы закрыли глаза из-за того, что это человек генпрокурор", - указал он.

Прокурор также сообщил о других нарушениях компании, заявив о "полном криминале" с ее стороны.

Кроме того, как он заявил, что в кабинете провели обыск, несмотря на его отсутствие.

Жасур Фозилов считает, что против него фабрикуется дело, и просит, чтобы его проверяла не Генеральная прокуратура из-за личного интереса у генпрокурора, а группа под руководством главы Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова.

По его словам, руководство Генпрокуратуры сказало ему: "Люди, которые поддерживали тебя, ушли. Что теперь будешь делать?". Прокурор утверждает, что при бывшем вице-премьере и хокиме области Уктаме Барноеве и экс-хокиме области Кариме Камалове (оба скончались от последствий коронавируса) "генпрокурор не мог приблизиться к Бухарской области".

Реакция Генпрокуратуры

В тот же день пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что проверяет жалобу предпринимателя из Бухары на незаконные действия прокурора Жасура Фозилова.

Автор в своем заявлении отметил, что под давлением Жасура Фозилова магазин в крупном торговом центре в Бухаре был продан по 5 млн сумов за 1 кв. м. при реальной цене в 20 млн сумов. Через год, в октябре 2020 года, прокурор якобы потребовал продать еще один магазин по той же цене, но за-за отказа Жасур Фозилов вызвал его на следствие и пригрозил привлечь к ответственности.

По данному факту в отношении Жасура Фозилова назначена служебная проверка. 2 декабря он был временно отстранен от исполнения своих служебных обязанностей "для обеспечения объективного и справедливого расследования, полного выяснения обстоятельств дела, предотвращения любого вмешательства и влияния".

"Во время проверки будет дана правовая оценка доводам, указанным в заявлении, включая случаи, которые были озвучены Жасуром Фозиловым в заявлении, распространенном в соцсетях 11 декабря", - говорится в сообщении.

В то же время Генеральная прокуратура отмечает, что будет проводить "прозрачное и открытое расследование по всем вопросам, поднятым в жалобе и заявлении". Ведомство заявляет о готовности сотрудничать для обеспечения общественного контроля.

Реакция прокурора на заявление Генпрокуратуры
Издание Human.uz 12 декабря опубликовало очередное обращение прокурора Бухары Жасура Фозилова. Он сообщил, что ожидал такое заявление от Генпрокуратуры и попросил, чтобы ведомство отстранили от проверки, поскольку после его заявлений нельзя говорить о "беспристрастной" проверке.

"Пусть они сначала ответят за свои преступления: удерживание людей в течение 10 часов (речь идет о младшем брате и дяде прокурора, которых вызвали на допрос - ред.), незаконный обыск моего кабинета и другие. Как они могут продолжить [проверку]?" - сказал он.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607842860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек
- В Сенате приняли законопроект о совершенствовании государственной службы
- По итогам 11 месяцев т. г. базовые отрасли экономики РК демонстрируют положительную динамику роста
- В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев
- Сообразят на троих
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в конференции "Digital Samruk-2020"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №813
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №821
- Отчетных дел мастера
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  