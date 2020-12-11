Умер экс-аким Южно-Казахстанской области академик Калык Абдуллаев

14:03 13.12.2020

13 декабря ушел из жизни заслуженный общественный и политический деятель Казахстана, ученый, академик НИА РК - Абдуллаев Калык Абдуллаевич. Ему было 78 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили близкие академика.



Абдуллаев родился 28 июня 1942 года в селе Каскасу, Ленгерского района, Южно-Казахстанской области. 1963 году окончил Ташкентский политехнический институт по специальности инженер-электрик.



Середина 60-х годов крепко связала его с развитием энергетики молодой республики, и "Южказэнерго" положил начало роста молодого и талантливого специалиста. Здесь он стал главным инженером, а затем и Управляющим крупной энергосистемы республики. 1982 году Абдуллаев становится 1-м заместителем министра энергетики Казахстана, а уже в 1986 председателем Госплана и заместителем председателя правительства КазССР.



Будучи полпредом делегации Казахстана в начала 1990 года, Абдуллаев принципиально отстаивал незыблемость и независимость всех республик в Союзном договоре. В это же время защищал интересы Казахстана в освоении Тенгизского месторождения, как будущей основы добывающей отрасли страны. В 1997 году был назначен на должность акима Южно-Казахстанской области. После государственной службы и до последнего дня радел за развитие и процветание делового потенциала республики, будучи бессменным руководителем АО КЦДС "Атакент". Свои научные изыскания в энергетике воплощал в КазНИИ Энергетики имени Чокина, где помимо науки поддерживал и взращивал молодых специалистов отрасли.



Общественный и политический деятель, академик НИА РК, новатор в научной и деловой сфере суверенного Казахстана. Такие знаковые слова как Госплан, Тенгиз, энергетика Казахстана, Центр делового сотрудничества "Атакент", благотворительный фонд "Ак-ниет", всегда будут связаны с именем Абдуллаева Калыка Абдуллаевича. Яркие 60 лет талантливой, кропотливой и достойной работы на благо страны, останутся словами благодарности и доброй памятью в сердцах близких, друзей и коллег.