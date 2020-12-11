Шоубиз ногой по почкам. Видео драки каз-селебритис обсуждают в Сети

15:26 13.12.2020

Ажар Оразбай

Корреспондент-редактор



Видео драки с казахстанскими звездами обсуждают в Сети. На кадрах видно, что конфликт между артистами начался на мероприятии. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил обстоятельства случившегося.



Кадры драки со звездами Казахстана распространились в социальных сетях. Пользователи Сети предположили, что это произошло на очередном тое.



"Видео с какого-то тоя, который, несмотря на запрет, посетили звезды нашей эстрады. Между гостями торжества произошла драка, и солисты группы "Азия" с певицей Женис Ыскаковой приняли в ней участие. На видое видно, как люди бьют друг друга, кто-то валяется на земле, а кого-то пинают толпой.



Спросите, где это? Не знаю. Но я думаю, что видео наглядно показывает всю сущность нашего шоубиза", - написал автор публикации.



