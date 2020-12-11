Рахмон принял в эксплуатацию дворец Кохи Вахдат (видео)

15:28 13.12.2020

ДУШАНБЕ, 11.12.2020 /НИАТ "Ховар"/. 11 декабря Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали в Душанбе сдали в эксплуатацию Государственное учреждение "Кохи Вахдат" ("Дворец Единства") после ремонта и реконструкции.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон ознакомился с условиями и возможностями, созданными после реконструкции.



Государственное учреждение "Кохи Вахдат" состоит из четырех этажей, его ремонт и реконструкция были начаты в 2017 году. За этот период оно было полностью отреставрировано, в нем созданы современные условия для проведения политических мероприятий высокого уровня, в том числе встреч глав государств, региональных и международных форумов, рабочих заседаний, встреч и бесед представителей интеллигенции страны с лидерами зарубежных государств, бизнес-форумов, республиканских, региональных и международных отраслевых выставок.







В ходе посещения стало очевидно, что учреждение было полностью отремонтировано с учетом архитектурного искусства с высоким качеством. В частности, вход в здание украшен и оформлен местными декоративными камнями, имеющими красивую форму и высокое качество. Две лестницы, предназначенные для входа в главный зал, отреставрированы в уникальном стиле, местные мастера украсили их резьбой по дереву. Потолок и стены холла здания оформлены в особом стиле остекления и лепных работ, люстры и другие осветительные приборы придают новый облик объекту. В целом, все внутренние коридоры "Кохи Вахдат" отреставрированы в таком стиле и таким образом.



Главный зал "Кохи Вахдат" рассчитан на 1000 посадочных мест, он оснащен современными комфортными креслами. Основной проблемой этого зала ранее было теплоснабжение в зимний период и охлаждение в летнее время. Эта проблема полностью решилась в рамках поручений и указаний Главы государства уважаемого Эмомали Рахмона, система теплоснабжения заведения полностью обновилась и модернизировалась. Потолок в зале украшен и оформлен в стиле высокого архитектурного искусства, местные ремесленники украсили его с особым мастерством. С использованием искусства лепки и остекления отреставрированы стены большого зала, что придает им неповторимый вид и красоту. Также в ходе отделочных работ были привлечены местные ремесленники, которые украшали здание узорчатыми рисунками в стиле национальной архитектуры.



Установленное осветительное оборудование в зале способствует проведению на высоком уровне культурных мероприятий. Оборудование для усиления звука было закуплено у известных производителей.



Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон был проинформирован, что помимо главного зала в учреждении также расположены 9 других залов, в каждом из которых имеются от 50 до 200 посадочных мест. В рамках реставрационных работ все они капитально отремонтированы, в них созданы благоприятные рабочие условия, необходимые для проведения различных встреч, форумов и конференций. Для малых залов также приобретены современные удобные кресла, и созданы благоприятные рабочие условия.



Наряду с этим для успешной деятельности сотрудников учреждения имеются отдельные рабочие кабинеты, которые сданы в эксплуатацию после капитального ремонта. Все они подключены к специальной системе теплоснабжения, во всех кабинетах установлено необходимое рабочее оборудование.



Отдельные кабинеты имеются для приема гостей, соответствующие международным стандартам.



В подвальном помещении объекта расположены склад, технические кабинеты, гардеробная и кухня.



Было сообщено, что в рамках проделанных работ была отремонтирована кровля здания, и завершена модернизация внутренней инженерной системы. Объект отреставрирован в рамках мировых требований. Фасад "Кохи Вахдат" также полностью отремонтирован и отреставрирован, его дизайн оформлен в соответствии с современными нормами градостроения. Особенно в вечернее время здание имеет уникальную цветовую гамму, что обеспечивается посредством разноцветных ламп и красивых осветительных приборов. С завершением работ по ремонту и реставрации город Душанбе еще более украсился, улучшились возможности для проведения различных мероприятий.



Еще раз напомним, что "Кохи Вахдат" предназначен для организации мероприятий высокого уровня, в том числе встреч глав государств, рабочих заседаний, региональных и международных бизнес-форумов.



Ремонт и реконструкция объекта являются логическим продолжением мер по благоустройству и осовремениванию столицы. В целом в рамках указаний и поручений Главы государства в течение нескольких последних лет в городе Душанбе большими темпами ведутся созидательные работы, благодаря чему город заметно благоустроился, его облик коренным образом изменился.



Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон дал высокую оценку качеству завершенных работ и обязал ответственных лиц хорошо и плодотворно использовать имеющиеся возможности.



После ознакомления с условиями и возможностями в обновленном "Кохи Вахдат" Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон здесь же провел встречу с руководителями города Душанбе, районов столицы, ответственными лицами правоохранительных органов и других ведомств и предприятий столицы.



В ходе своего выступления Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон обратил внимание участников на вопрос празднования на высоком уровне 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан. Было подчеркнуто, что в рамках подготовки к великому национальному празднику необходимо расширить работы по благоустройству, озеленению, посадке декоративных цветов и кустарников, вечнозеленых и тенистых деревьев. Глава государства также обязал ответственных лиц наладить деятельность торговых центров, кафе, ресторанов, столовых и других мест массового скопления людей с учетом соблюдения мер гигиены.



В ходе беседы также было подчеркнуто, что с учетом роста потребности на электроэнергию по всей стране необходимо соблюдать культуру энергопотребления и принять меры к предотвращению избыточного потребления электроэнергии, использования самодельных электрических устройств и оборудования, в большом количестве потребляющих электроэнергию.



В рамках встречи также предметом обсуждения стали другие актуальные вопросы.