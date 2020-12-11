 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазМоделька Зарина Ева успешно дебютировала в мужском журнале MAXIM
15:32 13.12.2020

Казахстанка снялась для журнала MAXIM

Айжан Тугельбаева

Модель и актриса из Казахстана Зарина Ева попала на страницы популярного журнала MAXIM в Бельгии и во Франции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Съемки с известными фотографами, сотрудничающими с журналом, проходили в Лос-Анджелесе. Представители издательства популярного журнала сами вышли на казахстанку и предложили сотрудничество. Так фотоснимки попали на страницы глянца.



Зарина сейчас учится в Нью-Йоркской киноакадемии на киноактрису и параллельно работает моделью. Девушка принимала участие в неделе моды в Нью-Йорке. В Казахстане она достигла успехов в моделинге, завоевав титулы лучшей модели на неделях моды. На международном конкурсе красоты World Beauty Queen, который проходил в Сеуле, удостоилась титула "Первой вице-мисс".

"Попасть в MAXIM и поработать с именитыми фотографами - это большая честь для меня. Я сейчас нахожусь в Лос-Анджелесе, учусь здесь в New York Film Academy, учеба занимает 80 процентов моего времени, но я всегда нахожу время для фотосессий. Бывает, что после учебы, но, в основном, по выходным. Люблю свою работу, люблю мир кино и индустрию моды. Это моя страсть, мой драйв. Очень надеюсь, что все скоро образумится в мире и будет даже лучше, чем до начала пандемии. Главное, сохранить в себе лучик добра и любви", - поделилась Зарина.

Девушка успела уже сняться в таких отечественных картинах, как "Уроки казахского" режиссера Ермека Шинарбаева, "Томирис" Акана Сатаева, "Бизнесмены" Акана Сатаева, "Казак хандыгы. Алтын Так" Рустема Абрашева. Кроме того, сыграла роли в московских проектах "Временные трудности" Михаила Расходникова с Иваном Охлобыстином и "Вратарь галактики" Джаника Файзиева.

Источник - Tengrinews.kz
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