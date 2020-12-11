КазМоделька Зарина Ева успешно дебютировала в мужском журнале MAXIM

15:32 13.12.2020

Казахстанка снялась для журнала MAXIM



Айжан Тугельбаева



Модель и актриса из Казахстана Зарина Ева попала на страницы популярного журнала MAXIM в Бельгии и во Франции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Съемки с известными фотографами, сотрудничающими с журналом, проходили в Лос-Анджелесе. Представители издательства популярного журнала сами вышли на казахстанку и предложили сотрудничество. Так фотоснимки попали на страницы глянца.



